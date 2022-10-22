Медикиня "Азовсталі" Вікторія Обідіна виклала перший допис після звільнення з полону

Військова медикиня Вікторія Обідіна, яку росіяни розлучили з донькою при евакуації з "Азовсталі", опублікувала перший допис після обміну.

Жінка провела у російському полоні 165 днів, перш ніж її вдалося повернути додому 17 жовтня.

У своєму Instagram Вікторія висловила подяку всім, хто чекав на її повернення та допомагав їй.

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"165 днів у полоні і ось він – довгоочікуваний обмін, я на волі… Жива та здорова. Цей букет я б хотіла присвятити прекрасній людині Златі Некрасовій. Злата, велике дякую вам за допомогу!

Також дякую тим, хто за мене переживав та чекав мого повернення", – написала медикиня у stories.

Нагадаємо, на День матері російські окупанти розлучили Вікторію Обідіну з 4-річною донькою Алісою, коли ті евакуювалися з "Азовсталі".

Жінку залишили у фільтраційному таборі в Маріуполі, а її донька сама їхала в автобусі до Запоріжжя.

Вікторія повернулася з полону разом зі 107 іншими захисницями України під час першого цілковито жіночого обміну 17 жовтня.

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Раніше Україні вдалося повернути 215 захисників Маріуполя, серед яких командири, медикиня "Пташка", фотограф "Орест", морпіх Михайло Діанов, вагітна медикиня Мар'яна Мамонова та інші.