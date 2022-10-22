Медикиня "Азовсталі" Вікторія Обідіна виклала перший допис після звільнення з полону

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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22 жовтня 2022

Військова медикиня Вікторія Обідіна, яку росіяни розлучили з донькою при евакуації з "Азовсталі", опублікувала перший допис після обміну.

Жінка провела у російському полоні 165 днів, перш ніж її вдалося повернути додому 17 жовтня.

У своєму Instagram Вікторія висловила подяку всім, хто чекав на її повернення та допомагав їй.

"165 днів у полоні і ось він – довгоочікуваний обмін, я на волі… Жива та здорова. Цей букет я б хотіла присвятити прекрасній людині Златі Некрасовій. Злата, велике дякую вам за допомогу! 

Також дякую тим, хто за мене переживав та чекав мого повернення", – написала медикиня у stories.

 

Нагадаємо, на День матері російські окупанти розлучили Вікторію Обідіну з 4-річною донькою Алісою, коли ті евакуювалися з "Азовсталі".

Жінку залишили у фільтраційному таборі в Маріуполі, а її донька сама їхала в автобусі до Запоріжжя.

Вікторія повернулася з полону разом зі 107 іншими захисницями України під час першого цілковито жіночого обміну 17 жовтня.

Раніше Україні вдалося повернути 215 захисників Маріуполя, серед яких командири, медикиня "Пташка", фотограф "Орест", морпіх Михайло Діанов, вагітна медикиня Мар'яна Мамонова та інші.

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