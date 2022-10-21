Звільнена з полону захисниця "Азовсталі" Зоряна Репецька вперше зустрілася з доньками. ВІДЕО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
19040
21 жовтня 2022

Захисниця "Азовсталі" Зоряна Репецька, яку звільнили з російського полону 21 вересня, вперше зустрілася з доньками.

Щемливий момент їхньої зустрічі, що супроводжується обіймами та сльозами щастя, зняла на відео Леся Мирончук. 

Зоряна Репецька після оборони Маріуполя потрапила у російський полон, де знаходилася 5 місяців. Її разом з іншими 214-ма українськими військовими повернули додому 21 вересня.

Загалом тоді Україна в рамках великого обміну визволила 12 жінок.

Серед звільнених з полону жінок також була парамедикиня Катерина Поліщук із позивним "Пташка" та вагітна військова медикиня Мар'яна Мамонова, яка згодом стала мамою.

Крім того, повернувся додому фотограф та пресофіцер полку "Азов" Дмитро "Орест" Козацький, якого називали "очима Азовсталі" за його болючі фоторепортажі із маріупольського меткомбінату, який нещадно обстрілювали окупанти.

Повернувся додому і морпіх Збройних сил Михайло Діанов. Раніше ми публікували щемливе відео його першої зустрічі з рідними після місяців розлуки. А ще з полону повернули військового "Азова" Лева Пашка із позивним "Хорус", який майже одразу освідчився своїй дівчині Діані у лікарняній палаті.

Читайте також: В Україну з полону повернулася медикиня, яку росіяни розлучили з 4-річною дочкою


Реклама:


 539
Суспільство

Сум, образа і провина. Як вберегти стосунки на відстані попри суперечки

Вікторія Андрєєва
 6250
Прихисти своїх

Прихисти своїх. Як волонтерська ініціатива рятує життя

Роксана Касумова
 46706
Здоров'я

Зима близько: як не перетворитися на крижину, коли вдома холодно

Яна Осадча

Головне на сайті


Суспільство

Сум, образа і провина. Як вберегти стосунки на відстані попри суперечки

Вікторія Андрєєва
У Києві поліцейські допомогли вагітній жінці, яка застрягла у заторі під час повітряної тривоги
В Україні стартувала розширена програма перевірки немовлят на орфанні захворювання
У деяких містах переносять шкільні канікули, щоб "зекономити на світлі" – реакція омбудсмена
На Київщині продовжили дистанційку для усіх закладів освіти
Тернополянин 3 роки намагався розлучитися з незнайомкою: суд задовільнив позов
Прихисти своїх

Прихисти своїх. Як волонтерська ініціатива рятує життя

Роксана Касумова
Здоров'я

Зима близько: як не перетворитися на крижину, коли вдома холодно

Яна Осадча