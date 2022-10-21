Звільнена з полону захисниця "Азовсталі" Зоряна Репецька вперше зустрілася з доньками. ВІДЕО

Захисниця "Азовсталі" Зоряна Репецька, яку звільнили з російського полону 21 вересня, вперше зустрілася з доньками.

Щемливий момент їхньої зустрічі, що супроводжується обіймами та сльозами щастя, зняла на відео Леся Мирончук.

Зоряна Репецька після оборони Маріуполя потрапила у російський полон, де знаходилася 5 місяців. Її разом з іншими 214-ма українськими військовими повернули додому 21 вересня.

Загалом тоді Україна в рамках великого обміну визволила 12 жінок.

Серед звільнених з полону жінок також була парамедикиня Катерина Поліщук із позивним "Пташка" та вагітна військова медикиня Мар'яна Мамонова, яка згодом стала мамою.

Крім того, повернувся додому фотограф та пресофіцер полку "Азов" Дмитро "Орест" Козацький, якого називали "очима Азовсталі" за його болючі фоторепортажі із маріупольського меткомбінату, який нещадно обстрілювали окупанти.

Повернувся додому і морпіх Збройних сил Михайло Діанов. Раніше ми публікували щемливе відео його першої зустрічі з рідними після місяців розлуки. А ще з полону повернули військового "Азова" Лева Пашка із позивним "Хорус", який майже одразу освідчився своїй дівчині Діані у лікарняній палаті.