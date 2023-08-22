Суд відкрив справу проти НАЗЯВО через припинення перевірки плагіату в Лісового й Бабака

Член НАЗЯВО та юрист Микита Андрєєв подав до суду на агентство, бо воно зупинило перевірку дисертації міністра Оксена Лісового та голови освітнього комітету ВР Сергія Бабака на плагіат.

Суд ухвалив рішення відкрити адміністративну справу за позовом юриста проти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 21 серпня.

Про це Микита Андрєєв повідомив "Українській правді. Життя".

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"Буде суд. 31 травня я вже писав пост про неприйнятність зупинення розгляду "плагіатних" справ міністра освіти і науки та голови профільного комітету ВРУ. Не сумніваюсь, що доля цих справ була би іншою, якби в них були інші прізвища.

Члени НАЗЯВО фактично не змогли реалізувати власні повноваження та визначитися щодо наявності чи відсутності проявів академічної недоброчесності у роботах вищезгаданих осіб. Переконаний, що Суд поверне нам таку можливість", – також написав він на сторінці у Facebook.

Фото: Микита Андрєєв

Микита Андрєєв просить визнати бездіяльність Нацагентства щодо перевірки плагіату в роботах Лісового і Бабака протиправною.

Також він вимагає зобовʼязати НАЗЯВО негайно розглянути повідомлення щодо можливих фактів академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації у наукових роботах Лісового й Бабака.

Микита Андрєєв надав "УП. Життя" текст позову:

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"Я обіцяв конкретні дії, бо Міністерство освіти і науки України в критичному стані…Все, що я спостерігаю зараз, – це порушення на порушенні; одні розмови про візії та стратегії; відсутність розуміння того, що відбувається навколо, і як з цим впоратися.

Щось подібне я спостерігав у МОН у 2018 році, коли "ручна" конкурсна комісія обирала членів до НАЗЯВО. Цьому конкурсу пізніше дав оцінку Верховний Суд під час розгляду моєї позовної заяви. Сьогодні в МОН майже ті самі люди, і ще раз доводять, що вони розуміють лише мову судових рішень", – каже Микита.

Нагадаємо, невдовзі після призначення Оксена Лісового міністром освіти, науковці звинуватили його у плагіаті в дисертації з філософії, яку він захистив у 2012 році.

Оксен Лісовий і Сергій Бабак подали роботи на перевірку до НАЗЯВО. Міністр пообіцяв, що у разі підтвердження недоброчесності він відмовиться від наукового ступеня.

19 травня Уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня. Лісовий першим відмовився від ступеня кандидата наук, а Бабак – слідом за ним.

Згодом у НАЗЯВО призупинили перевірку дисертацій, мовляв, агентство не може перевіряти дисертацію в людини, яка не має наукового ступеня.

Однак минулого тижня суд відкрив адміністративне провадження щодо визнання протиправною постанову уряду про добровільну відмову від наукового ступеня. Це означає, що механізм добровільної відмови від наукового ступеня можуть скасувати.