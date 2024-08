Чи можуть "супершипи" на взутті легкоатлета суттєво вплинути на його швидкість? Відповідь науковців

Передова технологія оснащення взуття "супершипами" – спеціальною піною та пластиною на підошвах – здатна значно вплинути на швидкість бігу деяких спортсменів. Вона робить взуття легшим, м’якшим і більш еластичним.

Результати випробування "супершипів", які провели науковці з Університету Св. Едварда та Мічиганського університету, опублікували в International Journal of Sports Physiology and Performance, пишуть University of Michigan News.

Технологію "супершипів" використовують у кросівках для бігу з 2016 року. Під час Олімпіади в Токіо 2020 року не всі легкоатлети, які брали участь у змаганням, мали доступ до передового взуття.

Багато з них, як стверджує один з авторів дослідження, доцент кафедри кінезіології та спортивної фізіології Мічиганського університету Джефф Бернс, скаржився на несправедливу перевагу, яку отримують власники взуття з "супершипами". Інші ж вважали, що технологія не впливає на результати спортсменів.

Тепер же науковці оцінили здатність "супершипів" покращити результати бігунів, порівняно з тими, хто використовував звичайне взуття для забігів.

Критерієм аналізу слугував показник економії бігу – оцінка того, наскільки раціонально тіло використовує кисень під час фізичних вправ, що вважають ключовим для їхньої ефективності.

До експерименту залучили дев’ятьох чоловіків – їхні метаболічні дані збирали та аналізували після забігів.

Результати показали, що, порівняно зі звичайними шипами, передова технологія давала учасникам перевагу у приблизно 2% економії бігу. Ці показники, за розрахунками вчених, могли скоротити час, за який чоловіки додали ту саму відстань, на 1-1,5%.

Зокрема, в спортсмена, який долав 10 тисяч метрів за 30 хвилин, збільшення економії часу покращило результат на 25 секунд.

Для порівняння, наразі світовий рекорд забігу на дистанцію 10 тисяч метрів просто неба для жінок становить 28,54 хвилини, а для чоловіків – 26,11.

"Збільшення економії бігу на 1,5-2% може допомогти елітному бігуну компенсувати різницю в часі, яка дозволить взяти участь у боротьбі за [олімпійську] медаль.

Для неелітних бігунів ця різниця може відкрити двері до змагань, участі у яких вони інакше не брали б", – оцінює переваги "супершипів" Джефф Бернс.

Водночас порівняння "супершипів" з біговими кросівками нового покоління показало схожі результати обох видів взуття.

"Деякі спортсмени отримують більше користі від амортизації, тоді як інші – від зменшення ваги.

Це дуже індивідуально, і ми поки що не маємо хороших способів передбачити, хто на що реагує. Але якщо у спортсменів є вибір, вони повинні вибрати те, що їм зручніше", – пояснив результати Джефф Бернс.

На думку дослідника, все більше легкоатлетів мають можливість використовувати це взуття. Йдеться, зокрема, і про цьогорічних олімпійців, які змагаються в Парижі.

"Ми точно зможемо побачити встановлення нових олімпійських рекордів і збільшення швидкості завдяки доступу до "супершипів", – прокоментував Джефф Бернс вплив технології на цьогорічні змагання.

Раніше ми розповідали про "зефірні костюми", збільшення потовиділення, жилети з льодом та інші способи, які спортсмени використовують для того, аби адаптуватися до цьогорічної спеки під час Олімпіади 2024.