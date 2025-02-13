Андрія Білоуса відсторонили від керівництва Молодим театром на місяць

Режисера Андрія Білоуса, якого звинувачують у домаганнях студенти Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого та Молодого театру, на місяць відсторонили від виконання обов'язків художнього керівника цього театру.

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Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації на запит видання Forbes.

Директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк уточнив, що наказ про тимчасове відсторонення Білоуса видали 11 лютого – наступного дня після акції під стінами КМДА з вимогою відреагувати на звинувачення на адресу керівника Молодого театру.

З 12 лютого до 13 березня 2025 року обов'язки директора театру замість Білоуса виконуватиме його заступниця Ірина Грицуляк.

Білоус очолює Молодий театр 12 років і поставив третину вистав з всього його репертуару.

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Про те, що Білоуса відсторонять від роботи на час розслідування 10 лютого повідомляла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. Вона пояснювала, що "мета цього кроку – забезпечити об’єктивний та неупереджений розгляд обставин справи щодо неетичної поведінки, зберегти стабільну роботу театру та створити умови для відкритого діалогу між усіма сторонами конфлікту".

Того ж дня поліція Києва повідомила, що розпочала кримінальне провадження щодо викладача університету Карпенка-Карого за статтею "сексуальне насильство". Джерела УП тоді підтвердили, що йдеться саме про Білоуса.

Скандал з домаганнями у театрах та профільних вишах

Великий скандал з домаганнями в театральній сфері почався близько двох тижнів тому - 22 січня студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватила режисера, керівника Молодого театру Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях. Вона оприлюднила своє звернення в анонімному відео, а пізніше розкрила свою особу.

Згодом в університеті отримали чотири звернення з приводу неетичної поведінки викладача, які передали до Національної поліції. На час розслідування Андрія Білоуса відсторонили від викладання.

Працівники Молодого театру, де режисер працює художнім директором, підтвердили випадки домагання та звернулися до Київської міської державної адміністрації з проханням відсторонити Андрія Білоуса від роботи. У КМДА заявили, що поки не мають для цього правових підстав.

Згодом у неприйнятні поведінці звинуватили іншого викладача Карпенка-Карого – Юрія Висоцького, а також директора Чернівецького театру Юрія Марчака. 3 лютого Юрія Висоцького тимчасово відсторонили від роботи у виші.

Ввечері 3 лютого Київський національний університет культури і мистецтв повідомив, що відсторонив від роботи режисера Олександра Балабана. А ще за кілька днів в сексуальних домаганнях публічно звинуватили і ректора цього вишу Михайла Поплавського.