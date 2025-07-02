Шмигаль: Для поховань на Національному військовому кладовищі підготували 6 тисяч місць

На Київщині завершили будівництво першого пускового комплексу першої черги Національного військового меморіального кладовища. До поховань підготували перші шість тисяч місць.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, перші поховання мають відбутися "найближчим часом", попри те, що раніше у Мінветеранів обіцяли провести їх ще у травні.

Також триває спорудження другого пускового комплексу.

Нагадаємо, ідею створення НВМК у владі почали обговорювали у 2022 році. Тоді Кабмін доручив Київській міській державній адміністрації розробити проєкт і план території цвинтаря.

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У КМДА планували побудувати його в урочищі "Лиса гора", однак це викликало спротив активістів та уряду.

Згодом місце меморіального кладовища вирішили змінити на історичну місцевість у середмісті столиці – Биківню. У заповіднику "Биківнянські могили" повідомили, що спорудження цвинтаря для військових там може затягнутися – на території є старі поховання та неексгумовані тіла жертв сталінських репресій.

Пізніше Кабмін затвердив розташування комплексу в Гатненській громаді Київщини. Місцеві висловлювали протест щодо рішення і заявляли на потенційну шкоду довкіллю, що згодом спростувала державна експертиза.

Журналісти також повідомляли про можливі схеми навколо закупівлі хрестів для військового цвинтаря.