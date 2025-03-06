У лютому глобальна площа морського льоду досягла рекордного мінімуму

У лютому 2025 року глобальна площа морського льоду впала до історичного мінімуму.

Причиною цього явища вважають потепління атмосфери через викиди парникових газів, повідомляє Європейська служба з питань змін клімату (Copernicus Climate Change Service, C3S).

За даними C3S, у першій половині лютого загальна площа льоду в Арктиці та Антарктиці досягла нового добового мінімуму та залишалася нижчою за попередній рекорд до кінця місяця.

"Один із наслідків потепління планети – танення морського льоду. Рекордно низький рівень морського льоду на обох полюсах призвів до глобального мінімуму його площі", – заявила заступниця директора C3S Саманта Берджес.

За даними агентства, в Арктиці площа морського льоду у лютому була на 8% нижчою за середній рівень, а в Антарктиці – на 26% нижчою.

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Супутникові спостереження за морським льодом ведуться з кінця 1970-х років, а історичні дані сягають середини XX століття, пише The Guardian.

Площа морського льоду природно змінюється протягом року, але зазвичай досягає річного мінімуму саме у лютому, коли в Південній півкулі триває літо.

Лютий 2025 року також став третім найспекотнішим лютим в історії спостережень: глобальна температура була на 1,59°C вищою за доіндустріальний рівень. Це означає, що 19 з останніх 20 місяців перевищували поріг у 1,5°C потепління.

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Фахівці попереджають, що зростання температури, викликане спалюванням викопного палива, у поєднанні з природним явищем Ель-Ніньйо у першій половині року сприяло рекордному потеплінню.

Ель-Ніньйо – це природне кліматичне явище, яке відбувається в Тихому океані та впливає на погоду по всьому світу.

Для нього характерне потепління поверхневих вод у центральній і східній частині екваторіального Тихого океану, що змінює глобальні погодні умови.

Минулого року Земля вже пережила найспекотніший рік в історії, а за даними C3S, у 2024 році дві третини поверхні планети зазнали рекордно високих температур.

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Нагадаємо, січень 2025 року став найтеплішим в Україні та світі за всю історію спостережень.