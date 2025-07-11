Скандальна перевірка на менструацію: в Індії понад 10 школярок змусили публічно роздягнутися

В індійському штаті Махараштра адміністрація школи публічно роздягнула понад 10 учениць віком від 10 до 16 років, щоб перевірити, чи є в них менструація.

Інцидент стався 8 липня у школі RS Damani в районі Шахапур, повідомляють BBC, The Hindu та The Indian Express.

За словами батьків, усе почалося з того, що на стінах і підлозі шкільного туалету знайшли плями крові.

Потім директорка зібрала всіх дівчат у залі, вивела на проєктор фото з плямами крові та наказала всім, у кого є місячні, підняти руки. У тих, хто озвався, взяли відбитки пальців.

Після цього 10-15 дівчат, які сказали, що не мають менструації, відвели до туалету. Там дітей змусили роздягтися, і працівниця школа проводила огляд інтимних частин їхніх тіл.

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Наступного дня обурені родини влаштували протест на території школи та вимагали покарання винних. Мати однієї з дівчат розповіла, що її дитину, яка не мала місячних, насварили за те, що вона не носить прокладки.

Інші батьки також кажуть, що їхні доньки отримали психологічні травми й почуваються осоромленими.

"Наші дівчата тепер дуже бояться. Цей випадок ставить під сумнів безпеку дітей. Держава має жорстко відреагувати", – сказав один із батьків журналістам ВВС.

Директорка школи заперечувала, що наказувала проводити "обшук" або що він взагалі відбувая. Проте батьки не вірять у таку версію.

"Ми запитали: невже всі дівчата можуть брехати? І школа не змогла відповісти", – обурюється одна з матерів.

Поліція порушила справу за статтями індійського кримінального кодексу – зокрема, статтями 74 (приниження жіночої гідності) та 76 (спроба роздягнути жінку), а також за положеннями закону про захист дітей від сексуального насильства (POCSO).

За словами поліції, директорку та одну зі співробітниць затримали вже наступного дня після інциденту, а ще трьох працівниць – 10 липня.

Загалом справу відкрили проти 8 осіб: директорки, чотирьох учительок, жінки-асистентки та двох членів правління школи. Суд відправив 5 підозрюваних під арешт на 14 діб.

Інцидент спричинив суспільний резонанс і дійшов до влади. Зокрема, головний міністр штату Девендра Фаднавіс закликав до жорсткого покарання винних.

Депутатка Конгресу Джйоті Гайквад заявила, що "ніхто не повинен уникнути відповідальності", а лідерка партії "Шів Сена" ("Армія Шиви") Нілам Горхе назвала дії освітян "нелюдським поводженням".

Політикиня додала, що система освіти в Індії має навчитися підтримувати дівчат і розуміти їхні потреби.

Менструація досі є табуйованою темою в багатьох частинах Індії. Жінок і дівчат, які мають місячні, нерідко вважають "нечистими" та відсторонюють від соціальних і релігійних подій.

Подібні випадки приниження школярок уже траплялися раніше – у 2017 році 70 дівчат змусили роздягнутися у школі в штаті Уттар-Прадеш, а у 2020-му ще 68 студенток постраждали від такого приниження у гуртожитку в Гуджараті.

Як і в деяких країнах Африки, в Індії досі існують "хатини для менструації", куди жінок можуть виганяти, поки місячні не пройдуть.