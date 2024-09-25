На Київщині – в межах норми, на Чернігівщині – ні: в якому стані вода у Сеймі та Десні

У Київській області якість води перебуває в межах норми, на Сумщині фахівці фіксують коливання показників. Натомість у Чернігівській області в річці Сейм спостерігають часткове погіршення.

Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

25 вересня результати забору води у Десні на Київщині засвідчили, що показники якості у межах норми, як і попередньої доби.

Фахівці не зафіксували перевищень за вмістом:

пестицидів;

поліароматичних вуглеводнів;

летких органічних сполук;

важких металів;

азоту амонійному;

нітратів;

хлоридів.

Також у Київській області не зафіксували загибелі риби.

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Водночас у річці Сейм на Сумщині спостерігається коливання показників якості води. Забруденення фіксують на ділянці між селами Метин та Озаричі, але його концентрація зменшується.

Натомість в усій області хімічне споживання кисню у воді виходить за межі норми. Однак показники розчиненого кисню підвищилися, за цим показником нормі відповідає вода лише в селі Чумакове.

"Азот амонійний знизився у всіх пунктах спостережень, виміряні значення в межах нормативу", – додають у Міндовкілля.

Погіршення стану води в річці Сейм фахівці зафіксували на Чернігівщині, зокрема в Батурині хімічне споживання кисню перевищено втричі. Норму становлять вимірювання показників азоту амонійному, нітритах, фосфатах та хлоридах.

"Результати вимірювань проб води р. Десна на Чернігівщині свідчать, що якість води змінилася після впадіння річки Сейм у річку Десна. Розчинений кисень – в межах норми, знизився лише на ділянці річки у с. Велике Устя і становить 2,62 міліграм на дм3", – зауважують у відомстві.

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Однак на Чернігівщині наявне незначне перевищення хімічного споживання кисню.

"За результатами вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин проб води річок Сейм та Десна у Сумській та Чернігівській областях, перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено", – кажуть у міністерстві.

Нагадаємо, у середині серпня на поверхні річки Сейм, що протікає на Сумщині та Чернігівщині, місцеві почали помічати плівку. Крім того, на берегах водойми почала з'являтися мертва риба.

27 серпня Держагенція з рибного господарства звинуватила росіян в отруєнні води, яке пізніше дісталося Десни.

Державна екологічна інспекція Сумської області припустила, що джерелом забруднення може бути цукровий або спиртовий завод у Курській області, які могли бути пошкодженими внаслідок бойових дій.

У Київській міській раді підготували два сценарії на випадок потенційного забруднення Дніпра через притоки Десни.

12 вересня українські спеціалісти виявили джерело забруднення – ним виявився Тьотікінський цукровий завод, що на Курщині.

За словами директора Інституту гідробіології Сергія Афанасьєва, відновлення біорізноманіття та біоресурсів річок Сейм та Десна триватиме протягом наступних 2-3 років.

Станом на 12 вересня 2024 року на Сумщині та Чернігівщині зібрали 31 тонну риби, яка загинула внаслідок забруднення Сейму та Десни.

17 вересня поблизу села Мутин на Сумщині зафіксували повторне погіршення якості води з річки Сайм.