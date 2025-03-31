З 1 квітня в Україні починається "сезон тиші": 6 правил поведінки на природі

З 1 квітня до 15 червня в Україні триватиме щорічний "сезон тиші" – період, передбачений для охорони тварин під час масового розмноження.

"Сезон тиші" закріплений в Законі України "Про Тваринний світ" і стосується всіх, хто перебуває або веде діяльність у лісах, степах, біля водойм. У цей час потрібно особливо обережно поводитися на природі.

Всесвітній фонд дикої природи WWF-Україна пояснив "УП. Життя", що відбувається в "сезон тиші" та як взаємодіяти з природою в цей час, щоб не порушити закон.

Що відбувається у природі в "сезон тиші"

Усе живе на Землі розвивається циклічно. Тварини інстинктивно знають, коли їм впадати у сплячку, прокидатися, вити гнізда, йти на нерест, заводити потомство.

І весна-початок літа – один з найважливіших періодів у тваринному та рослинному світі, кажуть у WWF-Україна.

РЕКЛАМА:

У природі України під час "сезону тиші" квітнуть первоцвіти: підсніжники, крокуси та інші види рослин.

Народжуються дитинчата у диких кабанів та зайців, а наприкінці весни світ побачать телята зубрів, оленів, лосів та козуль.

У рисі триває шлюбний період – час залицянь та побачень із потенційними партнерами для продовження роду.

У новонароджених ведмежат з'являється слух і вони починають бачити.

Весною молоді бобри залишають родини своїх батьків і шукають нові території як вплав, так і пішки.

У деяких птахів починається період залицянь та шлюбних ігор, а наприкінці весни у них з'явиться малеча.

Земноводні та плазуни, які вже прокинулися від зимової сплячки, дорогою до місць розмноження часто перетинають автомобільні дороги.

Змії виповзають на дороги, щоб погрітися на сонці. Тому людям важливо ретельно обирати шляхи, якими вони йдуть.

Також "сезон тиші" припадає на час нересту багатьох риб, зокрема стерляді прісноводної – одного із шести червонокнижних представників родини осетрових і єдиного прісноводного виду, який може створювати локальні популяції на Дністрі, Дніпрі та Дунаї.

Як не зашкодити природі у "сезон тиші"

Поводьтеся тихо .

У період масового розмноження диких тварин, згідно зі статтею 39 Закону, заборонено будь-які дії, що створюють шум, зокрема:

стрільба;

вибухові роботи;

феєрверки;

санітарні вирубки;

використання моторних човнів;

проведення змагань на транспорті.

Спостерігайте за природою, фотографуйте її, вивчайте нове, але у максимальній тиші, радять у WWF-Україна. Відмовтеся від автомобіля та гучної музики – це створює стрес для тварин.

Розводьте багаття лише у відведених для цього місцях.

Відкритий вогонь спричиняє трав'яні та лісові пожежі, наголошують природозахисники.

Ходіть стежками й не заходьте далеко в ліс.

Уникайте захаращених ділянок лісу – там є чимало гнізд, зокрема птахів, які будують їх на землі.

Не чіпайте тварин і особливо – дитинчат .

"Навіть якщо вам здається, що малеча загубилась або випала з гнізда – облиште її. У більшості випадків батьки тварини поруч. Якщо ви побачили дитинча хижака, наприклад, ведмедя або вовка, негайно повертайте назад", – кажуть фахівці.

Залишайте первоцвіти та інші квіти у дикій природі .

Чимало первоцвітів та інших весняних рослин дикої природи включені до Червоної книги України, зокрема підсніжники, черемша, лілія лісова та всі види орхідей.

Будьте обережні з риболовлею.

У "сезон тиші" дозволяється ловити рибу лише з берега – однією вудкою або спінінгом. Заборонено риболовлю на нерестовищах, підводне полювання, пересування човнами, гідротехнічні роботи в річках та спортивні рибальські змагання.

Читайте також : Захотілося букету з пролісків? Чому не варто зривати первоцвіти та як за це можуть покарати

Нагадаємо, раніше "УП. Життя" пояснювала, чому не можна зривати первоцвіти та яке покарання очікує на любителів букета з пролісків.