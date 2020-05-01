Як "золоті" захисні костюми для медиків від МОЗу "розчинилися" в Китаї

Пам'ятаєте нещодавній скандал, коли Міністерство охорони здоров'я купило костюми для медиків на 40% дорожче, ніж їх хотіло купити державне підприємство в українського виробника?

Тоді це зробили без тендеру, без ніякої конкуренції, адже зараз в рамках боротьби з короновірусом можна купувати, що хочеш та по скільки захочеш.

Треба ж терміново, адже люди помирають. Принаймні нам всім так пояснювали, коли чиновники ці нові правила впроваджували.

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Потім міністерство з усіх екранів телевізорів виправдовувалося, мовляв, те що хотіли купити не має одного з відповідних стандартів та й взагалі то костюми для малярів.

Щоправда і це виявилося брехнею, адже костюми з Китаю, які МОЗ купив по 488 грн, волонтери, з усіма вже потрібними стандартами купили по 215.

Різниця більш ніж вдвічі.

Але, окрім відкатів та переплат, сталося ще гірше – костюми для МОЗу з Китаю, які мали прийти 1 травня, так і не поставили.

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Компанія, яка ще 2 місяці тому навіть пачку аспірину не продала державі, написала в МОЗ, що в них проблеми з поставками.

Проблеми з поставками саме тих 70 тисяч костюмів, які всі медики чекають ще з середини квітня.

Компанія, яка мала закупити костюми для МОЗ, написала, що в них проблеми з поставками

Компанія стверджує, що в них форс-мажор.

Мабуть власники компанії, яка без тендерів виграє підряди на десятки мільйонів гривень забули, що форс-мажор не лише в Україні, але й у світі триває вже майже півроку.

Вони пишуть, що затримують поставку костюмів, бо мовляв, з 25 квітня Китай запровадив "посилений контроль" за експортом продукції, що призначена для профілактики епідемії.

"З 25 квітня, підприємства, що експортують медичний захисний одяг, та мають сертифікацію або реєстрацію згідно іноземних стандартів, повинні подати письмову декларацію при митному оформленні.

Обов'язково продукція має відповідати стандартам якості та вимогам безпеки країни-імпортера (регіону), і митниця перевірятиме та випускатиме її згідно з переліком (списком) підприємств-виробників, які отримали сертифікацію або реєстрацію згідно іноземних стандартів", – йдеться в листі МОЗу.

Ще в листі зазнають, що вся ця процедура займе додатково не більше 10 днів, але й тут брехня.

На підтвердження своїх слів, компанія "Меддів", яка мала поставити костюми, надає лист від компанії-виробника з Китаю.

Китайська компанія затримку з поставками пояснює тим, що 1-5 травня свята

Китайська компанія виробник у своєму листі зазначає, що компанія "подала заявку", щоб отримати реєстрацію та мати змогу експортувати продукцію.

Дивно, що компанія не знала про ці нововведення раніше, та й взагалі цікаво, чи постачала вона раніше за кордон.

Але компанія зазначає також, що зазвичай оформлення займає до 10 днів, але… може бути довше, оскільки в Китаї 1-5 травня свята!

Свята, кожен день яких коштує життя комусь з українських медиків!

Тобто замість того, щоб купити костюми в Україні по 215 грн як волонтери, МОЗ замовив їх в Китаї по 488 грн, але й ті незрозуміло коли приїдуть.

В цей самий час, відповідно до офіційної статистики самого ж Міністерства охорони здоров'я, лише в квітні щодня в Україні інфікувалося 68 медиків.

Кожен 5 інфікований в Україні – медичний працівник. Більшість з них можна було б захистити, вчасно закупивши захист, який до цих пір, за 2 місяці так і не спромігся закупити МОЗ.

Рятують життя медиків, в той час як чиновники в міністерствах ділять гроші, а китайці святкують комуністичні травневі – волонтери, або місцеві адміністрації.

Це все більше починає бути схоже не просто на корупцію, а на диверсію проти країни і людей, яких держава і чиновники кинули наодинці зі страшним вірусом.

Олександра Устінова, народний депутат від партії "Голос", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина scmp.com

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