Книжковий Арсенал 2023: події, які варто відвідати

Попередній Книжковий Арсенал ми бачили ще у 2021-му році – у невеличкому проміжку між епідемією ковіду й початком повномасштабної війни. Наступного року було вже якось не до книжок, тому фестиваль вирішили не проводити, але зараз Арсенал таки повертається. Так, з меншою кількістю подій, обмеженнями воєнного часу та іншими нюансами, та все ж повертається!

Читайте УП.Культура у Telegram

На цьогорічному фестивалі, який почнеться вже 22 червня, видавці представлять 1300 нових книжок, що видані в умовах війни. Навіть в обмеженому форматі Книжковий Арсенал матиме понад сотню подій. Тож за допомогою експертів медіа про мистецтво читання "Читомо" ми склали список найтоповіших з них.

"Я перетворююсь": презентація воєнного щоденника Володимира Вакуленка

Четвер, 22 червня, 17:45

Володимир Вакуленко – громадський діяч, учасник Революції Гідності, автор 13 книжок. 24 березня минулого року його викрали російські окупанти поблизу Ізюма на Харківщині. Коли місто повернулося під контроль України, тіло письменника виявили у масовому похованні. Вакуленко знав, що по нього прийдуть росіяни, тому закопав свій щоденник біля будинку. Тепер ці записи оцифрував Харківський Літмузей.



Зараз на честь Вакуленка називають вулиці, а його безкомпромісна позиція у житті й творчості стала символом боротьби українців проти загарбників. Тому немає жодного сумніву, що свідчення письменника про життя в окупації стане важливим доповненням до документування злочинів росіян, а також допоможе зберегти пам’ять про самого Вакуленка.

Серед учасників презентації – письменниця Вікторія Амелина, яка знайшла щоденник після деокупації за підказками батьків Володимира Вакуленка.

До книжкового фестивалю залишаються лічені дні. Фото: Книжковий Арсенал / Facebook

Дискусія "Демократія і війна"

Четвер, 22 червня, 19:00

Ця зустріч, що її організовує кураторка фокус-теми Фестивалю журналістка Наталя Гуменюк, фактично розпочинає Книжковий Арсенал. У ній візьмуть участь автори та активісти, що воюють в лавах ЗСУ – Артем Чех, Андрій Баштовий, Леся Ганжа, Павло Хазан, Євгенія Закревська та Євген Шибалов.

Наталя обіцяє непросту розмову. Адже, воюючи проти України, Росія також намагається довести, що демократії слабші за авторитарні системи, а у світі має домінувати право сили. Але чи не є міцнішою армія демократичної країни й демократичного суспільства? Армія, що складається з громадян, які стали на захист держави усвідомлено, зробивши вибір. Зрештою, що таке "армія демократичної країни"? І що значить демократія в армії? Учасники цієї розмови – українські військовослужбовці. Коли ми чуємо думку про те, що сьогодні "Україна захищає демократію у світі", що про це кажуть вони? Якою є справжня ціна? Якою вони бачать українську демократію під час війни й після? На всі ці питання шукатимуть відповіді під час дискусії "Демократія і війна".



Дискусія "Наш Крим на сторінках книжок"

Четвер, 22 червня, 20:00

Одразу після дискусії "Демократія і війна" у вас буде шанс відвідати важливу розмову про Крим і як говорять про нього українські письменники на сторінках своїх творів.

Зараз, коли вже понад рік триває активна фаза війни, про півострів заговорили з новою силою. Ця тема все частіше стає центральною для авторів української літератури. У зустрічі візьмуть участь Рустем Халіл ("Часу немає"), Світлана Тараторіна ("Дім солі"), Анастасія Левкова ("За перекопом є земля"), Алім Алієв ("Інжир").

Концерт камерного оркестру "Ренесанс" Маріупольської камерної філармонії

Четвер, 22 червня, 20:00

Камерний оркестр "Ренесанс" гастролює у різних містах України і Європи та активно долучається до найрізноманітніших проєктів, З часу свого заснування у Маріуполі у 1989 році, з невеличкого ансамблю колектив виріс у повноцінний оркестр та став приводом для створення у місті власної камерної філармонії. Через руйнацію Маріуполя російськими військами, оркестр втратив свій дім і вимушений перебувати у тимчасовому "екзилі", але для киян концерт "Ренесансу" – нагода зустрітися з музичною культурою міста, про трагічну долю якого ми пам’ятатимемо завжди.

Диригуватиме Василь Крячок. Соліст – Андрій Рахманін (скрипка). Концерт відбуватиметься на вуличній сцені, тож місця стане всім.

Фото: Мистецький Арсенал

Дискусія "Укрдитліт: виклики року, втрати та успіхи вдома та за кордоном, перспективи в часи війни"

П'ятниця, 23 червня, 13:45

Дитяча література посідає особливе місце на нашому видавничому ринку. За останні два роки ця ніша зазнала багатьох змін і випробувань – від неможливості фізично видавати книжки в умовах війни, до релокації видавців, а також розпорошення аудиторії по інших країнах. Це породило нагальну потребу розповсюдження українського дитліту у країнах Західної Європи та решті світу. Україна змінюється, і разом з нею змінюється література, тому поговорити буде про що. Збирає до розмови дитячих письменників та видавців Таня Стус.

"Незламні бібліотеки": подія солідарності з українськими бібліотеками, що постраждали через російську агресію

П'ятниця, 23 червня, 15:00

Доки триває війна і російські окупанти знищують обстрілами українську інфраструктуру, під удар потрапляє також і культура. За даними Мінкульту, станом на травень цього року в Україні внаслідок агресії постраждали вже понад пів тисячі бібліотек, і це число збільшується чи не щомісяця. Бібліотеки втрачають книжкові фонди, приміщення й персонал, а тим, хто не припинив свою роботу, довелося виїхати з окупованих територій й відкривати книгозбірні в інших містах. Назва цієї події говорить сама за себе, адже бібліотеки зараз як ніхто інший потребують нашої підтримки.

Як держава відновлює постраждалі бібліотеки та бібліотечні фонди - відповідь на це питання можна буде пошукати у Міністра культури Олександра Ткаченка. У сусідній залі в цей час відбуватиметься дискусія "Критичність моменту: державна політика у сфері книговидання".

Лекція Тімоті Снайдера "Чому свобода значить більше за все"

П'ятниця, 23 червня, 15:00

Тімоті Снайдер – американський історик, співголова проєкту Documenting Ukraine Інституту гуманітарних наук у Відні. З відвідувачами Книжкового Арсеналу він зустрінеться онлайн. Попри такий формат, ми рекомендуємо не пропустити цю зустріч і поміркувати разом над питанням чому для українців свобода – не абстрактна ідея, а щось осяжне. Чому у нашому випадку дискусія не може точитись довкола вибору між свободою і безпекою. Адже, у нашому випадку ці речі не взаємозаперечні, а взаємозалежні. Захист Україною своїх кордонів доводить, що лише безпечна територія може бути простором свободи. Українське суспільство також показує практичну ефективність свободи. Чи може таке її трактування бути об’єднувальним для сучасного світу?

Дискусія "Перевидання української класики: тренд чи закономірність"

Субота, 24 червня, 12:00

Постійне перечитування класики, віднаходження в ній нових сенсів та переакцентація вже відомого ще зі шкільної парти – нормальна практика для будь-якої країни, яка має розвинуту літературу, і здається, що Україна, попри всю "ненормальність" нашої воєнної ситуації, нарешті повертається до цієї "нормальної" практики. Класика знову в тренді, і тепер це не лише Шевченко чи Франко, але й модернізм XX-го століття, до якого наростає зацікавленість читачів чи не з геометричною прогресією. Що цікаво, на цій дискусії зійдуться разом майже одвічні конкуренти Іван Малкович з видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" та Мар'яна Савка з "Видавництва Старого Лева".

Фото: Мистецький Арсенал

Дискусія "Ми і є держава"

Субота, 24 червня, 12:45

Українцям притаманно не довіряти владі, адже століттями держава була ворожою до громадян. Проте, нам все ж необхідно здолати цей розрив. І ця потреба загострилась після 24 лютого 2022 року. Тоді українці відчули, що їхня держава може служити їм. До цієї розмови запрошені ті, хто в різний час були волонтерами, активістами, але під час великої війни були при владі. У чому різниця цих ролей, і якою є найліпша взаємодія? Тут годилося б перерахувати весь список учасників, які взяли справи державні в свої руки: Андрій Селецький (очільник Нововоронцовської територіальної громади, Херсонщина), Олег Бібіков (волонтер, власник La Pizza, засновник фонду "Іскра Добра", Чернігів), Михайлина Скорик-Шкарівська (заступниця міського голови Бучі), Тимофій Брик (ректор Університету Київської школи економіки, соціолог), Таміла Ташева (Постійна Представниця Президента України в Автономній Республіці Крим). Модерує Наталя Гуменюк.

"Війна за реальність триває". Публічне інтерв’ю з Дмитром Кулебою

Субота, 24 червня, 14:00

Міністр закордонних справ не є частим гостем публічних подій. Тому це унікальна можливість наживо зустрітись з людиною, яка відстоює нашу реальність на міжнародній арені.

Розмова "Григорій Сковорода. Як ми читаємо його тексти 300 років потому"

Субота, 24 червня, 16:45

300 років Григорію Сковороді припали на початок повномасштабного вторгнення росії – держави, яка постійно намагалася вмонтувати визначного філософа і письменника у матрицю своєї культури, так само присвоїти, як вона робила це з багатьма іншими. У травні минулого року росіяни знищили музей сковороди на Харківщині ракетним ударом, і тепер, схоже, дискусію про те, якій культурі належить філософ, можна вважати закритою. А от розмова про наше сприйняття Сковороди сьогодні залишається актуальним і набуває нового значення в умовах війни. У діалозі: Тарас Лютий (автор книжки "Сковорода. Самовладання") та Вахтанґ Кебуладзе.

Дискусія "З досвідом війни не наодинці. Як говорити з дітьми про війну"

Неділя, 25 червня, 13:30

Жодна дитина не має залишитись наодинці з травмою війни. Це місія благодійного фонду "Голоси дітей". Він надає психологічну та психосоціальну підтримку дітям, які постраждали внаслідок бойових дій, а також їхнім родинам, що потребують покращення побутових умов чи лікування. Непроговорений досвід війни може стати суттєвою травмою для дитини, тому на ці теми потрібно вміти говорити. Але як зробити це правильно? Психологи й дитячі письменники мають відповіді

Дискусія "Що це за злочин, який коїть Росія?"

Неділя, 25 червня, 14:45

На наш погляд, одна з найцікавіших дискусій з огляду на склад учасників.

За 15 місяців війни армія російської федерації скоїла майже всі типи злочинів, згадані в Женевських конвенціях. Генеральна прокуратура України відкрила понад 80 000 проваджень, пов’язаних зі злочинами війни. Україна вимагає створення спеціального трибуналу за злочин агресії, який називає "матір’ю всіх злодіянь". Але який злочин насправді коїть Росія? Що саме вона намагається знищити, переслідуючи волонтерів, представників місцевого самоврядування і всіх, хто не згоден на окупацію? Мета цієї розмови – не встановити юридичну кваліфікацію злочинів, які прописані в міжнародних конвенціях, а зрозуміти природу великої війни XXI століття.

Учасники: Пітер Померанцев (британський письменник, співзасновник The Reckoning Project), Олександра Матвійчук (правозахисниця), Джонатан Літтелл (французький письменник), Вейн Джордаш (юрист-міжнародник). Модерує Вікторія Амеліна.

Фото: Мистецький Арсенал

Екранізація Івана Франка. "Захар Беркут". Показ з представленням та обговоренням

Неділя, 25 червня, 18:30

Сеціальна подія від Довженко-Центру "Літературний кіноканон. Том перший". У межах цієї програми 23-25 червня відвідувачі Книжкового Арсеналу переглянуть та обговорять три етапні українські фільми, засновані на знакових літературних творах: "Сон" (1964) Володимира Денисенка/Тараса Шевченка, "Вечір на Івана Купала" (1968) Юрія Іллєнка/Миколи Гоголя та "Захар Беркут" (1971) Леоніда Осики/Івана Франка. Оскільки лише декілька років тому на екрани українських кінотеатрів вийшла нова екранізація "Захара Беркута", яка ще свіжа у пам’яті, ми рекомендуємо перш за все звернути увагу на цей показ – вдалішої нагоди порівняти адаптації одного й того ж класичного твору 1971-го року та 2019-го ви не знайдете

Музичний стендап. Саша Кольцова, гурт "Крихітка". Закриття фестивалю

Неділя, 25 червня, 19:00

У нас немає що додати до цього, хіба поділитись сподіваннями, що це буде розривна подія.

З повною програмою подій ви можете ознайомитись на офіційному сайті Книжкового Арсеналу.