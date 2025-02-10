Андрія Булоуса відсторонять з посади директора Молодого театру: рішення КМДА

Директора-художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру Андрія Білоуса відсторонять від роботи.

Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, невдовзі після організованої активістами акції на підтримку акторів.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp !

"Мета цього кроку – забезпечити об’єктивний та неупереджений розгляд обставин справи щодо неетичної поведінки, зберегти стабільну роботу театру та створити умови для відкритого діалогу між усіма сторонами конфлікту. Це рішення дозволить провести всебічний аналіз ситуації та ухвалити подальші управлінські рішення, що відповідатимуть інтересам усього колективу й глядачів", – прокоментувала Ганна Старостенко.

Раніше заступниця голови КМДА зазначала, що підписала окреме доручення. В ньому вона назначила директора Департаменту культури КМДА Сергія Анджияка створити так звану комісію з перевірки інформації у спільному зверненні акторів. Тоді про відсторонення не йшлося, як того вимагали підписанти.

Вже сьогодні, за деякий час по завершенню акції, Старостенко повідомила, що у приміщенні КМДА відбулася зустріч з ініціативною групою. На обговоренні запропонували подальші кроки з вирішення ситуації. Також очікується, що "комісію з перевірки інформації" створять до 28 лютого 2025 року.

РЕКЛАМА:

Скандал з домаганнями у театрах та профільних вишах

Великий скандал з домаганнями в театральній сфері почався близько двох тижнів тому - 22 січня студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватила режисера, керівника Молодого театру Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях. Вона оприлюднила своє звернення в анонімному відео, а пізніше розкрила свою особу.

Згодом в університеті отримали чотири звернення з приводу неетичної поведінки викладача, які передали до Національної поліції. На час розслідування Андрія Білоуса відсторонили від викладання.

Працівники Молодого театру, де режисер працює художнім директором, підтвердили випадки домагання та звернулися до Київської міської державної адміністрації з проханням відсторонити Андрія Білоуса від роботи. У КМДА заявили, що поки не мають для цього правових підстав.

Згодом у неприйнятні поведінці звинуватили іншого викладача Карпенка-Карого – Юрія Висоцького, а також директора Чернівецького театру Юрія Марчака.

Ввечері 3 лютого Київський національний університет культури і мистецтв повідомив, що відсторонив від роботи режисера Олександра Балабана. А ще за кілька днів в сексуальних домаганнях публічно звинуватили і ректора цього вишу Михайла Поплавського.