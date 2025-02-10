"Театр має говорити". У Києві пройшла акція на підтримку акторів, що зазнали сексуальних домагань

У понеділок, 10 лютого, під будівлею Молодого театру зібралася акція на підтримку 46 акторів і акторок, які зізналися, що зазнали чи були свідками домагань у театрі. Учасники вимагали відсторонити керівника театру Андрія Білоуса.

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Учасники акції зібралися з плакатами "Не мовчи", "Білоус – чорт", "Безкультурна культура", "Ні насиллю", "Театр має говорити" під будівлею театру. Вони скандували: "Геть Білоуса", "Театр не місце для насилля" та інші гасла.

Акція почалася під Молодим театром Денис Булавін / hromadske

Учасники вимагали відсторонити Білоуса на час розслідування Денис Булавін / hromadske

Трохи згодом рушили до будівлі Київської міської адміністрації, де акція продовжилася. Учасники передали меру столиці Віталію Кличку відкритого листа з вимогою усунути Білоуса з посади.

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Потім ходою пройшли до КМДА Iryna Tsilyk / Facebook

Iryna Tsilyk / Facebook

Iryna Tsilyk / Facebook

Серед учасників акції – письменниця і режисерка Ірина Цілик, акторка Римма Зюбіна, засновниця "Дикого театру" Ярослава Кравченко, колишня балетмейстерка Молодого театру Лідія Соклакова, актори інших театрів – зокрема, Театру імені Лесі Українки, Театру на Подолі тощо.

Серед учасників акції - Римма Зюбіна Iryna Tsilyk / Facebook

Iryna Tsilyk / Facebook

Iryna Tsilyk / Facebook

Поки тривала акція під КМДА, Національна поліція Києва повідомила, що відкрила кримінальне провадження за заявами про домагання викладача столичного університету. Джерела УП в правоохоронних органах підтвердили, що йдеться саме про викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера Молодого театру Андрія Білоуса.

У коментарі УП. Життя Білоус заявив: "Я відкритий до всіх перевірок у законному порядку, але не погоджуюсь із тим, що рішення ухвалюються не судом, а в соцмережах і на мітингах".

"Я повністю відкритий до розслідування та наполягаю, щоб усі звинувачення були перевірені відповідно до закону", – додав керівник Молодого театру.

Скандал з домаганнями у театрах та профільних вишах

Великий скандал з домаганнями в театральній сфері почався близько двох тижнів тому - 22 січня студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватила режисера, керівника Молодого театру Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях. Вона оприлюднила своє звернення в анонімному відео, а пізніше розкрила свою особу.

Згодом в університеті отримали чотири звернення з приводу неетичної поведінки викладача, які передали до Національної поліції. На час розслідування Андрія Білоуса відсторонили від викладання.

Працівники Молодого театру, де режисер працює художнім директором, підтвердили випадки домагання та звернулися до Київської міської державної адміністрації з проханням відсторонити Андрія Білоуса від роботи. У КМДА заявили, що поки не мають для цього правових підстав.

Згодом у неприйнятні поведінці звинуватили іншого викладача Карпенка-Карого – Юрія Висоцького, а також директора Чернівецького театру Юрія Марчака.

Ввечері 3 лютого Київський національний університет культури і мистецтв повідомив, що відсторонив від роботи режисера Олександра Балабана. А ще за кілька днів в сексуальних домаганнях публічно звинуватили і ректора цього вишу Михайла Поплавського.