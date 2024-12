Сарнацька, Пузік, Дробович, Вишебаба. Оголосили переможців першого конкурсу воєнної літератури "4.5.0."

Визначили переможців першого конкурсу воєнної літератури "4.5.0.". Його організатори – Міжнародний фонд "Відродження" та Видавництво Старого Лева.

Переможці першого конкурсу "4.5.0.":

"Оповідання"

1 місце — Аліна Сарнацька

2 місце — Віктор Шепелєв

3 місце — Валерій Пузік

Фіналісти: Роман Онищенко, Ірина Бобик, Євген Степаненко, Олег Листопад, Сергій Лоскот, Тамара Довгич, Григорій Цимбалюк, Василь Черенков, Артем Сова, Андрій Фомін, Віталій Запека, Дмитро Мирончук, Артур-Дмитро Бахмат, Богдан Волинський, Юрій Власішен, Владислав Руденко.

"Поезія"

1 місце — Павло Вишебаба

2 місце — Валерій Пузік

3 місце — Надія Гарань та Ігор Мітров

Фіналісти: Ярослав Корнєв, Євген Шибалов, Данило Ткаленко, Олександр Кудь. Михайло Грязнов, Сергій Пантюк, Єлизавета Жарікова, Ян Гуцул, Майя Москвич, Дмитро Гарман, Федір Рудий, Віктор Заякін, Валентина Афанасьєва, Макс Грабовський, Роман Онищенко, Денис Гранчак, Андрій Несміян, Андрій Ільїн, Юрій Ліфшиць, Олег Клюфас, Олексій Зубенко, Сашко Негрич, Олександр Шенькарук, Тетяна Хіміон, Дені Альфард, Сергій Ан, Андрій Витвицький, Тетяна Ноніашвілі, Юрій Калінін, Сергій Коломієць.

"Есе"

1 місце — Антон Дробович

2 місце — Олексій Юрченко

3 місце — Олег Андрос

Фіналісти: Олександр Бондар, Олег Шебалков, Арсеній Приліпка, Артем Попик, Олександр Жуган, Богдан Макогін, Дмитро Ніколенко, Роман Онищенко, Олена Мокренчук, Валерій Корюненко, Валерій Пузік, Владислав Руденко, Іван Гарапко.

"Щоденники"

1 місце — Артем Попик

2 місце — Ігор Семак

3 місце — Олександр Жуган та Юлія Матвієнко

Фіналісти: Аліна Сарнацька, Микола Ніколаєв, Ігор Ганненко, Аліна Логвиненко, Олег Андрос, Богдан Волинський, Олег Бородай, Тамара Довгич, Марія Смірнова, Артем Антонюк, Максим Станкевич, Владислав Коновалов, Марина Ланівська, Надія Гарань, Тарас Матвіїв.

"Ми у Фонді впевнені, що як ніхто люди, які зараз захищають Україну, достойні того, щоб їх почули. І ми хотіли створити якусь додаткову платформу, на якій їхні голоси можуть бути визнаними. І одночасно розуміли, що для багатьох людей, які наприклад, до 2022 року не були в літературному процесі у зв'язку зі службою, може бути дещо складніше мати додаткові публікації чи ділитися десь своїми творами. Тож цей конкурс міг бути певною можливістю спробувати подивитися на нові імена, дати їм можливість поділитися тими історіями, які вони накопичили за цей час", – розповів у коментарі УП.Культура про ідею конкурсу "4.5.0." керівник PR-відділу "Відродження" Олександр Кульчицький.

"І певною мірою просувати ідею того, що література може бути одним із способів не лише осмислення, але й подолання травми, "переварення" того досвіду, який ці люди накопичили, і який, очевидно, є таким, який мають зрозуміти інші люди, цивільні, ті, хто цікавиться літературою. Тому що це саме ті історії і досвід, який ми ще маємо зрозуміти, щоб бути on the same page – однаково відчувати реальність, в якій ми перебуваємо. Тому, власне, все почалося з цього", – додав він.

На перший конкурс "4.5.0." надійшло 271 заявок від літераторів з числа військових та ветеранів. Далі журі, до якого увійшли філософ Володимир Єрмоленко, письменник Павло "Паштет" Белянський, письменник Євген Лір, письменниця Олена Лотоцька, письменниця Олена Герасим'юк та літературознавець Ростислав Семків оцінювали анонімізовані твори, не знаючи імен авторів.

"Оскільки на конкурс подавалися вже люди, які мають багатий літературний досвід і люди, які, можливо, вперше проявили себе в творчості, ми хотіли, щоб журі дивилося на них, не зважаючи на імена, впливовість, популярність. Попри це цікавим моментом виявилося те, що переважно призові місця зайняли люди, які вже проявляли себе в літературі. Для них це може бути певним підтвердженням якості їхніх творів", – поділився Кульчицький.

Твори переможців та фіналістів увійдуть до збірки, яку випустить "Видавництво Старого Лева". "Наразі ми чекаємо залагодження усіх питань, пов'язаних з підписанням договорів з авторами, чиї твори увійдуть до антології. Тоді розпочнеться робота з текстами (редагування, коректування) та візуальним оформленням книги. Очікуємо, що антологія вийде друком у середині 2025 року", – уточнила в коментарі УП.Культура керівниця відділу PR & Marketing ВСЛ Анна Шиманська.

Принаймні шестеро літераторів з числа фіналістів, додає Кульчицький, загинули на війні. Це Тарас Матвіїв, Олег Клюфас, Андрій Витвицький, Тетяна Ноніашвілі, Юрій Калінін та Сергій Коломієць.

"З фіналістів, чиї роботи увійдуть до збірки, вже шість авторів увійдуть туди посмертно. І, можливо, це число станом на сьогодні вже є більшим, ми просто цього не знаємо. На момент подачі робіт родини загиблих могли подавати їхні твори від їхнього імені. І, власне, шість таких творів увійдуть до збірки. Тож ми розуміємо, наскільки глибокою є трагедія, в якій ми зараз перебуваємо, яку геноцидальну природу має війна Росії проти України".

Керівник PR-відділу "Відродження" зазначає, що наступного року конкурс "4.5.0." знову проводитимуть. "Наступного року ми точно продовжимо цю історію. Сильних творів, які надійшли на конкурс було значно більше, ніж може увійти в антологію. Ми розуміємо, що і творів занадто багато сильних, і ми б хотіли розширювати кількість тих, хто через цей конкурс приходить в літературу. Одночасно розуміємо, що залишається дуже багато невисловлених історій, багато досвіду, який потребує ще обдумування, і, можливо, не сьогодні, а через рік чи через кілька людина буде готова поділитися своєю історією", - зазначив він.