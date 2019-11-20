Звільняється скандальний заступник міністерки МОЗ

Михайло Загрійчук, замміністр очільниці Міністерства охорони здоров’я, звільняється.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

"Він подав заяву на звільнення, і міністр ініціювала розгляд цього питання на уряді, ми дійсно прийняли рішення про те, щоб задовольнити заяву Михайла, і він припиняє працювати в команді пані міністр", – заявив Гончарук.

Реклама:

До цього Михайло Загрійчук був лікарем-хірургом, науковим співробітником в Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України.

Колишній заступник міністерки МОЗ Михайло Загрійчук. Фото із Фейсбук-сторінки Загрійчука

Про це також Загрійчук повідомив на своїй сторінці у Фейсбук:

"Шановні колеги та друзі!

Сьогодні подав у відставку з посади заступника міністра охорони здоров’я України! Дуже дякую всім за сумісну роботу, підтримку та допомогу! Впевнений, що наша система охорони здоров’я має величезний потенціал для розвитку!

Вірю в успішну медицину і процвітаючу державу - Україна!

Продовжуватиму надалі працювати на благо наших пацієнтів та лікарів! Бажаю команді міністерства успіхів у подальшій роботі та дякую усім колегам. Це були важкі, але круті часи!!!"

Реклама:

Декілька джерел УП розповідали, що міністерка Скалецька пропонувала Михайлу Загрійчуку піти за власним бажанням ще декілька тижнів тому.

Однак він нібито відмовився. Втім, за кілька тижнів "передумав".

Раніше Михайло Загрійчук потрапив у скандал у міністерстві, який розпочався 23 вересня.

Заступник пропонував написати заяву на звільнення гендиректору Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій.

Причина – "розбіжність у поглядах".

Вона йому відмовила. Після цього заступник міністра вирішив зібрати працівників директорату.

Підтвердження цієї інформації є на аудіозаписі зустрічі заступника міністра з працівниками директоратів МОЗ, яку УП передали джерела.

Після публікації аудіозапису розмови Загрійчука з директоратами МОЗ, з’явилися заяви працівників про тиск з боку нового керівництва міністерства.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук відреагував на конфлікт так:

"Жодна чесна, професійна та компетентна людина не має бути звільнена з посади без належних підстав".

І додав, що уважно вивчає ситуацію.

Працівники МОЗ написали відкрите звернення до прем’єр-міністра з проханням втрутитись у ситуацію: "Дії нового керівництва МОЗ ставлять під загрозу продовження реформи охорони здоров’я в Україні".

З того часу працівники вимагали зустрічі з міністром по цій історії.

27 вересня міністерка Зоряна Скалецька відреагувала у Facebook: "Не я цю війну почала, але я її завершу. Зустріч з колективом буде".

Вона відбулася 2 жовтня з усім колективом МОЗ, тривала 10 хвилин. Жодного запитання міністерці Зоряні Скалецькій працівники поставити не змогли.

В інтерв’ю УП Скалецька розповіла, що говорила із Загрійчуком щодо цієї ситуації:

– Чи мали ви розмову з Михайлом Загрійчуком після того?, – журналістка УП.

– Вибачався. Сказав, що він зрозумів, що сказав не то і більше так не буде, – Зоряна Скалецька.

– Після того на публічній зустрічі він казав, що не може змиритися з тим, що керівником медичного директорату є людина, яка не має вищої медичної освіти. І поки він тут, він краще піде, ніж буде з цим миритися.

Тобто це вже було після цих вибачень?

– Скоріш за все, так.

– І?

– Будемо приймати кадрові рішення.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.