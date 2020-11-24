Понад 1 млн інфікованих COVID-19 в Україні до кінця року. Прогнози українських вчених

До кінця листопада прогнозують приблизно 743 826 інфікованих, а станом на 20 грудня - більше мільйона хворих.

Станом на 24 листопада, за весь час пандемії в Україні захворіли щонайменше 647 976 людей.

Такий прогноз оприлюднив Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук.

До кінця листопада може бути приблизно 12 649 померлих від COVID-19, приблизно до 20 грудня - більше 18 тисяч.

Станом на 24 листопада померло 11 263 пацієнтів.

Графік із Facebook Олексія Альохіна, головного наукового співробітника Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень.

До кінця листопада вилікуваних може бути 349 588, до другої половини грудня - майже 600 тисяч.

Станом на 24 листопада, одужали 299 358 людей.

На кінець листопада може бути 381 589 активних хворих. До кінця року показник може зрости приблизно до 550 тисяч.

Зараз, за наявними у МОЗ даними, на COVID-19 хворіють 337 355 жителів України.

"З урахуванням того, що минулий прогнозний тиждень не продемонстрував наявність будь-яких видимих зрушень в тенденції розвитку епідемії COVID-19 в Україні, цілком очікувано, що прогнози показують настільки ж негативний розвиток епідеміологічної ситуації в країні в найближчій перспективі", - зазначив Олексій Альохін, головний науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень.

Нагадаємо, раніше аналітики оцінили 3 сценарії карантину вихідного дня. Це від 17 до 33 тисяч смертей.

Попередні прогнози показували до 20 тисяч мертвих від COVID-19 в Україні до кінця року.

Також очільник МОЗ Максим Степанов заявляв, що ситуація з COVID-19 близька до катастрофічної і кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби.

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