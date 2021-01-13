В Україні могли провести 3 стадію досліджень вакцини від Sinovac, але не вистачило коштів

Фармацевтична компанія "Лекхім", яка буде закуповувати вакцину від COVID-19 у китайського виробника Sinovac Biotech, планувала провести третю стадію досліджень препарату в Україні.

Проте компанії не вистачило коштів для щеплення необхідної кількості добровольців.

Для ефективного проведення досліджень потрібно було залучити близько 6 тис. медиків.

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Про це розповів голова наглядової ради групи фармацевтичних компаній "Лекхім" Валерій Печаєв під час пресконференції 13 січня.

Фото belchonock/Depositphotos

"Ми в Україні теж планували провести третю стадію досліджень вакцини з Sinovac Biotech, але фінансові можливості нашої компанії дозволяли охопити лише 1,5 тисячі лікарів.

Всесвітня організація охорони здоров'я нам видала цифру, що для ефективності проведення 3 фази в Україні, потрібно було охопити 6 198 лікарів", – розповів Валерій Печаєв

За його словами, компанія обговорила цю ситуацію з Міністерством охорони здоров'я та отримала підтвердження, що при реєстрації препарату в Бразилії, Україна також його зареєструє.

Представники "Лекхім" розповіли, що Sinovac Biotech вибрали складну модель проведення клінічних випробувань для якої були обрані здорові добровольці серед медичних працівників, які працюють в закладах, що приймають хворих з коронавірусною хворобою.

Першочергово була обрана Бразилія, тому що спалах коронавірусної інфекції там розвивався дуже інтенсивно.

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Нагадаємо, що група фармацевтичних компаній "Лекхім" уклала угоду щодо постачання у І півріччі 2021 року 5 млн доз вакцини проти COVID-19 з китайським виробником Sinovac Biotech.

Частину з них компаніє хочу розпродати, зокрема, через щеплення на підприємствах.

Крім того, "Лекхім" планує розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від COVID-19.

Компанії уклали угоду терміном на 5 років та планують організувати в Україні виробництво основного переліку вакцин.

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