Країни з низьким доходом отримають вакцину Pfizer від COVID-19, але в обмеженій кількості – ЗМІ

Компанії-виробники вакцини від COVID-19 Pfizer і BioNTech домовилися із Всесвітньою організацією охорони здоров'я про постачання свого препарату в рамках механізму COVAX до країн з низьким доходом.

Про це повідомляє Reuters з посиланнями на два джерела.

Очікується, що про це офіційно оголосять 22 січня.

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Схема COVAX повинна почати розповсюдження вакцини COVID-19 в країнах з низьким і середнім рівнем доходів в лютому.

За інформацією джерел, партія Pfizer/BioNTech буде невеликою. Вона буде призначена насамперед для медичних працівників у країнах з низькими доходами.

BioNTech відмовилася від коментарів, а Pfizer не відповіла на запити про коментарі Reuters. Представники ВООЗ і альянсу вакцин GAVI, який є одним з керівників схеми COVAX, також відмовилися від коментарів.

Фото: Boarding2Now/Depositphotos

Раніше в українському МОЗ зявляли, що Україна може додатково отримати понад 200 тис. доз вакцини Pfizer в рамках механізму COVAX.

Очільник МОЗ Максим Степанов також розповів, що у першому півріччі 2021 року ми отримаємо 8 млн доз вакцин через механізм COVAX, серед яких будуть вакцини AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna.

У Центрі громадського здоров'я пояснюють, що коли будь-яка з портфельних вакцин COVAX успішно пройде клінічні випробування, виявиться як безпечною, так і ефективною, й отримає схвалення регулятора, доступні дози будуть розподіляти між усіма країнами-учасницями з однаковою швидкістю.

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Нагадаємо, наразі три вакцини від COVID-19 показують таку ефективність: Pfizer/BioNTech – 95%, Moderna – 94% та Astra Zeneca – 70%.

Раді пропонують дозволити в Україні вакцини Pfizer, Sinovac, Moderna та інші від СOVID-19.

А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна може одночасно отримати три різні вакцини від COVID-19.

Це буде перша РНК вакцина, яку будуть застосовувати. Тобто в ній міститься не вбитий вірус, і не шматок вірусу, з яким буде знайомиться наш імунітет після введення. У ній міститься РНК вірусу, в якій закодовано ділянку одного з генів коронавіруса.

Це такі собі генетичні інструкції, які мають допомогти нашому імунітету захиститись від вірусу.

За задумом, ця РНК повинна проникнути в наші клітини, і якийсь період часу клітини будуть самі напрацьовувати вірусний білок, на який розвиватиметься імунітет.

Це дуже передова технологія, про яку вже 20 років говорять, але ніяк не могли запровадити через сильно регульовану медицину.

Основне питання полягає в тому, що цю вакцину потрібно зберігати і транспортуванти на рівні -70°C (-94°F) або нижче.

Проте український науковець Віктор Досенко вважає, що проблема для доставки ліків та вакцин, які мають перебувати у ємностях з низкою температурою вже вирішена, зокрема для України.

Попереднє дослідження показало, що вакцина забезпечує захист приблизно через 10 днів після першої дози в порівнянні з людьми, які приймали плацебо.

ВООЗ схвалила цю вакцину для використання в надзвичайних ситуаціях.

Поки що немає даних, як довго вакцина Pfizer/BioNTech зможе захищати від COVID-19.

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