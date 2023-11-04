У чому секрет довголіття? Аналіз крові довгожителів може містити підказки

Вчені припускають, що секрет довголіття можуть приховувати біомаркери крові людей, які перетнули позначку у 100 років.

Про це повідомляє Health із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі GeroScience.

Виняткове довголіття (понад 85 років) – це результат поєднання багатьох факторів, зокрема генетики та способу життя. Однак група вчених із Каролінського інституту (Швеція) виявили, що довгожителі мають нижчий рівень глюкози, сечової кислоти та креатиніну в крові, аніж інші люди.

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Відмінності були помітні задовго до того, як цим людям виповнилося 100 років – ще у віці 65-ти.

Для дослідження вчені використали дані понад 44 тисяч людей, які проходили лабораторне тестування в Центральній автоматизованій лабораторії в Стокгольмі в період між 1985 і 1996 роками.

Вимірювання продовжувалося до кінця 2020 року. Тоді науковці підрахували, що серед цієї когорти 1224 людини дожили до 100 років.

Дослідники вивчили 12 біомаркерів:

сечову кислоту (запалення);

загальний холестерин та глюкозу (метаболізм);

аланінамінотрансферазу, аспартатамінотрансферазу, альбумін, гамма-глутамілтрансферазу, лужну фосфатазу та лактатдегідрогеназу (печінка);

креатинін (нирки);

залізо (ризик анемії);

альбумін (харчування).

У столітніх людей рівень глюкози, сечової кислоти та креатиніну в крові був нижчим, а загального холестерину та заліза – вищий, ніж у середньостатистичних людей. Однак різниця не була великою.

У довгожителів були відносно однорідні профілі біомаркерів в цілому – вони рідко мали значення на нижньому або верхньому кінці діапазону норми.

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Однак співавтор дослідження Шунсуке Мурата каже, що потрібно набагато більше досліджень для повного розуміння всіх основних факторів довголіття.

"У цьому дослідженні ми вивчали біомаркери один за одним. Наступним кроком буде вивчення їх комбінацій.

Крім того, ми не впевнені, наскільки значення біомаркерів залежать лише від способу життя, або наскільки вони також залежать від генетичних факторів", – пояснює науковець.

Нижчі показники сечової кислоти, креатиніну та глюкози в крові вказують на більш здоровий спосіб життя в цілому, стверджує ендокринологиня Реха Кумар, яка не брала участі у дослідженні.

"Я дійсно вважаю, що харчування та спосіб життя є важливими факторами. Всі біомаркери, про які йдеться, можна модифікувати, вони не є генетично закладеними", – пояснює вона.

За словами геріатра (фахівець, який лікує людей похилого віку) Люка Кіма, нижчий рівень креатиніну – побічного продукту перетравлення білка і розщеплення м'язової тканини – може свідчити про кращу функцію нирок. Водночас нижчий рівень глюкози – про кращий метаболічний профіль.

Нижчі показники сечової кислоти також говорять про здоровий спосіб життя.

"Сечова кислота, маркер, на який впливають різні фактори, в тому числі дієта і вживання алкоголю, демонструє відмінності між двома групами (довгожителів та середньостатистичних людей – ред.).

Ці результати свідчать про те, що фактори харчування та способу життя можуть відігравати певну роль у винятковому довголітті", – підсумував Шунсуке Мурата.

Люк Кім каже, щоб підвищити свої шанси на довголіття, необхідно вживати профілактичних заходів, зокрема медичних оглядів для виявлення таких поширених захворювань, як гіпертонія, діабет, ожиріння і гіперліпідемія.

"Я б закликала людей завжди рухатися. Це не обов'язково мають бути екстремальні структуровані вправи, а просто будь-яка активність, щоб кров циркулювала, м'язи були активними, метаболізм глюкози швидким, а зв'язки та суглоби гнучкими. Все це покращує метаболічне здоров'я, а також знижує ризик травм", – додала Реха Кумар.

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