7 симптомів та сигналів організму, які не варто ігнорувати

Ігнорування змін в організмі здатне призвести до фатальних наслідків. Навіть звичайні, на перший погляд, симптоми можуть сповіщати про небезпечні хвороби.

Неочевидні ознаки, за яких треба звертатися до лікаря, перелічили в американському медичному центрі Mayo Clinic.

Незрозуміла втрата ваги

Зниження ваги без цілеспрямованих дій може бути симптомом одразу декількох хвороб:

гіпертиреозу – надмірна секреція щитоподібної залози;

діабету;

депресії;

захворювань печінки;

раку;

розладів мальабсорбції – перешкоджання засвоєнню організмом поживних речовин.

Втрата 5% ваги протягом 6-12 місяців є потенційно небезпечною та потребує консультації з лікарем.

Постійно підвищена та висока температура

Підвищена температура сприяє боротьбі організму з інфекцією. Саме тому вона є ознакою зараження.

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Лихоманка може бути симптомом багатьох інфекційних захворювань – від інфекції сечовивідних шляхів до туберкульозу. Вона також є побічним ефектом від прийому деяких ліків.

Негайно звертатися до лікаря треба, коли температура тримається понад три дні або сягає 39,4॰C і вище.

Задишка

Задишка може бути симптомом хвороби, якщо вона виникає без видимих причин (фізичне навантаження, ожиріння або підняття на велику висоту) та є дуже сильною.

Серед захворювань, які можуть спричиняти задишку:

Зміни у роботі кишківника

Небезпечні зміни у роботі кишківника:

кал з кров’ю, чорний або кольору смоли;

постійна діарея або закреп;

постійний біль у шлунку.

Вони можуть бути симптомами бактеріальної (наприклад, кампілобактеріозу або сальмонельозу), вірусної або паразитарної інфекції.

Також такі зміни викликають синдром подразненого кишківника та рак товстої кишки.

Сплутана свідомість та зміни особистості

Необхідно звернутися до лікаря, якщо спостерігаються:

погіршення навичок мислення;

труднощі з концентрацією;

зміни в поведінці.

Це може бути наслідками інфекції, зневоднення, поганого харчування, психічних розладів або наркотиків.

Відчуття ситості від невеликої кількості їжі

Варто звернутися за медичною допомогою, якщо ситість наступає занадто швидко або після меншої кількості їжі, ніж зазвичай.

Таке раннє насичення також може супроводжуватися нудотою, блювотою, здуттям живота або втратою ваги.

Причини раннього насичення:

гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) – запалення оболонки та порушення функцій стравоходу;

пептична виразка;

рак шлунка.

Спалахи світла

Яскраві плями та спалахи світла можуть бути ознаками двох хвороб:

мігрені;

відшарування сітківки, що може спричинити втрату зору.

Своєчасне звернення за медичною допомогою може запобігти небажаним наслідкам.

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