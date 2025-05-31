Як пришвидшити ріст волосся? Вісім дієвих порад від лікарів

Волосся у людини росте циклічно – і протягом року воно може подовжуватись у середньому на 10–15 сантиметрів. Втім, іноді здається, що цей процес відбувається надто повільно, і волоссю потрібна додаткова "підтримка".

Хоча чудодійних ліків для пришвидшення росту волосся не існує, деякі фактори, пов’язані зі способом життя та харчуванням, можуть підтримувати волосся здоровим та довгим.

Поради щодо догляду за красою шевелюри дала дерматологиня, докторка медичних наук Вільма Берфельд, пише Clevelend Clinic.

Як пришвидшити ріст волосся

Немає одного універсального та ефективного способу стимулювати ріст волосся. Однак у цьому можуть допомогти зміни у способі життя та підтримка в організмі достатньої кількості вітамінів, каже Вільма Брефельд.

1. Харчуйтеся збалансовано

Раціон та загальний стан здоров’я впливають на те, як швидко ростиме волосся. Допомогти йому бути більш міцним та здоровим може збалансоване харчування з достатньою кількістю вітамінів, зокрема A, B, C, D та E, а також білка та заліза.

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Людям, які дотримуються вегетаріанської або веганської дієти, варто слідкувати за тим, чи отримують вони достатню кількість усіх типів білка та поживних речовин.

2. За потреби вживайте вітаміни та добавки

Харчування – найкращий спосіб отримати важливі поживні речовини, необхідні для росту волосся. За потреби та після консультації з лікарем варто розглянути прийом дієтичних добавок, які можуть заповнити нестачу мікронутрієнтів.

Підтримати раціон можуть:

вітаміни групи B;

залізо;

омега-3 жирні кислоти;

вітамін D;

цинк.

Крім того, часто біотин (вітамін B7) та колаген рекламують як незамінні засоби для зміцнення волосся, нігтів та покращення стану шкіри.

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Лікарка визнає, що біотин дійсно може бути корисним, адже покращує ріст волосся та допомагає при запаленні. Однак цей вітамін не обов’язково вживати у формі добавок. Потрібну кількість біотину можна отримати від вживання:

яєць;

риби;

м’яса;

насіння;

горіхів;

батату;

броколі;

цвітної капусти.

Докторка Бергфельд пояснює, що колаген – це білок, який підтримує здоров’я шкіри, хрящів та сполучної тканини. Однак немає достатніх наукових доказів того, що колагенові добавки можуть сприяти росту волосся.

Перед початком вживання будь-яких вітамінів важливо спершу проконсультуватися з лікарем, оскільки надмірна кількість вітамінів та мінералів в організмі може нашкодити та призвести до небезпечних станів.

3. Обмежте фарбування та хімічні процедури

Агресивні процедури для волосся можуть пошкодити та ослабити його. Наприклад, знебарвлення, нарощення або використання доглядових засобів на спиртовій основі можуть пошкодити волосяні фолікули.

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4. Дайте волоссю перепочити від дії високих температур

Те, як часто люди укладають волосся або використовують інші способи термічного впливу, може вплинути на його ріст. Лікарка радить уникати частого використання фену на високих температурах та відмовитися від випрямлячів та плойок.

Якщо відмовитися від термічного впливу не вдається, варто перед укладанням волосся нанести на нього термозахисний засіб.

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5. Дізнайтеся більше про свій тип волосся

Тонке, жорстке, кучеряве та фарбоване волосся мають різні потреби. Наприклад, сухе слід рідше мити та використовувати для нього більш "поживний" кондиціонер. Якщо волосся тонке або кучеряве, його можна легко пошкодити.

Дерматологиня рекомендує не розчісуватися, поки волосся мокре, та підбирати доглядові засоби з урахуванням його особливостей.

6. Підстригайте довжину

Ідея стрижки може здатися дивною для людей, які хочуть відростити довше волосся. Однак регулярне зменшення довжини запобігає ламкості та ще більшому скороченню локонів.

"Посічені кінчики розходяться по волосяному волокну, як стрілка на панчохах. Вам потрібно їх підстригати", – пояснила Вільма Берфель.

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7. Доглядайте за шкірою голови

Саме волосся складається з відмерлих клітин, а живою частиною волосини є її корінь. Тому здоров’я шкіри голови може визначати довжину та якість волосся.

"Якщо ваша шкіра голови свербить або лущиться, це призводить до запалення, що пригнічує ріст волосся. Якщо ж шкіра здорова, то волосся матиме найкращий свій стан", – каже лікарка.

Щоб зберігати шкіру голови здоровою, варто відмовитися від шампунів та кондиціонерів із сильними ароматами, які можуть спричиняти подразнення. Також за необхідності слід звертатися до фахівців та лікувати шкіру голови.

8. Зменште рівень стресу

Підвищений стрес або відчуття тривоги можуть впливати на те, скільки волосся людина втрачає щодня. Такі стани підвищують рівень кортизолу, впливаючи на ріст локонів та їхнє випадіння.

Важливо у стресових умовах знаходити час для перепочинку. У цьому можуть допомогти фізичні вправи, прогулянки на природі та техніки релаксації, наприклад, глибоке дихання та медитації.

Вільма Берфель радить скептично ставитися до дивних способів, які нібито стимулюють ріст волосся. Наприклад, в інтернеті такі властивості приписують рисовій воді, але немає наукових доказів того, що вона може бути корисною для локонів.

Інший популярний засіб – олія розмарину. Тут ситуація дещо інша – старі дослідження підтверджують, що ця рідина, ймовірно, допомагає відновити волосся. Однак лікарка каже, що ефективність цього способу потребує додаткових підтверджень.

Крім того, варто зважати, що на ріст волосся можуть впливати генетика, гормональні зміни або захворювання.

Раніше ми розповідали, як обрати доглядові засоби для волосся та що робити, якщо його кількість на голові зменшується.