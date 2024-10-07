6 ознак, що можуть свідчити про дефіцит заліза

Відчуття втоми навіть після достатнього відпочинку може ознакою дефіциту заліза

В організмі людини залізо допомагає виробляти гемоглобін та переносити кисень по всьому тілу. Нестача цього мінералу може викликати залізодефіцитну анемію, за якої люди часом відчувають озноб, хронічну втому та інші симптоми.

Нестача цього важливого елементу в організмі може не лише спричинити неприємні відчуття, а в деяких випадках свідчити про небезпечні для здоров’я стани, інформують у Cleveland Clinic.

Доктор медичних наук та лікар сімейної медицини Девід Брилл розповів про 6 симптомів, які можуть вказувати на дефіцит заліза.

1. Блідість або жовтизна шкіри

Залізо в людському організмі сприяє виробленню гемоглобіну, який у еритроцитах має червоне забарвлення. Тому низький рівень цього мінералу в тілі може вплинути на колір обличчя, зробивши його більш блідим або жовтим, ніж зазвичай.

2. Постійна втома і слабкість

Як говорить Девід Брилл, часом втомлюватися – нормально, але відчуття постійного виснаження може свідчити про дефіцит заліза.

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Особливо, коли йдеться про нестачу сил навіть після достатнього відпочинку.

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3. Задишка

Оскільки залізо пов’язане з тим, як кисень переміщується в тілі людини, його нестача може вплинути на дихання.

Низький рівень заліза може погіршити доставку кисню до тканин, що призводить до задишки, зокрема під час фізичної активності, пояснює доктор медичних наук.

Ознакою дефіциту цього елемента може бути задишка під час виконання навіть повсякденних завдань.

4. Озноб

Девід Брилл зауважує, що залізодефіцитна анемія спричиняє погіршення циркуляції крові, що впливає на відчуття температури.

Зокрема, люди з дефіцитом заліза часто відчувають озноб або постійний холод, який особливо яскраво виражений в руках та ногах.

5. Потяг до вживання льоду або неїстівних речей

Таке дійсно буває, каже Девід Брилл. У деяких випадках причиною незвичайних бажань може бути низький рівень заліза. Однак вони також можуть бути симптомами інших станів.

6. Ламкість нігтів та випадіння волосся

Дефіцит заліза в організмі здатний викликати ламкість нігтів або змінити їхню форму на ложкоподібну (койлоніхія). Як зазначає Девід Брилл, таке трапляється порівняно рідше, ніж інші симптоми анемії.

До випадіння волосся при нестачі заліза найбільш вразливі жінки.

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Хто має найбільші ризики залізодефіцитної анемії?

За словами Девіда Брилла, жінки мають більшу схильність до цього стану.

"Безперечно, жінки більше схильні до ризику дефіциту заліза, який може початися з початком менструального циклу", – зазначає доктор Брилл.

Крім того, жінки мають більші ризики аутоімунних захворювань та гіпотиреозу, що може викликати анемію.

Також ризикують мати низький рівень заліза літні люди, адже з віком зменшується апетит та можливість організму отримувати мінерал із їжею.

Ліки, зокрема препарати для розрідження крові, можуть "вимивати" залізо з тіла. Цьому може сприяти хіміотерапія та інші види лікування раку.

Що робити, якщо здається, що у вас дефіцит заліза?

Доктор медичних наук радить у такому випадку звернутися по допомогу до фахівця. Аналізи крові можуть визначити нестачу заліза в організмі, але повну оцінку стану може провести виключно медичний працівник.

"Ми завжди хочемо послухати вас. Хороший анамнез і медичне обстеження — це інструменти, перевагу над якими не можуть здобути жодні технології.

Я б рекомендував проводити щорічні лабораторні обстеження, щоб ми мали змогу оглядатися, якщо з часом відбудуться якісь зміни", – додає лікар Девід Брилл.

Як лікують дефіцит заліза?

Перед призначенням правильного лікування медичний працівник має визначити першопричину дефіциту. Після чого допомога буде спрямована на ліквідацію дефіциту та основної причини стану.

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Наприклад, якщо виявиться, що анемію викликає неповноцінний раціон, лікар може порадити додати до їжі більше продуктів, багатих на залізо. Доктор Брилл рекомендує такі продукти:

кіноа;

шпинат;

червоне м’ясо;

устриці;

арахісове масло;

насіння гарбуза або кабачків;

квасолю та сочевицю.

Крім того, лікар може призначити добавки заліза.

"Ми беремо до уваги причину та тяжкість ваших симптомів. Якщо ступінь тяжкості загрожує життю, ми можемо зробити переливання крові. Однак це не рішення для всіх", – розповідає Девід Брилл.

Раніше ми розповідали про ознаки, які можуть свідчити про нестачу білка в організмі.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!