Що треба знати про лазерну епіляцію. 15 запитань до лікарки-дерматологині

Одним із сучасних методів видалення небажаного волосся є лазерна епіляція.

Цей відносно новий підхід базується на застосуванні лазерного променя, який пошкоджує волосяні фолікули. Процедура пригнічує або затримує ріст волосся.

Як і будь-яка інша косметологічна процедура, лазерна епіляція має свої нюанси. Незважаючи на її популярність, існують певні протипокази, ризики та обмеження.

"УП. Життя" поспілкувалася з лікаркою-дерматологинею Аллою Букіною та дізналася:

як працює лазерний промінь та наскільки глибоко він проникає у шкіру;

чи можна скористатися лазерною епіляцією вагітним жінкам та тим, хто годує грудьми;

які побічні реакції та ускладнення можуть виникнути після процедури;

якими є нормальні наслідки після лазерної епіляції, а коли – слід звернутися до лікаря;

чи викликає лазерна епіляція рак;

від чого залежить ефективність процедури;

як лазер впливає на утворення на шкірі, зокрема невуси, родимки та розтяжки;

як підготуватися до лазерної епіляції;

хто має право проводити лазерну епіляцію та як вибрати клініку для її проведення.

Як працює лазерна епіляція?

Лазерний промінь, який використовують для видалення небажаного волосся, працює за принципом селективного фототермолізу. Простіше кажучи, він "націлений" на меланін – пігмент, який надає волоссю колір. Лікарка Алла Букіна каже, що світло променя потрапляє на пігмент меланін, що навколо волосини. Таким чином світловий промінь перетворюється на тепло та руйнує волосяний фолікул. Згодом волосина випадає.

РЕКЛАМА:

"Лазерні промені діють лише на волосяний фолікул, не порушуючи цілісності шкірного покриву. Проникають на глибину не більше 4 міліметрів і не зачіпають глибші структури шкіри", – зауважила експертка.

Промінь ефективно працює практично на всіх ділянках тіла.

Існує кілька типів лазерів, які використовують для лазерної епіляції. Вони мають певні відмінності у роботі:

олександритовий лазер – довжина хвилі 755 нанометрів (нм). Вважається одним із найефективніших для світлої шкіри та темного волосся;

діодний лазер – довжина хвилі 800-810 нм. Підходить для більшості типів шкіри, зокрема злегка засмаглої, а також для темного та середнього за товщиною волосся;

рубіновий лазер – з найменшою довжиною хвилі 694 нм. Один з перших лазерів, працює повільніше. Більш ефективний для світлого тонкого волосся та світлої шкіри;

неодимовий лазер (Nd:YAG) – має найдовшу хвилю – 1064 нм. Він добре підходить для роботи з темною та засмаглою шкірою. Його також використовують для видалення пушкового волосся.

Чи можна робити лазерну епіляцію вагітним жінкам та у період грудного вигодовування?

Наразі у Європейській та Американській асоціації дерматологів немає інформації, що вагітність чи грудне вигодовування є абсолютними протипоказом для проведення процедури. Також немає даних про те, як лазерний промінь впливатиме на плід.

"Лікарі можуть радити утриматися від лазерної епіляції, бо під час вагітності та лактації в жіночому організмі відбуваються гормональні зміни, які можуть спричинити гіперпігментацію. А також через індивідуальну підвищену чутливість шкіри. Важливо, щоб процедура проходила комфортно", – розповіла лікарка.

Промінь лазера "націлений" на меланін Dimid_86/Depositphotos

Чи можливе виникнення побічних ефектів, алергічної реакції та інших ускладнень після лазерної епіляції?

Так, лазерна епіляція може викликати побічні ефекти та інші ускладнення. Усе залежить від індивідуальних особливостей організму, типу шкіри, кольору волосся, а також від кваліфікації спеціаліста, який проводить процедуру, та якості обладнання.

Нормальною реакцією після лазерної епіляції є еритема, тобто почервоніння на шкірі, та незначний набряк. Якщо вони не викликають дискомфорту і не посилюються з часом, то не потребують лікування чи втручання. Зазвичай такі реакції минають самостійно.

Результати досліджень свідчать, що понад половина важких травм та опіків сталися через неналежну підготовку пацієнта до процедури. Приблизно третина всіх ускладнень від лазерної епіляції пов'язана з тим, що процедуру проводили некваліфіковані фахівці, як-от косметологи або естетисти, а не лікарі з відповідною освітою.

Окрім того, до ускладнень може призвести неправильне використання лазерних пристроїв. Це може викликати зокрема:

фолікуліт (запалення волосяного фолікула);

еритему (сильне почервоніння шкіри, зумовлене розширенням капілярів);

набряки, біль;

утворення кірочок;

пурпуру (висип у вигляді численних дрібнокрапкових капілярних крововиливів у шкіру, під шкіру або в слизові оболонки).

Також можуть виникнути термічні опіки, які призводять до утворення постійних рубців, пухирів і пігментних змін.

Попри використання захисних лінз, можуть виникнути проблеми з очима. Зокрема раніше вже були зареєстровані такі ускладнення, як-от катаракта, запалення та атрофія райдужної оболонки, увеїт (запалення судинної оболонки ока).

"Єдиний справжній ризик – це неправильне використання лазера. Відсутність формального навчання та регулювання становить великий ризик для громадськості. Це призводить також до того, що люди створюють власні назви посад, наприклад "лікар-естетист", які не є офіційно визнаними.

Введення регулювання для таких процедур гарантуватиме, що фахівці матимуть належний рівень знань і навичок, підтверджений стандартизованим ліцензійним іспитом від державного вищого навчального закладу, що значно підвищить безпеку для населення", – наголосила Алла Букіна.

Читайте також : Як обрати шампунь та інші засоби для волосся: поради трихологів

Чи є протипоказання для проведення лазерної епіляції?

Лазерна епіляція, хоч і вважається безпечною процедурою, має низку протипоказань. Її НЕ рекомендують робити тим, хто має:

деякі онкологічні захворювання;

цукровий діабет;

псоріаз, екзема, герпес;

келоїдні (випуклі) рубці в ділянці впливу лазера;

деякі хвороби нервової системи;

інфекційні захворювання;

серцево-судинні захворювання;

варикозне розширення вен;

дерматит у ділянці проведення процедури.

"Перед проведенням лазерної епіляції потрібно обов’язково проконсультуватися з лікарем", – наголосила Алла Букіна.

Як розповіла лікарка-дерматологиня, НЕ варто робити лазерну епіляцію під час прийому певних ліків. Зокрема йдеться про:

ізотретиноїн – лікарський препарат, який використовують для лікування захворювань шкіри, зокрема важкої форми акне);

деякі антибіотики;

нестероїдні протизапальні препарати;

гормональні ліки та комбіновані оральні контрацептиви (КОК);

деякі імуносупресивні (ті, які запобігають відторгненню пересадженого органа) та психотропні ліки.

"Перед процедурою лазерної епіляції проконсультуйтеся з лікарем-дерматологом! Не соромтеся повідомити про всі препарати, які ви приймаєте", – наголосила фахівчиня.

Чи викликає лазерна епіляція рак?

Процедура безпечна та не провокує виникнення онкохвороби. Це поширений міф, каже лікарка-дерматологиня Алла Букіна.

При лазерній епіляції використовується інфрачервоне випромінювання, яке НЕ є іонізуючим. Іонізуюче може пошкодити ДНК клітин і спричинити рак. Водночас інфрачервоне випромінювання не має такої здатності.

Промінь лазера проникає лише на 4 міліметри углиб шкіри. Таким чином він не досягає внутрішніх органів і не може спричинити змін. Промінь руйнує лише волосяний фолікул, не пошкоджуючи навколишніх тканин.

Лазерна епіляція може викликати побічні ефекти та інші ускладнення evgenyataman/Depositphotos

Від чого залежить ефективність лазерної епіляції та скільки сеансів знадобиться для досягнення бажаного результату?

Ефективність процедури залежить від кількох факторів, як-от:

тип шкіри та волосся;

тип лазера, його налаштування та якість;

гормональний фон;

стадія циклу росту волосся;

індивідуальні особливості пацієнта.

"У людей з темною шкірою меланін "заважає" лазеру ефективно видаляти волосся. Шкіра поглинає частину лазерного випромінювання, призначеного для волосяних фолікулів, що знижує результат і підвищує ризик опіків.

Тому для темної шкіри не рекомендовано використовувати рубінові та олександритові лазери", – зазначає Алла Букіна.

Окрім того, важливо взяти до уваги стадію росту волосся – найкращою є саме фаза анагену. У цей час у волосяних фолікулах міститься велика кількість меланіну.

Підраховано, що з кожною процедурою можна досягти зменшення кількості волосся на 20%, за умови волосяний фолікул перебуває в анагенній фазі, а фахівець правильно налаштував обладнання.

Для того, щоб отримати бажаний результат, може знадобитися кілька процедур – від 4 до 12. Орієнтовні інтервали зазвичай складають від 30 днів до 4 місяців.

Залежно від ділянки шкіри, яка обробляється лазером, один сеанс може тривати від 10 до 30 хвилин. Для того, щоб процедура була більш комфортною, а людина не відчувала болю, лікар може нанести місцевий анестетик у вигляді крему або спрею.

"Сьогодні більшість високопотужних лазерних систем мають вбудовані охолоджувальні пристрої. Це допомагає зменшити неприємні відчуття та підвищити ефективність дії лазера.

Проте відчуття болю може залежати не лише від виду лазерів, а й від стану організму загалом: чи пацієнт виспався, чи мав стресові ситуації тощо", – каже Алла Букіна.

Читайте також : Чи справді волосся та нігті продовжують рости навіть після смерті? Відповідає наука

Як лазерний промінь впливає на утворення на шкірі, зокрема родимки?

Лазерний промінь може мати різний вплив на утворення на шкірі, зокрема меланоцитарні невуси, які у народі називають "родимками". За словами експертки, процедура може спричинити значні зміни їхнього зовнішнього вигляду.

Дерматоскопічні зображення показали зміни розміру (33% випадків), кольору (63,6%), новорозвинену асиметрію (12,1%) і регресію в 3% невусів.

"Після лазерної епіляції зазвичай пацієнти повідомляли про зменшення розміру невуса, асиметрію, освітлення, потемніння, а лікарі – про зміну малюнка під час дерматоскопії.

Помічали й гістологічні зміни: легку атипію, термічне пошкодження, утворення рубця та регресію. Хоча деякі клінічні та дермоскопічні зміни можуть бути причиною злоякісності, наскільки нам відомо, немає задокументованих випадків злоякісної трансформації невусів після лазерної епіляції.

Проте дерматологи повинні знати, що після такої епіляції можуть виникнути морфологічні та дермоскопічні зміни, щоб запобігти непотрібним хірургічним процедурам. Ось чому потрібно перевіряти родимки регулярно та говорити про сеанси лазерної епіляції лікарю-дерматологу", – наголосила Алла Букіна.

Водночас людям з невусами Ота та Беккера можна робити лазерну епіляцію діодним лазером з низькою частотою імпульсів (808-810 нм). Це – пляма коричневого кольору. Розмір може варіюватися: від кількох сантиметрів до великих плям.

Учасники пройшли 8 процедур, і через 6 та 12 місяців дослідники виявили у них значне зменшення волосяного покриву. Жоден з учасників не повідомив про будь-які побічні ефекти.

"Перед лазерною епіляцією невуси має оглянути дерматолог дерматоскопічно, щоб оцінити їхній стан. Якщо є занепокоєння щодо потенційних змін, слід уникати застосування лазера на таких невусах, щоб уникнути проблем з подальшою діагностикою", – наголосила Алла Букіна.

Також якщо у пацієнта є папіломи, то він може зробити лазерну епіляцію. Але якщо це новоутворення великого розміру, то маніпула (робоча частина лазера, звідки йде промінь) може не щільно прилягати до шкіри і таким чином спричинити опік.

А от з ангіомами та розтяжками пацієнтам варто бути обережними, каже Алла Букіна.

"Ангіоми – це доброякісні судинні пухлини, які розвиваються лише з кровоносних або лімфатичних судин. На тілі їх можна побачити у вигляді червоних цяток. Ангіоми варто обходити. Деякі лазери мають селективний вплив на хроматофори крові.

Вони не призначені для видалення ангіом, але можуть викликати коагуляцію судин, біль чи навіть спровокувати зміни в новоутворенні", – говорить лікарка.

Якщо на тілі є розтяжки червоного кольору, то не варто робити лазерну епіляцію, щоб не спричинити набряк, опік чи больові відчуття.

Натомість якщо розтяжки вже побіліли, то процедуру проводити можна. Але реакція може відрізнятися від реакції здорової шкіри.

"Рубцева тканина чутливіша до впливу лазера, тому варто обережно проводити процедуру у таких ділянках на тілі", – зауважила експертка.

Слід бути обережним й тим, у кого варикозне розширення вен.

"Якщо ви маєте варикоз чи вузли, то не ухвалюйте рішення про лазерну епіляцію самостійно. Це може бути небезпечно", – наголошує лікарка.

До ускладнень може призвести неправильне використання лазерних пристроїв AllaSerebrina/Depositphotos

Як підготуватися до лазерної епіляції?

Попередня підготовка перед лазерною епіляцією є важливою для підвищення ефективності процедури та зниження ризику виникнення побічних ефектів у пацієнта.

Що потрібно зробити за 2-4 тижні до процедури:

уникати засмагання на сонці чи в солярії – це підвищує ризик отримання опіків і гіперпігментації. Лікар може відмовити у проведенні процедури, якщо шкіра занадто засмагла;

у проведенні процедури, якщо шкіра занадто засмагла; використовувати сонцезахисний крем SPF 30+ на відкритих ділянках шкіри перед процедурою мінімум 14 днів . Такий крем потрібно використовувати постійно, утім перед та після лазерної епіляції ретельно за цим слідкувати та не забувати наносити;

. Такий крем потрібно використовувати постійно, утім перед та після лазерної епіляції ретельно за цим слідкувати та не забувати наносити; НЕ використовувати автозасмагу;

автозасмагу; НЕ видаляти волосся з коренем за 3-4 тижні до процедури. Заборонено використовувати воскову епіляцію, шугаринг, пінцет, оскільки при таких методах видаляється волосяний фолікул, на який націлений лазер. Допускається тільки гоління .

Що потрібно зробити за 3-7 днів до процедури:

варто відмовитися від агресивних процедур. Зокрема йдеться про хімічні пілінги, мікродермабразію, лазерне шліфування – вони підвищують чутливість шкіри;

НЕ наносити ретиноїди (засоби для лікування акне) безпосередньо на ділянку шкіри, де планується процедура – вони можуть викликати подразнення;

(засоби для лікування акне) безпосередньо на ділянку шкіри, де планується процедура – вони можуть викликати подразнення; уникати препаратів, що викликають фотосенсибілізацію (підвищення чутливості організму до дії ультрафіолетового випромінювання).

Що потрібно зробити за добу до процедури:

поголити зону епіляції. Експертка зауважує, волосся повинно бути зрізане на рівні шкіри , щоб енергія лазера досягла волосяного фолікула і не затримувалася на непоголеному волоссі. НЕ варто голитися в день процедури – щоб уникнути мікропорізів, які можуть підвищити чутливість шкіри;

, щоб енергія лазера досягла волосяного фолікула і не затримувалася на непоголеному волоссі. – щоб уникнути мікропорізів, які можуть підвищити чутливість шкіри; НЕ використовувати косметику : на ділянці шкіри, яка потрапить під лазер, не має бути кремів, дезодорантів, лосьйонів, парфумів.

Що потрібно зробити у день процедури:

прийняти душ – шкіра повинна бути чистою і сухою;

одягнути вільний одяг, щоб запобігти натиранню після лазерної епіляції, особливо в чутливих зонах, таких як бікіні та пахви.

Чи лазерна епіляція допомагає позбутися небажаного волосся назавжди?

Після лазерної епіляції волосся випадає не відразу – пацієнт втрачає його поступово, протягом декількох днів або тижнів.

Результат може бути різним і його важко передбачити. У більшості людей ефект може тривати роками. Утім, лазерна епіляція не позбавляє від небажаного волосся назавжди. Волосини відростають, але вже світліші та тонші.

"Середні показники тривалого зменшення волосся становлять від 70% до 90% після 6 місяців спостереження. Щоб отримати частково стійкий ефект, слід провести щонайменше три повторні процедури", – додала лікарка-дерматологиня Алла Букіна.

Читайте також : Чи можна спати з мокрою головою та як пришвидшити ріст волосся: 5 запитань до трихологів

Хто має право проводити лазерну епіляцію та як вибрати клініку, щоб процедура пройшла вдало та безпечно?

Лазерна епіляція – це медична процедура, тож її має право проводити фахівець з медичною освітою. Вона має відбуватися у медичному закладі, який має відповідну ліцензію від Міністерства охорони здоров’я.

"Часто можемо зустріти "майстрів лазерної епіляції", але це комерційна назва та маркетинговий хід.

Зазвичай так себе називають косметики (фахівці індустрії краси, що займаються проведенням процедур, спрямованих на усунення дефектів шкіри) або ті, хто пройшли курси лазерної епіляції і не має медичної освіти.

Косметик – не медична професія, тому він не має права проводити медичні маніпуляції, як-от лазерну епіляцію", – зауважила лікарка-дерматологиня Алла Букіна.

Віра Шурмакевич, "Українська правда. Життя"