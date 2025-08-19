Модний тренд чи must have у догляді: що треба знати про використання скрабу для шкіри голови

Скраб містить абразивні частинки, які відлущують ороговілі клітини та забруднення під час масажування

Шкіра голови схильна до накопичення ороговілих клітин, надлишку шкірного сала, залишків стайлінгових засобів та іншого забруднення. Це може призвести до появи лупи, свербежу та уповільнення росту волосся.

Щоб запобігти виникненню таких проблем, слід добре очищати шкіру голови. З цим може допомогти спеціальний скраб.

Як правильно наносити цей засіб та яких результатів слід очікувати після регулярного застосування – для "Української правди. Життя" розповіла лікарка-дерматологиня Алла Букіна.

Що таке скраб для шкіри голови і навіщо він потрібен

За словами лікарки-дерматологині Алли Букіної, скраб – це очищувальний засіб, який містить дрібні часточки, що допомагають відлущити відмерлі зроговілі клітини і лусочки шкіри, надлишок себуму (шкірного сала), забруднення та залишки стайлінгу. Це засіб для більш глибокого очищення шкіри та стимуляції кровообігу.

"Лаки, муси, гелі, сухі шампуні та інші засоби для укладки волосся, а також пил та забруднення з довкілля, можуть осідати на шкірі голови та волоссі. Звичайне миття шампунем не завжди може повністю їх видалити.

Після глибокого очищення та стимуляції шкіра голови стає більш сприйнятливою для доглядових засобів (масок, сироваток, ампул тощо). Поживні компоненти краще проникають в очищені пори та волосяні фолікули", – зазначає експертка.

Чи є різниця між скрабом і пілінгом для шкіри голови?

Різниця є, і вона полягає в механізмі дії, хоча кінцева мета у них схожа – додаткове якісне очищення шкіри голови.

Скраб – це засіб для механічного очищення. Він містить абразивні частинки, які відлущують ороговілі клітини та забруднення під час масажування.

Натомість пілінги – засоби для хімічного очищення. Їхня дія базується на:

кислотах (наприклад, AHA/BHA), які сприяють відшаруванню ороговілих клітин без механічного тертя;

ензимах (ферментах) – вони розщеплюють білкові зв'язки між клітинами, дозволяючи їм легко відлущуватися, що робить їх ідеальними для чутливої шкіри.

І у пілінгах, і в скрабах для шкіри голови є кислоти, утім в кожному засобі вони виконують різні функції. У пілінгах кислоти є головним активним компонентом, який руйнує зв'язки між відмерлими клітинами, проникає глибоко в пори, розчиняє надлишки шкірного сала (себуму), залишки стайлінгових засобів і забруднення тощо.

Натомість у скрабах кислоти відіграють допоміжну роль, посилюючи дію абразивних частинок і полегшуючи механічне відлущення.

Простіше кажучи, обидва засоби очищають шкіру голови, але роблять це різними способами. У пілінгах кислоти – це основа дії, а у скрабах – додатковий компонент, який підсилює дію абразивів (твердих мікрочастинок).

Які компоненти можуть входити до складу скрабу для шкіри голови?

Ці доглядові засоби можуть мати дуже різноманітний склад, залежно від їхнього призначення та додаткових ефектів (зволоження, заспокоєння, стимуляція росту волосся). Однак можна виділити основні групи компонентів:

абразивні частинки – відповідають за фізичне відлущування ороговілих клітин та забруднень. Це можуть бути подрібнені кісточки (наприклад, абрикосові, виноградні, мигдалеві), кварцові зерна, мікрокристали оксиду цинку, магнію, кремнію, зольтові мікрогранули;

мінеральний порошок морських водоростей – додають, щоб глибоко очистити, зволожити, заспокоїти шкіру голови та стимулювати кровообіг для здорового росту волосся.

сечовина та кислоти (саліцилова, молочна, гліколева). Наприклад, скраб із саліциловою кислотою буде ефективним для жирної шкіри, а з молочною – для чутливої та сухої;

ензимні і ферментні компоненти – папаїн, бромелайн, Bacillus ferment (інгредієнт, який отримують шляхом бродіння корисних бактерій роду Bacillus);

додаткові складники для заспокоєння та зволоження шкіри – пантенол, алантоїн, алое вера , бісаболол, різні олії (жожоба, ши, м’яти, ментолу, чайного дерева), гіалуронова кислота.

Чи є протипоказання для використання скрабу?

Як пояснює Алла Букіна, протипоказаннями можуть бути:

підвищена чутливість шкіри;

алергія на компоненти засобу;

наявність відкритих ран, запалення чи інфекції в зоні нанесення

нещодавно проведені ін'єкційні процедури (наприклад, мезотерапія чи плазмоліфтинг).

Чи може скраб викликати свербіж, алергічну реакцію чи інші неприємні відчуття та що робити, якщо вони вже виникли?

Скраб, як і будь-який інший засіб, може викликати контактно-алергічний дерматит через індивідуальну чутливість до певного компоненту. Проте більшість лікарських чи професійних косметичних засобів є безпечними та гіпоалергенними, каже фахівчиня.

"У разі прояву будь-яких реакцій припиніть використання засобу та зверніться до лікаря, що призначив скраб.

Якщо симптоми проявилися під час його нанесення – відразу змийте скраб великою кількістю води, уникаючи потрапляння на інші ділянки шкіри. Якщо неприємні відчуття з’явилися пізніше (за день-два) – треба звернутися до дерматолога", – наголошує Алла Букіна.

Яких результатів можна очікувати від регулярного використання скрабу?

Регулярне використання скрабу для шкіри голови може:

зменшити лупу та прояви себореї ( патологічний стан шкіри, викликаний порушенням роботи сальних залоз);

підвищити ефективність від використання сироваток та лікувальних засобів для шкіри голови, оскільки вони краще проникають у очищену шкіру;

покращити загальний вигляд шкіри голови , а також зменшити свербіння, почервоніння, шорсткість та лущення, якщо ці симптоми були до початку використання.

Як правильно використовувати скраб та коли його наносити – до миття волосся чи після?

Це залежить від типу засобу, каже Алла Букіна.

"Якщо скраб із абразивними частинками чи ексфоліантами і кератолітиками (наприклад, саліциловою кислотою), то варто його наносити ДО миття голови. Якщо це ензимні засоби, то краще ПІСЛЯ", – зауважує лікарка-дерматологиня.

Окрім того, краще наносити скраб на вже вологу шкіру. Також Алла Букіна радить наносити скраб на теплу шкіру голови або в умовах теплої ванної кімнати, масажуючи протягом 2-3 хвилин для кращої активації його активних компонентів.

Як часто треба використовувати скраб для шкіри голови?

За словами лікарки, зазвичай шампуні добре справляються з очищенням шкіри голови, тож скраби не є абсолютною необхідністю для кожного.

Та декому фахівці їх усе ж рекомендують використовувати. При цьому частотність (1-3 рази на тиждень) визначає спеціаліст, зважаючи на стан шкіри голови.

"Лікар може призначити скраб як частину комплексного догляду за шкірою голови або в лікуванні деяких її захворювань, зокрема при псоріазі чи себорейному дерматиті.

У таких випадках він допомагає більш глибоко очистити шкіру та підвищити ефективність медикаментозного лікування", – каже Алла Букіна.

Окрім того, скраб можна використовувати при таких захворюваннях шкіри, як-от себорейний дерматит, псоріаз, фолікуліт, грибкових інфекціях чи алопеції. Проте тип засобу, частоту та кількість нанесення визначає лікар індивідуально до кожного випадку.

Чи треба використовувати додаткові засоби після скрабу?

Щоб досягти найкращого результату, дотримуйтесь етапності очищення шкіри голови:

скраб: наносьте на всю шкіру голови до або після миття шампунем на рекомендований час, потім ретельно змийте великою кількістю води;

шампунь: використовуйте для повного очищення волосся та шкіри голови;

кондиціонер або маска: застосовуйте для захисту та зволоження довжини волосся;

термозахист: нанесіть на довжину волосся перед укладкою для захисту від високих температур.

Чи можна приготувати скраб вдома?

Скраби для шкіри голови можна приготувати в домашніх умовах, утім лікарка-дерматологиня Алла Букіна не радить цього робити.

"Категорично не рекомендую займатися самолікуванням. Це в рази збільшує ймовірність виникнення алергічних реакцій чи пошкодження бар’єрної функції шкіри голови, що зрештою призведе до візиту до лікаря.

Народні рецепти з кавової гущі, вівсянки тощо можуть завдати шкоди", – наголосила фахівчиня.