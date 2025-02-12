Коли лякає вигляд голки: як позбутися фобії перед уколами?

Люди зі страхом ін’єкцій відчувають тривогу, побачивши чи подумавши про укол. Іноді це може призвести навіть до панічної атаки.

Панічний страх здавати кров, запаморочення та нудота при погляді на голку перед ін’єкціями спостерігаються у багатьох людей.

Такі відчуття називаються трипанофобією – значним страхом голок та ін’єкцій.

Люди з трипанофобією бояться уколів, здачі лабораторних аналізів крові та інших процедур, пов’язаних з голками. Вони намагаються уникати щеплень, забору крові та внутрішньовенних ін'єкцій.

Страх уколів може мати серйозні наслідки, адже змушує відкладати звернення за медичною допомогою.

"УП. Життя" використала джерела Harvard Health Publishing, British Heart Foundation, Cleveland Clinic, Osmosis, MedlinePlus та National Library of Medicine, щоб розповісти про фобію здавати кров та те, як її побороти.

РЕКЛАМА:

Хто частіше боїться уколів та чому

З грецької "трипанофобія" перекладається як страх перед голками.

Вчені опрацювали 119 наукових статей та виявили, що більшість дітей, 20-50% підлітків та 20-30% молодих людей мають страх перед уколами. Проте з віком поширеність фобії до ін’єкцій зменшується.

Кілька факторів можуть підвищити ризик розвитку трипанофобії. До них відносяться:

негативний або травматичний досвід уколів в минулому;трипанофобія в родичів;

підвищена чутливість до болю (гіпералгезія);

страхи, пов'язані з хворобою або ліками, такі як іпохондрія;

обсесивно-компульсивний розлад або генералізований тривожний розлад.

Фобія голок може змусити людей уникати медичної допомоги. Інші ознаки трипанофобії можуть включати запаморочення або непритомність, пітливість та прискорене серцебиття. dekazigzag/Depositphotos

Які симптоми фобії уколів

Люди зі страхом ін’єкцій відчувають тривогу, побачивши чи подумавши про укол. Іноді це може призвести навіть до панічної атаки.

Фобія голок може змусити людей уникати медичної допомоги. Інші ознаки трипанофобії можуть включати:

запаморочення або непритомність;

пітливість;

прискорене серцебиття;

нудоту та блювання;

тимчасове підвищення чи зниження артеріального тиску.

Читайте також : Аналіз крові на тривогу: вчені розробили новий метод діагностики тривожних розладів

Як здати кров, якщо боїшся уколів

Якщо ви хвилюєтеся перед ін’єкціями – практика глибокого дихання може допомогти за кілька хвилин до уколів.

Спробуйте виконати цю вправу:

Зробіть довгий, глибокий вдих через ніс.

Дозвольте повітрю влитися в живіт, настільки, наскільки вам комфортно.

Повільно видихніть через ніс.

Повторюйте вправу протягом трьох-п'яти хвилин.

Для того, щоб впоратися зі страхом уколів безпосередньо під час здачі аналізів чи отримання ін’єкцій варто дотримуватися таких порад:

Розслабтеся.

Сідаючи, розслабте плечі та руки – чим більше ви будете розслаблені, тим менше помітите укол. Згадайте про вправи на повільне дихання. Також може бути корисно рахувати свої вдихи.

Обговоріть процедуру з медсестрою.

Повідомте медичному персоналу, що ви хвилюєтеся. Вони подбають про те, щоб вам було максимально комфортно та дадуть відповіді на запитання.

Відволікайтеся.

Намагайтеся не зосереджуватися на голці та уколі. Зосередьтеся на позитивних спогадах або предметах у кімнаті.

Переконайтеся, що процедура безпечна.

Допомогти з хвилюванням щодо безпеки ін’єкцій допоможе перевірка стерильності голок. Можна спитати про це медсестру безпосередньо перед процедурою.

Мисліть позитивно.

Зосередьтеся на позитивній причині уколу – до прикладу, він потрібен для захисту від вірусу, чи для турботи про своє здоров'я. Пам'ятайте, це дуже швидкий та тимчасовий дискомфорт, який варто перетерпіти заради власного здоров’я.

Якщо попри всі ці методи, страх перед уколами продовжує викликати тривогу або ви уникаєте медичних обстежень через нього – обов’язково поговоріть про це з лікарем.

Люди з трипанофобією бояться уколів, здачі лабораторних аналізів крові та інших процедур, пов’язаних з голками. Вони намагаються уникати щеплень, забору крові та внутрішньовенних ін'єкцій. alexei171/Depositphotos

Який вплив страху до уколів впливає на здоров’я

Якщо ж говорити про наслідки страху ін’єкцій, то дослідження свідчать: 16% дорослих пацієнтів уникають вакцинації від грипу із-за трипанофобії.

Багато людей мають певну тривожність перед здачею крові чи введенням ін’єкції, проте іноді трипанофобія може справді шкодити. До прикладу, люди не роблять необхідних аналізів, відтерміновують похід до лікаря чи взагалі не дотримуються лікування, яке включає ін’єкції. Це може бути особливо небезпечним у разі хронічних захворювань, які потребують частого лабораторного обстеження та лікування.

"Якщо ви відкладаєте лабораторні обстеження крові, то лікар може не дізнатися про проблеми зі здоров’ям, які можливо виявити на ранній стадії та взяти під контроль. Іноді єдиний спосіб дізнатися причину захворювання – здати аналізи", – каже лікар Сюзанна Саламон, заступник керівника відділу геронтології Гарвардського медичного центру.