СБУ відкрила кримінальне провадження проти міністра охорони здоров'я – нардеп

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народна депутатка від партії "Голос" Олександа Устінова.

Зазначається, що кримінальне провадження відкрите за статею 113 Кримінального кодексу України.

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"Сьогодні через суд змусила СБУ відкрити кримінальне провадження проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова за статтею 113 Кримінального кодексу України, а саме диверсію проти країни.

Вважаю, що та кількість медиків, яка загинула поки МОЗ дерибанив кошти на їх захист – це диверсія проти країни і медичних працівників зокрема", – зазначає Устінова.

У СБУ наразі інформацію щодо відкриття кримінального провадження спростовують.

"Це не правда. Ми нічого не відкривали, оскільки не отримали ще рішення суду", – повідомила "Українській правді. Життя" речниця Служби безпеки Олена Гітлянська.

Глава МОЗ Максим Степанов

Депутатка зазначила, що це було вже не перше звернення до СБУ з проханням відкрити кримінальне провадження проти очільника міністерства.

"Спочатку СБУ відмовили мені у відкритті кримінального провадження, натомість відкрило шість проти українських виробників, які посміли продавати костюми захисту для медиків дешевше, ніж китайські, які закуповував МОЗ", – додала депутатка.

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Фото Олександра Устінова

Фото Олександра Устінова

Фото Олександра Устінова

Раніше Олександра Устінова оприлюднила інформацію про закупку МОЗом засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) для лікарів за ціною 488 грн за одноразовий костюм.

При тому, що українські виробники поставлять костюми по 245 грн за штуку.

У МОЗ звинувачення у закупівлі костюмів лікарям за завищеними цінами назвали маніпуляцією.

При цьому в Офісі президента причиною такого рішення назвали відсутність у відчизняних виробників спеціальної тканини для захисту, а у мінстерстві поскаржились на неправильні шви у захисних костюмах.

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