Маріуполь залишився без лікарів – Андрющенко

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі немає медичної допомоги.

З 4 липня місто залишилося без лікарів, повідомляє радник мера Петро Андрющенко у Telegram.

"У Маріуполі працював московський десант окупантів в білих халатах в кількості 17 людей. Відсьогодні вони відправлені додому", – написав радник мера.

А місцевих маріупольських лікарів, за словами Андрющенка, у місті немає.

Життя у Маріуполі. Фото: "Андрющенко Time"

Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко повідомляв про медичний колапс у Маріуполі. В окупованому місті майже немає медикаментів.

За словами радника мера, мешканці Маріуполя перебувають на межі життя і смерті через нестачу питної води та їжі.

Через антисанітарію у місті 10-15 людей щодня скаржаться на симптоми холери та дизентерії, але їх не лікують і просто відправляють додому.

Російську "гуманітарку" видають за роботу, зокрема за розбирання завалів. При цьому самі окупанти вирішили знести зруйновані будівлі, а рештки тіл з-під завалів – вивезти на сміттєзбірний полігон.