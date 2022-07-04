Маріуполь залишився без лікарів – Андрющенко

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі немає медичної допомоги.
З 4 липня місто залишилося без лікарів, повідомляє радник мера Петро Андрющенко у Telegram.
"У Маріуполі працював московський десант окупантів в білих халатах в кількості 17 людей. Відсьогодні вони відправлені додому", – написав радник мера.
А місцевих маріупольських лікарів, за словами Андрющенка, у місті немає.
Читайте також: Окупанти поширюють пропагандистський ролик з "випускного балу" у Маріуполі. ВІДЕО
|Життя у Маріуполі. Фото: "Андрющенко Time"
Читайте також: Виходив з міста по трупах. Історія маріупольця, який залишився без ока та втратив рідних
Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко повідомляв про медичний колапс у Маріуполі. В окупованому місті майже немає медикаментів.
За словами радника мера, мешканці Маріуполя перебувають на межі життя і смерті через нестачу питної води та їжі.
Через антисанітарію у місті 10-15 людей щодня скаржаться на симптоми холери та дизентерії, але їх не лікують і просто відправляють додому.
Російську "гуманітарку" видають за роботу, зокрема за розбирання завалів. При цьому самі окупанти вирішили знести зруйновані будівлі, а рештки тіл з-під завалів – вивезти на сміттєзбірний полігон.
Читайте також: "На спині у малого був вирваний шматок м’яса": історія родини хлопчика з Маріуполя, який вів щоденник під обстрілами