Поліграф замість звільнення: в КМДА відреагували на петицію щодо скандального директора театру

Департамент культури Київської міської державної адміністрація підтримує залучення поліграфа у справі щодо звинувачень у сексуальних домаганнях Андрія Білоуса для обох сторін конфлікту.

Про це повідомила установа на своїй сторінці у Facebook після того, як акторка театру Вікторія Ромашко оприлюднила свідчення щодо сексуального насильства режисера.

Департамент зазначив, що їх позиція щодо ситуації в Молодому театрі незмінна, а будь-які прояви харасменту, дискримінації, образ чи принижень у комунальних закладах культури є неприпустимими.

Представники департаменту нагадали, що провели вже "низку заходів для всебічного та неупередженого аналізу ситуації", а саме:

4 лютого 2025 року провели збори колективу театру за участю директора Департаменту, щоб заслухати всі сторони.

20 березня провели зустріч із Комісією, яка займається перевіркою звернень 46 працівників.

26 березня вдруге звернулися до Національної поліції з проханням розглянути питання можливого відсторонення від посади директора-художнього керівника Андрія Білоуса.

27 березня звернулися до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА з проханням надати консультативну та практичну допомогу щодо створення Етичного кодексу, а також розробки програм тренінгів, які б включали питання протидії харасменту, розуміння, що таке права людини, сексуальне насильство, сексуальні домагання, сексизм, дискримінація та проведення гендерних аудитів.

29 квітня Департамент звернувся до керівників закладів культури забезпечити проходження онлайн навчання працівників закладів за курсом "Запобігання та протидія сексуальним домаганням на робочому місці".

Насамкінець Департамент культури КМДА додав, що залишається відкритим до діалогу та контролює розвиток ситуації в межах своїх повноважень і закону.

РЕКЛАМА:

Учора, 29 квітня, Вікторія Ромашко опублікувала переписку Андрія Білоуса з однієї зі студенток, якій на той момент було 17 років. У листуванні він надіслав дівчині фото свого статевого органа.

Згодом після цієї новини Суспільне.Культура оприлюднило рішення Міністерства освіти з наказом №641. У ньому Андрію Білоусу присудили ступінь доцента з акторського мистецтва та режисури Київського національного університету Карпенка-Карого.

Що відомо про звинувачення Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях

22 січня 2025 року студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватила режисера, керівника Молодого театру Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях. Вона оприлюднила своє звернення в анонімному відео, а пізніше розкрила свою особу.

Після цього Університет отримав ще чотири звернення щодо неетичної поведінки викладача, які передали до Національної поліції. На час розслідування Андрія Білоуса відсторонили від викладання. Сам режисер відмовився коментувати ці події.

Працівники Молодого театру, де Білоус працює художнім директором, підтвердили випадки домагання та звернулися до Київської міської державної адміністрації з проханням відсторонити Андрія Білоуса від роботи. У КМДА заявили, що поки не мають для цього правових підстав.

Згодом активісти все ж домоглися відсторонення. Для цього громада вийшла на мирний протест під стіни Київської міської держадміністрації. Поки тривала акція, Національна поліція Києва повідомила, що відкрила кримінальне провадження за заявами про домагання викладача столичного університету. Джерела УП тоді підтвердили, що йдеться саме про Білоуса. Матеріали перевірки передали до Шевченківського управління поліції Києва.

У коментарі УП. Життя Білоус заявив: "Я відкритий до всіх перевірок у законному порядку, але не погоджуюсь із тим, що рішення ухвалюються не судом, а в соцмережах і на мітингах".

"Я повністю відкритий до розслідування та наполягаю, щоб усі звинувачення були перевірені відповідно до закону", – додав керівник Молодого театру.

Заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко підписала окреме доручення, у якому директор Департаменту культури КМДА Сергій Анджияка мав створити так звану комісію з перевірки інформації у спільному зверненні акторів.

Після проведення розслідування комісією, Андрія Білоуса повернули на посаду директора Молодого театру.

Утім театральна спільнота продовжила тиснути на київську владу та ще раз вийшла на мітинг з вимогами звільнити Білоуса.

Вікторія Ромашко розповіла, що директор Департаменту культури Сергій Анжияк на зустрічі з командою театру наголосив, що відсторонити Білоуса за причиною "втрата довіри" було б можна, якби "Білоус вкрав щось з театру", додала Ромашко.

"А так юридичних підстав немає до висновку слідчого судді", - розповіла акторка.

Юристи, що відгукнулися на розголос від активістів тим часом підкреслювали, що Департамент культури уникає відповідальності і передає повноваження слідству та суду. Серед свідків насильства Білоуса нараховують 800 осіб, тому розслідування може тривати до вересня.