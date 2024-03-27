Мінветеранів планує створити всеукраїнську карту поховань з історіями загиблих бійців

Міністерство у справах ветеранів планує розробити всеукраїнську карту поховань загиблих героїв.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів, військовослужбовець Олександр Порхун в етері національного телемарафону "Єдині новини".

"Наразі держустанова "Національне меморіальне військове кладовище" розробляє дуже потужний сайт, на якому буде мапа поховань.

І мапу поховань ми закладаємо не лише на НМВК. У нас амбітні плани зробити цю карту поховань по всій території нашої держави", – сказав Порхун.

За його словами, на карті буде інформація про кожного похованого бійця, зокрема, про його місце проходження служби й загибелі, а також стисла історія його життя.



Також в. о. міністра розповів, що сьогодні розпочались підготовчі роботи на першу чергу поховань. На будівництво першої черги планують вийти 1 червня.

"Перший етап – це заїзд до НМВК, площа перед заходом на сам комплекс, площа для проведення церемоніалу і перший сектор поховань", – каже Порхун.

За словами Олександра Порхуна, перші поховання на НМВК можуть розпочатися наприкінці літа або на початку осені 2024 року, а повністю комплекс планують збудувати до 2027 року.

Загальний комплекс, окрім самого цвинтаря, включатиме центральну алею, величезний флагшток, крематорій, меморіал полеглим захисникам і захисницям, дві зали трауру, центральну площу, стоянку для транспорту, адмінбудівлі, технічні будівлі, а також музей.

За могилами героїв доглядатимуть працівники установи "Національне меморіальне військове кладовище": цей обов'язок взяла на себе держава, додав Порхун.

Працівники установи також будуть враховувати релігійні погляди похованих військових.

"Будуть надгробні плити, на які будуть наноситися символи за віросповіданням героїв", – уточнив Порхун.

Нагадаємо, раніше Кабмін офіційно визначив місце розташування Національного меморіального військового кладовища.

Саме державне підприємство "Національне військове меморіальне кладовище" було створене у жовтні 2022 року. Спочатку НМВК планували створити на Лисій горі у Києві, а потім варіанти місця розташування цвинтаря багато разів змінювались.

Багато рідних загиблих військових, зокрема Патронатна служба "Азову", вимагала створити обіцяний цвинтар у Биківні біля заповідника "Биківнянські могили", адже ця локація розташовується у межах Києва, до того ж її спершу підтримали УІНП і Мінветеранів.

Відповідний законопроєкт підтримали нардепи, але президент так його і не підписав, а Інститут нацпам'яті звернув увагу на ризикованість цієї ділянки. Кабмін підтримав нову ділянку.

На початку грудня 2023 року парламент підтримав законопроєкт, який передбачає, що місце розташування цвинтаря визначатиме Кабмін.

Зрештою, Кабмін остаточно затвердив ділянку біля Південного кладовища у Гатненській громаді Фастівського району Київської області. А Уряд затвердив порядок використання 515 мільйонів гривень на будівництво НМВК біля Гатного.

Детальніше про обурення сімей через "затягування будівництва" НМВК, дискусії щодо локації та конфлікти рідних з колишньої міністеркою у справах ветеранів читайте тут.