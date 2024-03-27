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Мінветеранів планує створити всеукраїнську карту поховань з історіями загиблих бійців

Олена Барсукова — 27 березня, 16:30
Фото ілюстративне: Bumble-Dee/DEPOSITPHOTOS

Міністерство у справах ветеранів планує розробити всеукраїнську карту поховань загиблих героїв.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів, військовослужбовець Олександр Порхун в етері національного телемарафону "Єдині новини".

"Наразі держустанова "Національне меморіальне військове кладовище" розробляє дуже потужний сайт, на якому буде мапа поховань.

І мапу поховань ми закладаємо не лише на НМВК. У нас амбітні плани зробити цю карту поховань по всій території нашої держави", – сказав Порхун.

За його словами, на карті буде інформація про кожного похованого бійця, зокрема, про його місце проходження служби й загибелі, а також стисла історія його життя.

Також в. о. міністра розповів, що сьогодні розпочались підготовчі роботи на першу чергу поховань. На будівництво першої черги планують вийти 1 червня.

"Перший етап це заїзд до НМВК, площа перед заходом на сам комплекс, площа для проведення церемоніалу і перший сектор поховань", – каже Порхун.

За словами Олександра Порхуна, перші поховання на НМВК можуть розпочатися наприкінці літа або на початку осені 2024 року, а повністю комплекс планують збудувати до 2027 року.

Загальний комплекс, окрім самого цвинтаря, включатиме центральну алею, величезний флагшток, крематорій, меморіал полеглим захисникам і захисницям, дві зали трауру, центральну площу, стоянку для транспорту, адмінбудівлі, технічні будівлі, а також музей.

За могилами героїв доглядатимуть працівники установи "Національне меморіальне військове кладовище": цей обов'язок взяла на себе держава, додав Порхун.

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Працівники установи також будуть враховувати релігійні погляди похованих військових.

"Будуть надгробні плити, на які будуть наноситися символи за віросповіданням героїв", – уточнив Порхун.

Нагадаємо, раніше Кабмін офіційно визначив місце розташування Національного меморіального військового кладовища.

Саме державне підприємство "Національне військове меморіальне кладовище" було створене у жовтні 2022 року. Спочатку НМВК планували створити на Лисій горі у Києві, а потім варіанти місця розташування цвинтаря багато разів змінювались.

Багато рідних загиблих військових, зокрема Патронатна служба "Азову", вимагала створити обіцяний цвинтар у Биківні біля заповідника "Биківнянські могили", адже ця локація розташовується у межах Києва, до того ж її спершу підтримали УІНП і Мінветеранів.

Відповідний законопроєкт підтримали нардепи, але президент так його і не підписав, а Інститут нацпам'яті звернув увагу на ризикованість цієї ділянки. Кабмін підтримав нову ділянку.

На початку грудня 2023 року парламент підтримав законопроєкт, який передбачає, що місце розташування цвинтаря визначатиме Кабмін.

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Зрештою, Кабмін остаточно затвердив ділянку біля Південного кладовища у Гатненській громаді Фастівського району Київської області. А Уряд затвердив порядок використання 515 мільйонів гривень на будівництво НМВК біля Гатного.

Детальніше про обурення сімей через "затягування будівництва" НМВК, дискусії щодо локації та конфлікти рідних з колишньої міністеркою у справах ветеранів читайте тут.

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