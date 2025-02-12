Дівчина, яка роздягнулася біля КМДА на акції проти домагань, отримала протокол і заявила про синці від поліції

Поліція склала протокол на протестувальницю Софію Табацьку, яка роздягнулася біля Київської міської держадміністрації під час акції проти домагань у Молодому театрі.

Дівчина отримала протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство), повідомив "УП. Життя" речник поліції Києва Дмитро Грищенко.

У коментарі "Громадському" Софія заявила, ніби поліціянти залишили їй синці на тілі, коли "заносили" у будівлю.

"Звичайно, ці сильні, кремезні, мужні чоловіки однозначно мали добрі наміри, коли цілим натовпом спочатку приклали мене головою до бетону, наступили на волосся і потім занесли в будівлю… Та ніхто з них навіть не запропонував мені лід, коли я показала їм результат їхніх старань", – сказала дівчина.

Софія також розповіла, що не є студенткою Університету Карпенка-Карого, де спалахнув скандал щодо сексуальних домагань, але прийшла на акцію протесту як представниця театральної спільноти.

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"У мене були особисті мотиви, бо я сама колись постраждала від сексуального насильства. Знаю, як важко про це говорити постраждалим і як вони почуваються, звинувачують себе. Щодо мого вчинку, то робила те, що вважала за потрібне. Вірю, що це було правильно і ми отримали той розголос, заради якого вийшли на акцію", – додала Софія.

У поліції Києва не коментували заяви дівчини про жорстоке поводження під час затримання.

"У мене немає інформації про те, що [дівчину] "приклали до бетону". Відео у нас було оприлюднене. А щодо протоколу, так, дійсно, склали за статтею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення", – сказав Грищенко.

Дівчині загрожує штраф до 119 грн, громадські або виправні роботи чи арешт на 15 діб.

Нагадаємо, 10 лютого під будівлею Молодого театру пройшла акція на підтримку 46 акторів, які зізналися, що зазнали чи були свідками домагань у театрі. Учасники акції вирушили до КМДА і передали меру столиці відкритого листа з вимогою усунути Андрія Білоуса з посади директора-художнього керівника театру.

Раніше міськрада "не знайшла" підстав для такого рішення, але невдовзі після мітингу заявила, що таки відсторонить скандального режисера з посади.

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо Андрія Білоуса після того, як студентки й випускниці Університету Карпенка-Карого заявили про домагання з його боку.

Також студенти КНУТКіТ заявили про неетичну поведінку з боку ще двох педагогів, серед яких Юрій Висоцький і Олександр Балабан (останнього вже відсторонили від викладання).