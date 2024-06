У США обрали "найпотворнішого собаку у світі" – ним став 8-річний пекінес Вайлд

Восьмирічний пекінес на прізвисько Вайлд Танг здобув статус найпотворнішої собаки у світі. Раніше він допоміг евакуювати сімох українських собак з-під російських обстрілів.

У щорічному конкурсі The World’s Ugliest Dog Contest (з англійської – найпотворніший собака у світі) Вайлд переміг із п’ятої спроби. Конкурс провели 22 червня в Каліфорнії, повідомляє The New York Times.

"Його перемога є свідченням беззаперечної чарівності та наполегливості", – зазначили організатори змагань.

У віці цуценяти Вайлд заразився собачою чумою – інфекційним захворюванням, яке вражає дихальну, шлунково-кишкову та нервову системи тварин.

Собака ледве вижив, але хвороба лишила по собі наслідки: зуби Вайлда так і не виросли, через те його язик завжди назовні, також пес має проблеми із правою задньою лапою.

І все ж Вайлда Тханга описують як "здорового та щасливого хлопчину, який любить людей, інших собак, а особливо – свої іграшки".

Також собака займається пропагандою вакцинації домашніх тварин і вже допоміг зібрати гроші, аби врятувати своїх побратимів-пекінесів із-під російських обстрілів в Україні.

"Станом на сьогодні сім пекінесів благополучно виїхали з України і тепер щасливо живуть у своїх прийомних домівках у Канаді та США", – зазначають на сайті конкурсу.

Приз глядацьких симпатій та друге місце отримав 14-річний мопс Роум, який цього року дебютував на конкурсі. Хвостатий страждає від синдрому втрачених (FOMO) можливостей – нав’язливого страху пропустити цікаву подію, яка змушує Роума майже не заплющувати очі.

Пес також причетний до благодійності – він збирає кошти на придбання крісел колісних для собак із різними вадами.

Третє місце посіла Дейзі Мей – 14-річна собака, яку більше десяти років тому врятували від життя на вулиці.

"Втрату за ці роки волосся, зубів і зору вона компенсувала здобуттям друзів, упевненості в собі та мужності", – розповідають про Дейзі.

Хвостата, за словами організаторів, крім полювання за білками і сонячним промінням, обожнює ластитися до людей і дратувати свою старшу сестру.

Переможець конкурсу отримає можливість узяти участь у вечірньому розважальному шоу на одному з американських телеканалів. Крім того, він стане обличчям лімітованої серії пива спонсора конкурсу та грошовий приз – 5000 доларів.

Організатори конкурсу, який проводять майже 50 років, зауважують, що його метою є відзначити недосконалості домашніх улюбленців, які роблять їх особливими та унікальними.

"І хоча конкурс веселий і розважальний, він свідчить про важливість обожнювання всіх тварин і переваги усиновлення. Багато собак, які беруть участь у конкурсі, були врятовані з притулків і розвідників та знайшли люблячі домівки.

Щорічний конкурс – це не висміювання "потворних" собак, а демонстрація світу того, що ці собаки справді прекрасні!" – зазначають на сайті змагання.

