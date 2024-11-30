Ходили по колу й помирали: вчені назвали ймовірну причину масової загибелі слонів у Ботсвані
Вчені дослідили масову загибель слонів у Ботсвані, яка сталася у 2020 році. Ймовірно, причиною стало отруєння водою з ціанобактеріями, розмноження яких посилює зміна клімату.
Свої висновки науковці опублікували у журналі Science of the Total Environment, пише The Guardian.
У 2020 році в дельті річки Окаванго у Ботсвані загинуло понад 350 слонів. Тварини різного віку ходили по колу, а потім падали та помирали.
Тоді виникло багато теорій щодо причини їхньої загибелі – від отруєння ціанідом до невідомої хвороби.
За словами провідного автора нового дослідження Давіде Ломео, цей випадок став найбільшим задокументованим вимиранням слонів, причина якого була невідомою.
Команда вчених під його керівництвом припустила, що тварини отруїлися водою, яка містила токсичну концентрацію синьо-зелених водоростей – ціанобактерій.
Для аналізу дослідники використовували супутникові знімки. Вони з’ясували, що слони зазвичай проходили трохи більше ніж 100 кілометрів від водопою та вмирали протягом 88 годин після пиття.
Загалом вчені обстежили 3 тисячі водойм. Вони виявили, що неподалік від тих, які зазнали цвітіння через ціанобактерії, було багато тіл загиблих слонів.
Цілком можливо, що інших померлих тварин не помітили під час аерофотозйомки, а менших могли з’їсти хижаки.
"У глобальному масштабі ця подія підкреслює тривожну тенденцію раптових захворювань, спричинених кліматичними змінами", – йдеться у дослідженні.
Того ж року у сусідньому Зімбабве від потрапляння в кров невідомої бактерії загинули 35 слонів, що теж було пов'язано з тривалою посухою.
У 2019 році на півдні Африки фіксували найбільш посушливу погоду за останні десятиліття. Потім настав 2020-й – з великою кількістю опадів. Через це у воді зависло більше осаду та поживних речовин, що спричинило безпрецедентний ріст водоростей.
Зі зміною клімату більша частина світу може зазнати посушливої та спекотної погоди з періодичними сильними дощами.
"Дуже сумно, що так багато слонів загинуло, але це також натякає на глобальну тенденцію раптових захворювань, спричинених кліматичними змінами... Існують переконливі докази того, що це може повторитися з будь-якою твариною", – сказав Ломео.
Раніше ми писали, що у Намібії через посуху планують вбити понад 700 диких тварин, зокрема слонів, зебр і бегемотів, а їхнє м’ясо роздати людям.