Ходили по колу й помирали: вчені назвали ймовірну причину масової загибелі слонів у Ботсвані

Вчені дослідили масову загибель слонів у Ботсвані, яка сталася у 2020 році. Ймовірно, причиною стало отруєння водою з ціанобактеріями, розмноження яких посилює зміна клімату.

Свої висновки науковці опублікували у журналі Science of the Total Environment, пише The Guardian.

У 2020 році в дельті річки Окаванго у Ботсвані загинуло понад 350 слонів. Тварини різного віку ходили по колу, а потім падали та помирали.

Тоді виникло багато теорій щодо причини їхньої загибелі – від отруєння ціанідом до невідомої хвороби.

За словами провідного автора нового дослідження Давіде Ломео, цей випадок став найбільшим задокументованим вимиранням слонів, причина якого була невідомою.

РЕКЛАМА:

Команда вчених під його керівництвом припустила, що тварини отруїлися водою, яка містила токсичну концентрацію синьо-зелених водоростей – ціанобактерій.

Для аналізу дослідники використовували супутникові знімки. Вони з’ясували, що слони зазвичай проходили трохи більше ніж 100 кілометрів від водопою та вмирали протягом 88 годин після пиття.

Загалом вчені обстежили 3 тисячі водойм. Вони виявили, що неподалік від тих, які зазнали цвітіння через ціанобактерії, було багато тіл загиблих слонів.

Цілком можливо, що інших померлих тварин не помітили під час аерофотозйомки, а менших могли з’їсти хижаки.

"У глобальному масштабі ця подія підкреслює тривожну тенденцію раптових захворювань, спричинених кліматичними змінами", – йдеться у дослідженні.

Того ж року у сусідньому Зімбабве від потрапляння в кров невідомої бактерії загинули 35 слонів, що теж було пов'язано з тривалою посухою.

У 2019 році на півдні Африки фіксували найбільш посушливу погоду за останні десятиліття. Потім настав 2020-й – з великою кількістю опадів. Через це у воді зависло більше осаду та поживних речовин, що спричинило безпрецедентний ріст водоростей.

Зі зміною клімату більша частина світу може зазнати посушливої та спекотної погоди з періодичними сильними дощами.

"Дуже сумно, що так багато слонів загинуло, але це також натякає на глобальну тенденцію раптових захворювань, спричинених кліматичними змінами... Існують переконливі докази того, що це може повторитися з будь-якою твариною", – сказав Ломео.

Раніше ми писали, що у Намібії через посуху планують вбити понад 700 диких тварин, зокрема слонів, зебр і бегемотів, а їхнє м’ясо роздати людям.