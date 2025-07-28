Міністерство культури вже другий тиждень навіть без тимчасового керівника: що відомо

Після змін в Уряді, які відбулися 16 липня, Міністерство культури та стратегічних комунікацій залишається без очільника. Попередній міністр Микола Точицький покинув посаду разом з багатьма іншими членами кабінету Дениса Шмигаля.

Та попри те, що інші відомства майже одразу отримали своїх керівників, Міністерству культури не лише не призначили міністра, а, як з'ясувалося згодом, не визначили, хто тимчасово виконуватиме його обов'язки.

УП.Культура зібрала актуальну інформацію про це станом на понеділок, 28 липня.

Впродовж минулого тижня на сайті міністерства Микола Точицький ще значився міністром, а його першою заступницею – Галина Григоренко. Та врешті інформацію змінили. Григоренко залишається першою заступницею, проте позиція міністра чи виконувача обов'язків взагалі не фігурує в переліку.

Крім того, 21 липня Міністерство культури призначило нову директорку Національного музею України. Лишається невідомим, хто був відповідальним за призначення, адже рішення має затверджувати міністр або виконувач обов'язків.

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УП.Культура звернулася до Міністерства культури та стратегічних комунікацій по коментар. Там нам відповіли, що самі чекають призначення і всі питання варто поставити новому уряду.

Подібну позицію висловив і голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

У п'ятницю, 25 липня, колишня нардепка Ірина Подоляк і одна з ініціаторок створення "Коаліції дієвців культури" повідомила про засідання Кабінету міністрів України. За її словами, "все вказувало на призначення тимчасово виконувача обов'язків міністра культури". Подоляк наголошувала, що найбільш логічною кандидатурою на це є Галина Григоренко, втім інформації про її призначення досі не оприлюднено.

В коментарях Подоляк пізніше додала, що призначення т.в.о. на зустрічі не розглядали, а наступне засідання Кабміну відбудеться у понеділок, 28 липня.

Свою занепокоєність виголосили громадські організації, зокрема "Коаліція дієвців культури". На думку коаліції відсутність очільника відомства негативно впливає на процеси: "Зокрема, призупинено підготовку деяких міжнародних культурних подій за участі нашої держави, оскільки українські дієвці культури не можуть оформити листи-погодження на виїзд на закордонні фестивалі та інші мистецькі заходи, а керівники музеїв не можуть отримати дозволи на тимчасове переміщення культурних цінностей за кордон для експонування на виставках. Гальмуються і процеси евакуації музейних колекцій з прифронтових територій".

Також у Коаліції наголосили, що з відсутністю міністра культури, на павзу вимушено стають виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами.

Чому знову змінюють міністра культури

У четвер, 17 липня, Верховна рада визначила склад нового уряду на чолі з Юлією Свириденко. Водночас місце міністра культури лишається порожнім, а Микола Точицький повернувся до дипломатії.

Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду. Однак у переліку відсутній міністр культури та стратегічних комунікацій. "Українська правда" писала, що МКСК після звільнення Миколи Точицького тимчасово буде без очільника. Кандидата на посаду міністра досі підбирають.

Також від міністерства планують відділити стратегічні комунікації та інформполітику, передавши їх одній із агенцій, підпорядкованих безпосередньо премʼєр-міністерці Юлії Свириденко.

Міністерство культури під орудою Точицького

Микола Точицький прийшов на посаду у вересні 2024 року, на якій після відставки Олександра Ткаченка у липні 2023 року керував у статусі т. в. о. Ростислав Карандєєв.

Після призначення Точицького Міністерство культури та інформаційної політики змінило фокус на стратегічні комунікації й стало йменуватися Міністерством культури та стратегічних комунікацій.

Та згодом сам Точицький визнав, що стратегія з розбудовою комунікацій провалилася.

Коаліція культурних дієвців 27 травня звернулася з відкритим листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням звільнити Миколу Точицького після того, як у відомстві звільнили Максима Остапенка з посади директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

22 травня колектив Національного заповідника "Софія Київська" звернувся до президента Володимира Зеленського з відкритим листом. 230 працівників заповідника просили захистити інституцію від тиску з боку Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

У зверненні працівники Софії Київської наголошували: перевірки, які тривали у заповіднику з грудня 2024 року, стали "фактором дестабілізації роботи установи". Перша перевірка Держаудитслужби не виявила порушень, проте згодом Мінкульт ініціював ще дві. Під час останньої Куковальську відсторонили від виконання обов’язків.

Разом з відстороненням Нелі Куковальської, Мінкульт звільнив з посади директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" ввечері 21 травня.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій назвало звернення "Коаліції дієвців культури" до прем’єр-міністра частиною інформаційної компанії проти відомства, через заборону з боку Міністерства забудови історичних місць.

Згодом Міністерство культури та стратегічних комунікацій продовжило роботу комісії з перевірки заповідника "Софія Київська" до 22 червня.

4 червня представники парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики розкритикували дії Міністерства культури та стратегічних комунікацій за зміну керівництва у Києво-Печерській лаврі та відсторонення директорки Софії Київської. Сам Микола Точицький на засіданні назвав стратегічні комунікації свого відомства провальними.

Також міністр культури заявив, що Нелю Куковальську звільняти з посади директорки Національного заповідника "Софія Київська" не будуть.