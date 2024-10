Lighthouse. Океан Ельзи випустив перший англомовний альбом

Український рок-гурт Океан Ельзи випустив перший в історії свого 30-річного існування англомовний альбом Lighthouse.

Альбом складається з десяти композицій: раніше презентовані Voices Are Rising та Lighthouse, а також Might Have Been a Dream, Love on Fire, Running Away, Broken Pieces of Me, Favorite Sound, Doves Will Sing, Nowhere, Lullaby.

Лідер гурту Святослав Вакарчук зазначає, що назва альбому Lighthouse (у перекладі "маяк") метафорично відображає надію на майбутнє.

Він розповів, що працювали над ним у різних студіях та різних містах – Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Лондоні. Але самі музиканти Океану Ельзи брали участь у записі альбому дистанційно. "Мені не вистачало присутності наших музикантів. Але це був інший досвід. Тож чому б ні?", – сказав Вакарчук.

Вокаліст ОЕ переконаний, що в новому альбомі можна почути інший Океан Ельзи: "Але дух Океан Ельзи присутній в ньому".

Альбом Lighthouse вийшов у переддень 30-річчя створення гурту. Його колектив святкує 12 жовтня. З цієї нагоди гурт зіграє п'ять концертів поспіль у столичному Палаці спорту: 11, 12, 13, 15 та 16 жовтня.

Менше місяця тому ОЕ випустив ще один альбом "Той день". Він став першою платівкою колективу за останні вісім років.