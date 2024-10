"Словник українських емоцій": голлівудські актори читають українські пʼєси

Українська правда випустила новий англомовний подкаст A Dictionary of Ukrainian Emotions ("Словник українських емоцій"). У ньому голлівудські актори читають уривки з українських театральних пʼєс.

Перший епізод зосереджується на короткій п'єсі драматургині Анастасії Косодій "Як розмовляти з мертвими", написаній після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цей твір переосмислює жахіття, свідками яких стали жителі Бучі, Маріуполя та інших постраждалих від окупантів міст.

Зачитала пʼєсу американська акторка Алессандра Торресані, героїня серіалів "Термінатор: Хроніки Сари Коннор", "CSI: Місце злочину", Американська історія жахів", "Люцифер", "Теорія великого вибуху" та багатьох фільмів.

Також акторка поспілкувалася з ведучим проєкту Джоном Фрідманом.

Подкаст створили, надихаючись антологією "Словника емоцій під час війни" (A Dictionary of Emotions in a Time of War), упорядкованої та перекладеної американським письменником, редактором та театральним критиком Джоном Фрідманом і опублікованої видавництвом Laertes Press під керівництвом Ніни Камберос.

Перший епізод завершується інтерв'ю з директоркою американського видавництва Ніною Камберос, яка ділиться своїм досвідом видання збірки українських п'єс, написаних у перші місяці війни.

Послухати подкаст можна на будь-якій зручній платформі за посиланням.

Про збірку театральних пʼєс

Тексти до збірки написали учасники Київського Театру драматургів навесні, влітку та восени 2022 року. Їх створили в документальному жанрі та переосмислюють життя українців після початку повномасштабної війни. Серед текстів репортажі з Києва, Львова, Миколаєва, тимчасово окупованого Херсона, з фронту та з притулків для біженців в інших країнах.

У збірку потрапили поезія, сценарії, діалоги, щоденники, комедії, оповідання й спогади спогад.