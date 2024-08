Повернути до джерел. УП випустила подкаст про митців, яких привласнила Росія

Українська Правда запустили подкаст журналістки та дослідниці Анни Лодигіної – Back to the Roots. Він продовжує серію матеріалів авторки для УП.Культура про українських митців та науковців, яких Росія спочатку намагалася знищити, а потім привласнити їхню спадщину.

Перший епізод подкасту розповідає про художника реаліста Іллю Рєпіна. Це історія про те, як митець у пошуках академічної мистецької освіти подався зі Слобожанщини до Санкт-Петербурга, про дружбу з істориком Дмитром Яворницьким й водночас з письменником Львом Толстим, мрію створити власну академію мистецтв в рідному Чугуєві. А також авторка пояснює, яке все ж прізвище він мав – Рєпін чи Ріпин.

Послухати історію Іллі Рєпіна можна тут. Згодом подкаст з’явиться на інших платформах.

В подальшому серії подкасту розповідатимуть про конструктора Сергія Корольова, танцівника Сержа Лифаря, оскароносну дизайнерку одягу Варвару Каринську та інших. Подкаст Back to the Roots став можливим завдяки підтримці проєкту Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.

Back to the Roots виріс з англомовного телепроєкту Анни Лодигіної на польському телеканалі TVP. У ньому авторка розповідала іноземній авдиторії про відомих українців, яких з різних причин вважали росіянами.

Картина Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султанові"

Для УП.Культура Анна написала серію матеріалів про відомих українських митців, чию спадщину привласнила Росія. Завдяки її роботі над статтею про Іллю Рєпіна, найбільший художній музей Фінляндії Атенеум визнав художника українцем.

І саме з історії Іллі Рєпіна Анна захопилась дослідженням експропрійованих Росією українських митців.

"Все почалось з того, що я знайшла розархівовані звіти фінської поліції, яка стежила 100 років тому за Ілльою Рєпіним, коли той жив у Фінляндії. Вони підозрювали його у звʼязках з більшовиками. Мені стало цікаво, що вони встановили. І я відкрила для себе історію величезної трагедії художника, про яку ми дуже мало знаємо і вона повʼязана з його любовʼю до України.

Але перш ніж, пазл склався, були десятки розмов — починаючи з арткуратора музею в Гельсінкі і закінчуючи Чугуївськими науковцями, десятки прочитаних листів, матеріалів, маловідомих наукових праць..."

Під прізвищем Рєпіна в музеї Атенеум відтепер значиться "українець". Nadiia Fedorova / LK

В роботі над подкастом Анна використала не лише відкриту інформацію і результати архівних пошуків, а й провела низку ексклюзивних розмов зі зберігачами архівів, фондів та з родичами героїв.

"Під час експедицій Європою, завдяки роботі в архівах і зустрічам з європейськими експертами, українськими науковцями, нащадками відомих митців, вдалося відновити втрачені для нас фрагменти з їхнього життя, які повʼязані з Україною. Наприклад, що понад усе танцівник Серж Лифар хотів повернутися додому в Київ і поставити балет в київській опері, але йому не дозволив уряд СРСР", – розповіла Анна.

Авторці подкасту вдалось записати іноземних експертів: "Нам вдалося записати ексклюзивне інтервʼю з істориком, фахівцем NASA, який розповів, як загибель Сергія Корольова допомогла їм випередити СРСР у космічній гонці. А креативний директор New York City Ballet розповів про художню спадщину харківʼянки, оскароносної дизайнерки і костюмерки Варвари Каринської, якою вони пишаються",

Підписуйтеся на подкаст на зручній вам платформі, щоб не пропустити нові епізоди!

