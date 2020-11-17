У МОЗ уже виділили кошти на розгортання мобільних шпиталів та назвали локації

На позачерговому засіданні уряду було прийняте рішення про виділення коштів на розгортання мобільних шпиталів для пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Також назвали три локації, де будуть знаходитися шпиталі.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 17 листопада.

За його словами, рішення про розгортання мобільних шпиталів було прийняте через збільшення кількості хворих на COVD-19, яка ще буде рости.

Глава МОЗ Максим Степанов

"Продовжує збільшуватися кількість людей, які перебувають в лікарнях.

В зв'язку з цим ми шукаємо різні варіанти, щоб збільшити кількість ліжок, щоб всім пацієнтам була надана допомога.

Вчора на позачерговому засіданні уряду була прийнята постанова, щодо виділення коштів на облаштування мобільних шпиталів.

Всього було виділено 118 млн гривень", – розповів Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що для облаштування госпіталів обрали три локації – Київ, Одесу та Краматорськ.

Раніше Максим Степанов розповідав, що мобільні госпіталі для пацієнтів з коронавірусною хворобою будуть відкривати лише після того, як будуть заповнені всі ліжка у медичних закладах.

Нагадаємо, що у Києві такий мобільний госпіталь можуть розгорнути на території Виставкового центру або Палацу спорту.

За попередніми розрахунками, такий госпіталь на 500 місць може вартувати 245 млн гривень.

Також були проведені розрахунки необхідної кількості медичних працівників.

На таку кількість осіб в лікувальному процесі може бути задіяно 1200 осіб.

При цьому очільник МОЗ раніше зауважив, що місця для розгортання шпиталів обирає місцева влада.

Проте головний санітарний лікар Віктор Ляшко уточнив, що тимчасові госпіталі мають розгортатися лише в пристосованих приміщеннях з опаленням, вентиляцією та необхідними санітарно-технічними умовами.

"Тобто це великі площі, на яких додатково розміщуються ліжка таким чином, щоб була велика блокова система, де можна буде підвести кисень до ліжко-місць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу", – додав він.

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