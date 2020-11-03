В Україні розпочинають використовувати українські експрес-тести на COVID-19 – МОЗ

В Україні вже завершили випробування українських експрес-тестів на COVID-19 методом ІФА і розпочинають їх використовувати для діагностики COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Верховній Раді 3 листопада.

"Ми закінчили випробування українських тест-систем на визначення методом ІФА антигенів до SARS-CoV-2 і вже запроваджуємо їх в Україні", - сказав Степанов.

Раніше міністр зазначав, що за допомогою експрес-тестів додатково здійснюватимуть ще до 1 млн досліджень на місяць.

"Цей метод теж може бути застосований в наших лабораторіях, а лабораторій, які можуть тестувати методом ІФА в нашій країні набагато більше. Другий метод – це експрес-метод визначення на антиген.

В наших планах довести кількість тестувань такими експрес-методами до мільйона тестувань на місяць", – розповів Степанов.

Міністр також розповів, що вже є рішення Кабінету міністрів щодо виділення додатково 1 млрд 259 млн грн саме на процес тестувань.

"Зокрема, млрд гривень передадуть на закупівлю тестів на виявлення антигену на SARS-CoV-2. Це дозволить робити ще один мільйон тестів на місяць.

Майже 213 млн будуть передані для розбудови лабораторних потужностей в комунальних закладах з метою збільшення тестування методом ПЛР в лікарнях", - розповів Степанов.

Очільник МОЗ зазначив, що такі тести будуть проводитися сімейними лікарями, мобільними бригадами та лікарнями.

Крім того, анонсував збільшення тестів, проведених методом полімеразної ланцюгової реакції.

"В середині листопада ми забезпечимо 50 тисяч тестувань на добу. А до кінця року 75 тисяч тестувань на добу методом ПЛР", – додав глава відомства.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання Міністерству охорони здоров'я – до кінця 2020 року збільшити кількість тестів полімеразної ланцюгової реакції на визначення COVID-19 до 75 тисяч на добу.

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