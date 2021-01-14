Стало відомо, закупівлю якої вакцини від COVID-19 провалило МОЗ

Міністерство охорони здоров’я зірвало закупівлю вакцини NVX-CoV2373 американської розробки, яку виготовляє індійська компанія Serum.

Ціна цієї вакцини - 3 долари за дозу (≈ 84 гривні). Натомість китайська вакцина Sinovac, яку має отримати Україна, коштуватиме приблизно 18 доларів (≈ 504) гривні за дозу.

Про це народній депутатці від партії "Голос" Олександрі Устіновій повідомило держідприємство "Медичні закупівлі" у відповідь на депутатський запит.

"Держпідприємство було готове укласти угоду з найбільшим світовим виробником вакцин, індійським інститутом Serum, який забезпечив вакцинами понад 160 держав", - пише народна депутатка Олександра Устінова.

Проте МОЗ зволікало з документами, хоча перемовини між цим виробником та Україною дійшли фінальної стадії.

"МОЗ отримало всі необхідні документи для погодження даної закупівлі.

Відтоді жодного повідомлення чи зворотнього зв`язку від міністерства ані компанія-виробник, ані державна закупівельна агенція "Медзакупівлі України" не отримали", – зазначив керівник держпідприємства ДП "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов.

4 січня компанія у письмовому вигляді повідомила, що може відмовитись від замовлення України в разі подальшого зволікання.

Що наразі відомо про цю вакцину?

У листі вказана назва вакцини NVX-CoV2373. Її розробила компанія Novavax з США.

Але виробляє вакцину компанія Serum Institute of India Private Limited (SIIPL).

Це ацелюлярна (безклітинна) вакцина.

Такі вакцини не містять живих компонентів вірусу, а зроблені з частин вірусу, які викликають імунну відповідь.

Ранні клінічні випробування показують, що завдяки вакцині вироблявся високий рівень антитіл проти COVID-19.

У вересні вакцина увійшла в третю фазу клінічних досліджень у Великій Британії, а в кінці грудня - в США.

Проте жодних результатів ефективності цієї вакцини на третьому етапі досліджень ще немає.

Висновки із досліджень у Великій Британії планують отримати на початку 2021 року.

Якщо результати будуть успішними, Novavax розраховує доставити 100 мільйонів доз для використання в США ще в цьому році.

Як працює вакцина NVX-CoV2373

Подібний метод вже використовують для виготовлення вакцин від хвороб, зокрема від грипу та вірусу папіломи людини.

Вірус SARS-CoV-2 має шипоподібні білки, які він використовує для проникнення в клітини людини.

Вакцина NVX-CoV2373 працює, навчаючи імунну систему виробляти антитіла до цього білка.

Щоб створити цю вакцину, дослідники модифікували гени цього білка.

Вони вставили ген в інший вірус із сімейства бакуловірусів, і дозволили йому інфікувати клітини молі.

Заражені клітини виробляли ці шипоподібні білки вірусу.

Дослідники зібрали їх з клітин молі і склали їх в наночастинки (частинка речовини довільної форми з розмірами від 1 до 100 нм).

Ці наночастинки імітують молекулярну структуру коронавірусу, але вони не можуть розмножуватися і спричиняти COVID-19.

В кожній ін'єкції вакцини є багато наночастинок із шипоподібних білків вірусу, а також сполука, яку отримали з мильного дерева. Вона притягує імунні клітини до місця ін'єкції і змушує їх сильніше реагувати на наночастинки.

Якщо вакциновані люди пізніше піддаються впливу SARS-CoV-2, антитіла закріпляються на шипоподібних білках вірусу. Тоді коронавірус не може проникнути в клітини, і інфекція блокується.

Вакцина Novavax також може запускати інший вид захисту, знищуючи інфіковані клітини.

Коли коронавірус вторгається в організм, на поверхні інфікованих клітин з’являються фрагменти шипоподібного білка вірусу.

Тоді активуються імунні клітини Т-кілери.

Вони можуть розпізнавати клітини, інфіковані коронавірусом, і знищувати їх до того, як вони встигнуть розмножити вірус.

Вакцину Novavax легше поширювати і зберігати, ніж вакцини від Pfizer-BioNTech і Moderna.

NVX-CoV2373 може залишатися стабільною до трьох місяців в холодильнику.

Але вчені ще не знають, як довго вона може забезпечувати захист.

Якщо ця вакцина працюватиме так само, як вакцини такого типу від інших хвороб, вона може створити групу В-клітин і Т-клітинами пам'яті.

Ці клітини будуть зберігати інформацію про коронавіруси протягом багатьох років або навіть десятиліть, що дозволяє швидко відповідати на нову інфекцію.

Нагадаємо, що група фармацевтичних компаній "Лекхім" уклала угоду щодо постачання у І півріччі 2021 року 5 млн доз вакцини проти COVID-19 з китайським виробником Sinovac Biotech.

Крім того, "Лекхім" планує розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від COVID-19.

Компанії уклали угоду терміном на 5 років та планують організувати в Україні виробництво основного переліку вакцин.

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