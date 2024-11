Не чекати ускладнень: вчені кажуть, що рання заміна серцевого клапана знижує ризики госпіталізації

Донедавна людям із проблемами серцевих клапанів, які не мали видимих симптомів, лікарі радили просто спостерігати за своїм станом і приходити на огляд раз на пів року чи рік.

Проте вчені знайшли докази, що така тактика може бути не найкращим вибором, адже раннє втручання у вигляді мінімально інвазивної заміни клапана вдвічі знижує ризик раптової госпіталізації та розвитку ускладнень.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі The New England Journal of Medicine, пише The New York Times.

У дослідженні взяли участь близько 900 людей із тяжким звуженням аортального клапана, який контролює потік крові з серця. Половину пацієнтів відразу направили на мінімально інвазивну заміну клапана, а іншу половину попросили чекати до появи симптомів.

Результати показали, що ті, хто пройшов ранню заміну клапана, вдвічі рідше потрапляли в лікарню з серцевими проблемами порівняно з тими, хто просто спостерігав за станом.

Традиційно лікарі утримувалися від заміни клапанів, якщо пацієнт почувався добре, адже такі операції зазвичай потребували відкритого хірургічного втручання.

Та з появою методу транскатетерної заміни клапана (TAVR), який дозволяє вставити новий клапан через невеликий розріз у паху, ситуація змінилася. Тепер операція стала менш травматичною, а отже, більш підходить навіть для тих, у кого поки немає скарг.

Дослідження показало, що хвороба аортального стенозу прогресує значно швидше, ніж вважалося раніше: майже 70% пацієнтів, які чекали, врешті-решт потребували термінової операції.

Це свідчить про те, що заміна клапанів на ранніх стадіях може запобігти розвитку хвороби та зменшити ризик раптових ускладнень.

