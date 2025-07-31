Чи може зміна способу життя у старшому віці знизити ризик хвороби Альцгеймера? Дослідження

Вчені з’ясували, що дворічна участь у програмах зі здорового харчування, регулярної фізичної активності та тренування мозку допомагає літнім людям покращити роботу мозку та знизити ризик когнітивних порушень, зокрема хвороби Альцгеймера.

Про це йдеться у новому дослідженні американських вчених, результати якого представили на міжнародній конференції в Торонто (Канада), пише Medical Xpress.

"Отримані дані спонукають нас розглянути можливість поєднання програми зміни способу життя та медикаментозного лікування як наступного кроку в нашій боротьбі з когнітивним зниженням і, можливо, деменцією", — сказала докторка Джоан Пайк, президентка Асоціації Альцгеймера.

У роботі, відомій як "Американське дослідження щодо захисту здоров'я мозку за допомогою втручання у спосіб життя з метою зниження ризику" (U.S. POINTER), взяли участь понад 2,1 тисячі осіб віком від 60 до 79 років, які були зареєстровані в п'яти академічних центрах по всій території США.

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Для участі в дослідженні відібрали осіб з певними факторами ризику погіршення когнітивних навичок, зокрема:

малорухливий спосіб життя;

нездорове харчування;

проблеми з серцем та обміном речовин;

сімейний анамнез порушень пам'яті.

Потім цих осіб, що належали до групи ризику, просили змінити деякі з цих факторів ризику протягом двох років. Наприклад, учасників просили відмовитися від шкідливого харчування та перейти на дієту MIND. Її розробили для підтримки здоров'я мозку та зниження ризику когнітивних порушень, як-от деменція та хвороба Альцгеймера. Дієта зосереджена на продуктах, корисних для мозку, та обмежує вживання тих, що можуть йому зашкодити.

Учасникам дослідження запропонували суттєво змінити спосіб життя, зокрема підвищити фізичну активність, зосередившись на аеробних вправах, силових тренуваннях та розтяжці, а також регулярно тренувати мозок.

Протягом двох років учасники регулярно зустрічалися з клініцистами, які відстежувався прогрес.

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Друга група учасників брала участь у схожих програмах, але в менш структурованому форматі, з акцентом на самостійність. Вони мали лише шість групових зустрічей, що давало їм більше свободи у виборі змін способу життя відповідно до їхніх потреб і розкладу.

Загалом 89% учасників дотрималися вимог програми до кінця. Результати щодо здоров'я мозку були вражаючими, сказала Джоан Пайк.

Упродовж двох років в учасників вчені виявили статистично значуще покращення "загальних когнітивних комплексних показників". Зокрема йдеться про такі важливі аспекти, як-от пам'ять, увага, мовні навички та виконавчі функції (останні відіграють ключову роль у здатності людей до багатозадачності та планування).

Ефект був більш вираженим серед тих, хто брав участь у більш структурованій формі програми. Один з експертів наголосив, що ефект збереження когнітивних здібностей мозку досягли без застосування будь-яких фармацевтичних препаратів.

"Наступне покоління методів лікування хвороби Альцгеймера, ймовірно, буде поєднувати медикаментозні та немедикаментозні стратегії", — сказала Хізер Снайдер, головна дослідниця Альцгеймерської асоціації.