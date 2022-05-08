"Кожна з вас здійснила подвиг": Зеленський привітав українок з Днем матері

Президент України Володимир Зеленський привітав українських жінок із Днем матері, який цьогоріч святкують 8 травня.
Він опублікував привітання у соцмережах і додав фото українських матерів в умовах війни.
"Це особливий День матері. Обпалений війною, але з гарячим серцем, великою внутрішньою силою, вірою та героїзмом українських мам.
Кожна з вас здійснила подвиг заради своїх дітей, заради України. Шана і вдячність вам!", – написав президент.
Нагадаємо, в умовах війни жінкам доводилося народжувати у бомбосховищах або вдома, під окупацією.
Дехто разом з дитиною був змушений тікати з-під обстрілів.
Багато українок вимушено переселилися за кордон, щоб врятувати дітей. З початку повномасштабної війни вони проводили марші у великих містах Європи та Америки, вшановуючи пам'ять вбитих росіянами дітей.
Детальніше про воєнне життя українських мам можна дізнатися з матеріалу "Бігла в укриття за 2 години після пологів. Три історії материнства в умовах війни".
Вас також може зацікавити:
Бігла в укриття за 2 години після пологів. Три історії материнства в умовах війни
50 днів під землею: з Харкова евакуювали сім'ю, якій довелося жити в метро
Бачили людей з відірваними ногами: медики розповіли, як рятувалася сім’я з Чернігова
Російські окупанти вбили бойового медика і матір-героїню 12-ти дітей – сім’я не може її поховати
Прикрила немовля собою: в "Охматдиті" розповіли, як матір врятувала доньку від обстрілів
В Ірпені росіяни на очах у дівчини зґвалтували маму і молодшу сестру. Обидві загинули
Змушені народжувати вдома: в окупованому Тростянці жінки не можуть дістатись до лікарні
В Одесі під обстрілами загинули жінка, її 3-місячна донька та мати
Світом пройшли нові Марші матерів в пам’ять про загиблих дітей. ФОТО
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.