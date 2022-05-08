"Кожна з вас здійснила подвиг": Зеленський привітав українок з Днем матері

Президент України Володимир Зеленський привітав українських жінок із Днем матері, який цьогоріч святкують 8 травня.

Він опублікував привітання у соцмережах і додав фото українських матерів в умовах війни.

"Це особливий День матері. Обпалений війною, але з гарячим серцем, великою внутрішньою силою, вірою та героїзмом українських мам.

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Кожна з вас здійснила подвиг заради своїх дітей, заради України. Шана і вдячність вам!", – написав президент.

Нагадаємо, в умовах війни жінкам доводилося народжувати у бомбосховищах або вдома, під окупацією.

Дехто разом з дитиною був змушений тікати з-під обстрілів.

Багато українок вимушено переселилися за кордон, щоб врятувати дітей. З початку повномасштабної війни вони проводили марші у великих містах Європи та Америки, вшановуючи пам'ять вбитих росіянами дітей.

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Детальніше про воєнне життя українських мам можна дізнатися з матеріалу "Бігла в укриття за 2 години після пологів. Три історії материнства в умовах війни".

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