Все, що треба знати про навчання в школі у 2025-2026 році: 9 питань про канікули, оцінки й форму

З 1 вересня 2025 року в Україні стартував новий навчальний рік. Цьогоріч у Міністерстві освіти та науки затвердили певні нововведення, щоб повернути дітей до очного навчання, а також покращити якість дистанційної освіти для школярів.

"УП.Життя" розповідає, скільки триватимуть уроки, чи будуть ДПА та НМТ, як оцінюватимуть учнів та коли планувати канікули у 2025-2026 році.

Очно чи онлайн: як можна навчатися в Україні?

Згідно із законом, повну загальну середню освіту можна здобути в Україні за декількома формами:

очною (денною) – навчання проходить офлайн у школі;

дистанційною – школяр за допомогою гаджету підключається до уроку на вебплатформі, де вчитель дає завдання та перевіряє рівень знань учня ;

індивідуальною (екстернат, сімейна, педагогічний патронаж).

Під час війни денне навчання в школах проходить і з врахуванням безпекових норм. Втім, у деяких областях України діти можуть навчатися дистанційно, зокрема йдеться про:

Дніпропетровську;

Донецьку;

Запорізьку;

Луганську;

Миколаївську;

Одеську;

Сумську;

Харківську;

Херсонську;

Чернігівську.

У цих регіонах також можливий варіант очного навчання (з дозволу ради оборони області) або змішаного навчання – деякі заняття проходять очно, а інші – дистанційно.

РЕКЛАМА:

Водночас українські діти, які проживають за кордоном, можуть обрати один із варіантів:

поєднання навчання в іноземній та українській школі (через українознавчий компонент, дистанційну, сімейну чи екстернатну форму);

навчання в іноземній школі паралельно з українськими освітніми осередками за кордоном (суботні та недільні школи, культурні центри, що пройшли верифікацію або співпрацюють із Міжнародною українською школою);

навчання виключно в українській школі (якщо це дозволено законодавством країни перебування);

навчання лише в іноземній школі;

навчання лише в іноземній школі, а згодом – переведення до української школи зі збереженням оцінок.

Як можуть навчатися діти з ТОТ та ВПО?

Учні з тимчасово окупованих територій можуть здобувати освіту в українських школах дистанційно, на сімейній формі, за екстернатом або під педагогічним патронажем.

З 1 вересня діти-внутрішньо переміщені особи можуть:

продовжувати дистанційне навчання у своїх школах незалежно від місця перебування;

перевестися до школи за місцем проживання .

Скільки тривають уроки?

Для школярів початок навчального дня повинен починатися не раніше 8:00 години, а початок занять у другу зміну – не пізніше 14:00 (за вечірньою формою – не пізніше 16:00).

У закладах освіти, які працюють у дві зміни, навчання учнів 1-4 класів, має бути організовано у першу зміну.

Тривалість офлайн-уроків

У МОЗ розробили рекомендації, що тривалість уроку має залежати від класу, в якому навчається дитина:

1 клас – 35 хвилин;

2-4 класи – 40 хвилин;

5-11(12) класи – 45 хвилин.

У деяких випадках педрада, може запровадити здвоєні уроки, враховуючи вік учнів.

Тривалість онлайн-уроків

Під час дистанційного навчання тривалість уроків відрізняється:

1-2 класи – 2 уроки по 30 хвилин або 3 – по 20 хвилин;

3-4 класи – 2 уроки по 45 хвилин або 3 – по 30 хвилин, або 4 – по 20 хвилин;

5-6 класи – 2 уроки по 45 хвилин або 3 – по 35 хвилин, або 4 – по 25 хвилин;

7-9 класи – 2 уроки по 45 хвилин або 3 – по 40 хвилин, або 4 – по 30 хвилин, або 5 – по 25 хвилин;

10-11 класи – 3 уроки по 45 хвилин або 4 – по 35 хвилин, або 5 – по 30 хвилин, або 6 – по 25 хвилин.

Скільки тривають перерви між уроками?

Тривалість перерв між уроками так само визначається залежно від класу – чим старша дитина, тим менша у неї перерва:

1-4 класи – не менше 15 хвилин;

5-11 класи – не менше 10 хвилин;

велика перерва – 30 хвилин (можна замінити двома по 20 хвилин).

У середині здвоєного уроку обов’язкова активна перерва на 10 хвилин.

Під час щонайменше однієї з перерв учні повинні поїсти та активно відпочити, рекомендовані прогулянки на свіжому повітрі.

Скільки часу радять приділяти домашнім завданням?

МОЗ також дає рекомендації щодо навантаження дітей під час виконання домашніх завдань:

1-2 класи – без обов’язкових завдань;

3-5 класи – до 1 години;

6-9 класи – до 1,5 години;

10-11 класи – до 2 годин.

Тривалість роботи з гаджетами під час очного навчання

Під час проведення уроків у школах вчителі можуть використовувати технічні засоби (для презентацій, інтерактивних ігор, практичних завдань тощо), але вони повинні дотримуватися встановлених правил.

Навчання дітей за комп'ютером (або іншим гаджетом) має певні обмеження:

1 клас – до 10 хвилин за урок;

2-4 класи – до 15 хвилин;

5-7 класи – до 20 хвилин;

8-9 класи – до 25 хвилин;

10-11 класи – до 30 хвилин.

Після таких уроків діти виконують руханку та вправи для очей.

Тривалість уроків залежить від класу, в якому навчається дитина Depositphotos

Які оцінки ставлять учням в українських школах?

У Міністерстві освіти і науки визначили, що система оцінювання учнів залежить від їх класу:

Оцінка знань учнів 1-4 класів

Замість оцінки в балах для учнів 1-4 класів вчителів використовують словесну рівневу оцінку, залежно від знань та досягнень школяра:

початковий рівень (П) – незадовільно;

середній рівень (С) – задовільно;

достатній рівень (Д) – добре;

високий рівень (В) – відмінно.

На педагогічній раді вчителі визначають, як школяреві доступно донести його рівень знань:

у вигляді стікера – сонечко (для високого рівня), хмаринка (для середнього рівня) тощо;

у вигляді заохочувальних слів – молодець, розумничок тощо;

у вигляді рівневої оцінки – П, С, Д, В.

Крім того, педрада також затверджує колір ручки для вчителя початкового класу. Іноді червоні чорнила можуть заборонити для педагогів, адже вони асоціюються з покаранням та помилкою, що може викликати в дитини тривогу та страх. В деяких випадках вчителі користуються зеленими або фіолетовими ручками, лише щоб виправити помилки у роботах учнів 1-2 класів.

Найменші школярі не отримують оцінок у зошити або щоденники (зокрема, електронні), а у їхніх свідоцтвах досягнень вчителі проставляють рівневі оцінки (П, С, Д, В).

Для учнів 3-4 класів, педрада може затвердити 5-бальну, 12-бальну систему оцінювання, або ж залишити рівневі оцінки.

Оцінка є конфіденційною і доступною лише для учнів та їх батьків.

Оцінка знань учнів 5-11 класів

Нова українська школа (НУШ) передбачає, що оцінювання учнів 5-11 класів має чотири рівні, кожний наступний охоплює вимоги до попереднього й додає нові:

початковий (1–3 бали) – учень демонструє фрагментарні знання та початкові уявлення про предмет вивчення;

середній (4–6 балів) – школяр відтворює основний матеріал і може виконувати завдання за зразком;

достатній (7–9 балів) – знає істотні ознаки понять, вміє пояснювати основні закономірності та застосовувати знання в стандартних ситуаціях;

високий (10–12 балів) – дитина має глибокі та системні знання з предмета, вміє виконувати творчі завдання і самостійно оцінювати ситуації.

З 5 по 8 клас рівень знань учнів оцінюється за групами результатів. Наприклад, за іноземну мову учень отримує оцінку за:

сприйняття усної інформації та письмових текстів іноземною мовою;

письмова та усна взаємодія іноземною мовою;

висловлення думок іноземною мовою.

Тобто виставляються три оцінки, але в кінці року школяр отримує одну за предмет (середнє арифметичне з оцінок за групами результатів).

Групи результатів та їхня кількість відрізняються для кожного предмета.

З 9 по 11 клас, оцінкою за 12-бальною системою визначається рівень знань учня – одна оцінка за предмет.

Учні початкової школи не отримують оцінок alebloshka/Depositphotos

Як оцінюються знання дітей, які навчаються за кордоном?

Українські школи визнають результати оцінювання наших учнів за кордоном. Для цього батькам необхідно лише подати заяву та табель з іноземної школи до українського закладу середньої освіти.

Оцінювання відбувається так:

у 1-8 класах – "Зараховано / Не зараховано";

у 9-11 класах – за 12-бальною шкалою.

Додаткового оцінювання не потрібно, якщо дитина навчалася у формальній системі.

Хто отримає свідоцтво з відзнакою та золоту медаль?

Випускники 9 класу отримають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою, якщо мають оцінки 10-12 балів з усіх предметів за 9 клас та державної підсумкової атестації (якщо вона проводиться у рік випуску). При цьому оцінки за 5-8 класи не враховуються.

Випускники 11 класу отримають свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою, якщо мають оцінки 10-12 балів з:

усіх предметів за 11 клас;

предметів за 10 клас, вивчення яких завершилось у 10 класі;

державної підсумкової атестації (якщо вона проводиться).

У 2025 році золоті та срібні медалі для випускників шкіл скасували. Натомість відмінники отримують лише свідоцтво про повну загальну освіту з відзнакою. З 2015 року золота або срібна медаль перестала надавати переваги під час вступу до закладів вищої освіти.

Чи є додаткові бали за участь в олімпіадах?

У 2025-2026 навчальному році учні шкіл (навіть з-за кордону) зможуть взяти участь у Всеукраїнських олімпіадах, які відбуватимуться в три етапи:

І етап – місцевий з відкритою реєстрацією для всіх охочих

ІІ етап – обласний + учасники з-за кордону + учні наукових ліцеїв

ІІІ етап – державний + переможці закордонного округу + учні Українського фізико-математичного ліцею (в олімпіадах з математики, астрономії, фізики).

Участь або перемога у Всеукраїнській олімпіаді може враховуватись при оцінюванні навчальних досягнень школяра. Однак, учні не отримають додаткові бали за участь чи перемогу в олімпіадах ні за предмет, ні при вступі до закладів вищої освіти в Україні. Участь або перемога в олімпіаді може бути відзначена грамотою, подякою чи сертифікатом.

Читайте також : Українські школи досі не отримали всіх підручників: у Раді визнали роботу МОН незадовільною

Коли дитину можуть залишити на наступний рік в тому ж класі?

Повна загальна середня освіта в Україні є обов'язковою, тобто керівництво не може відрахувати учня за неуспішність, пропуски уроків чи незадовільну поведінку.

Якщо неповнолітній учень відсутній на уроках впродовж 10 робочих днів поспіль з невідомих/без поважних причин, заклад освіти повинен невідкладно звернутися до поліції та Служби у справах дітей.

За пропуски занять батькам таких учнів можуть дати попередження або накласти на них штраф у розмірі від 950 до 1 700 гривень (від 1 700 до 5 100 – за повторне правопорушення).

За нехтування навчанням дитини, дорослих можуть навіть позбавити батьківських прав.

За рішенням педагогічної ради, повторно залишитись тому ж класі можуть учні, які:

не навчаються у школі понад шість місяців (без поважних причин – медичної довідки або письмового пояснення батьків)

не підтримують жодних зв'язків зі школою понад шість місяців (коли школа не має інформації про місце проживання чи перебування у цей час дитини та її батьків)

не пройшли річне оцінювання (не зʼявились на атестацію або незадовільно склали іспити).

Однак, відрахувати учня із закладу середньої освіти можуть лише за заявою батьків.

Чи обов'язкова шкільна форма?

Шкільна форма не є обовʼязковою в усіх українських школах.

Водночас закон "Про освіту" гарантує організаційну свободу закладів освіти, тобто кожна школа може створити свій внутрішній розпорядок та статут, де вкаже, ходити дітям до школи у формі, чи ні. У таких закладах освіти шкільна форма є рекомендованою, але не обовʼязковою.

Раніше Служба освітнього омбудсмена заявила, що заходи щодо перевірки одягу учнів непотрібні та незаконні у будь-якому випадку.

Заборона на відвідування занять через відсутність "правильної" шкільної форми є порушенням права дітей на освіту. Жодні вимоги щодо стилю, кольору чи інших деталей шкільного гардероба є незаконними, навіть якщо у статуті школи затверджені рекомендації щодо шкільної форми.

Одяг для школи обирають самі учні та їхні батьки. Головні рекомендації – щоб він був охайним, зручним, відповідним до сезону та комфортним під час перебування в укриттях.

Читайте також : Як в українських учнів змінилося ставлення до навчання під час великої війни? Дослідження

Скільки шкільних канікул буде у 2025-2026 році?

Новий навчальний рік в Україні почався 1 вересня 2025 року, і має закінчитися до червня 2026 року.

Кожна школа самостійно формує графік занять та відпочинку, враховуючи безпекову ситуацію, карантинні обмеження, навчальне навантаження та потреби учнів.

Таким чином, дати канікул можуть відрізнятися навіть у межах одного міста.

Орієнтовно канікули відбудуться у такі періоди:

осінні – з 27 жовтня до 2 листопада 2025 року;

зимові – з 27 грудня 2025-го до 11 січня 2026 року;

весняні – з 23 до 29 березня 2026-го;

літні – з 1 червня 2026 року.

Як проходитимуть ДПА та НМТ у 2025-2026 навчальному році?

У 2024 році Верховна Рада України ухвалила зміни у вступній кампанії 2025 року та скасувала проведення ДПА для випускників закладів середньої освіти.

У 2025 році нардепи зареєстрували схожий законопроєкт, який скасовує ДПА для випускників 4-х, 9-х та 11-х класів.

Зауважимо, нововведення наберуть чинності лише тоді, коли за документ проголосує парламент, а президент України Володимир Зеленський підпише відповідний закон.

Планується, що у майбутньому учні здаватимуть ДМП у формі ЗНО.

Натомість для вступу до вишу випускники 11-х класів мають обовʼязково здати НМТ з чотирьох предметів:

українська мова,

математика,

історія України,

ще один предмет на вибір абітурієнта (українська література, географія, біологія, фізика, хімія або іноземна мова — англійська, німецька, французька чи іспанська).

У 2026 році можуть скасувати ДПА ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Правила безпеки і поведінки у школах під час війни

В умовах повномасштабної війни, учням варто дотримуватися особливих правил під час сигналу "Повітряна тривога":

негайно прямувати в укриття – незалежно від форми навчання ;

дотримуватись порад вчителя;

взяти із собою "тривожний рюкзак" – речі першої необхідності: документи, аптечка, предмети особистої гігієни, їжа та вода тощо.

Під час навчання вчителі повинні також проводити уроки з мінної безпеки, домедичної допомоги, тренінги з евакуації тощо.