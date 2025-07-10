"Боролися за життя інших, та загинули самі": в Україні вперше відзначають День вшанування загиблого медика

Цьогоріч 10 липня в Україні вперше відзначають День вшанування загиблого медика.

Ініціативу започаткували, щоб зберегти пам’ять про медичних працівників, які загинули під час повномасштабної війни, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

"Медики на фронті та прифронтових територіях, які під обстрілами рятували наших воїнів. Медики в тилу, які працювали під час тривог, в операційних без світла, у бомбосховищах. Вони вдень і вночі боролися за життя українців. Проте, на жаль, загинули самі. І таких медпрацівників – сотні", – йдеться у дописі відомства.

За даними Ордену Святого Пантелеймона, що започаткував ініціативу, за три роки великої війни Росії проти України загинуло щонайменше пів тисячі українських медиків. Це лікарі, медичні сестри й брати, молодші медичні працівники, бойові медики.

"Вони стали ціллю ворога на полі бою, у стабілізаційних пунктах, в операційних і кабінетах, на вулиці, вдома, на шляху до роботи", – розповіли у МОЗ.

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На честь загиблих медиків сьогодні о 14-ій годині у лікарнях та медустановах по всій Україні пролунав звук серця, що зупиняється. Після цього відбулася хвилина мовчання.

Серед загиблих – військовий медик Андрій Шевчук, бойові медики Олександр Кучерявенко, Юрій Антонов, Андрій Бабінський, Ірина Цибух, Владислава Черних, Анастасія Мар’янчук, Олександра Мулькевич, Валентина Нагорна та інші.

Також внаслідок ворожих ударів та обстрілів загинули лікар-імунолог Андрій Рибаков, лікарка-гінекологиня Світлана Поплавська, дитяча лікарка-нефрологиня Світлана Лук’янчик, лікар УЗД-діагностики Віктор Брагуца та інші.

Аби зберегти пам’ять про кожного лікаря чи медика, Орден Святого Пантелеймона створив проєкт "Посвіт пам’яті". У його межах збирають інформацію про загиблих медичних працівників.

У МОЗ закликають: якщо вам відомо про загиблого медика на фронті чи в тилу, в цивільному чи військовому шпиталі, надсилайте інформацію про нього/неї на електронну адресу [email protected]. У темі листа обов’язково вказуйте "Посвіт пам’яті".