На дні Мертвого моря виявили соляні "димарі": вони можуть попереджати про катастрофи на суші
На дні Мертвого моря дослідники виявили унікальні утворення – підводні "димарі", що викидають солону рідину.
Вони можуть допомогти заздалегідь визначати місця, де потенційно виникнуть небезпечні провалля ґрунту.
Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Science of the Total Environmen, пише The Guardian.
Мертве море швидко міліє. За останні 50 років рівень води там опускався приблизно на 1 метр щороку, і тепер його поверхня розташована на 438 метрів нижче рівня Світового океану.
Через це у ґрунті утворюються тріщини, які впливають на зниження рівня прісних вод у регіоні – як в Ізраїлі, так і в Йорданії та на Західному березі.
Під час досліджень дайвери знайшли на дні моря незвичайні структури – соляні труби висотою до 7 метрів і діаметром 2-3 метри, з яких витікає білувата рідина.
Аналіз показав, що рідина походить із прісних підземних джерел. Вона проходить через солоні відкладення під Мертвим морем, розчиняє сіль і утворює розчин, який кристалізується.
Вчені зазначають, що соляні труби ростуть дуже швидко – на кілька сантиметрів за день.
Дослідження показало, що скупчення таких підводних утворень може бути раннім сигналом, що неподалік може утворитися провалля – проблема, що усе частіше трапляється у регіоні.
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