На дні Мертвого моря виявили соляні "димарі": вони можуть попереджати про катастрофи на суші

На дні Мертвого моря дослідники виявили унікальні утворення – підводні "димарі", що викидають солону рідину.

Вони можуть допомогти заздалегідь визначати місця, де потенційно виникнуть небезпечні провалля ґрунту.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Science of the Total Environmen, пише The Guardian.

Мертве море швидко міліє. За останні 50 років рівень води там опускався приблизно на 1 метр щороку, і тепер його поверхня розташована на 438 метрів нижче рівня Світового океану.

Через це у ґрунті утворюються тріщини, які впливають на зниження рівня прісних вод у регіоні – як в Ізраїлі, так і в Йорданії та на Західному березі.

Під час досліджень дайвери знайшли на дні моря незвичайні структури – соляні труби висотою до 7 метрів і діаметром 2-3 метри, з яких витікає білувата рідина.

Аналіз показав, що рідина походить із прісних підземних джерел. Вона проходить через солоні відкладення під Мертвим морем, розчиняє сіль і утворює розчин, який кристалізується.

Фото: Science of the Total Environmen

Вчені зазначають, що соляні труби ростуть дуже швидко – на кілька сантиметрів за день.

Дослідження показало, що скупчення таких підводних утворень може бути раннім сигналом, що неподалік може утворитися провалля – проблема, що усе частіше трапляється у регіоні.

