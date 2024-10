Ненавидите прибирання? 6 способів зробити цей процес більш простим і ефективним

Чистоту й порядок удома, напевно, люблять усі. Проте людей, які отримують задоволення від прибирання, не так і багато. То як мотивувати себе вчасно наводити лад?

Дослідження свідчать, що основними перешкодами, які не дають людям ефективно боротися з побутовим безладом, є нерішучість і сумніви, пише The Washington Post.

Зволікання в домашніх справах можуть призвести до ще більшої нерішучості та утворювати безкінечний цикл гармидеру, вважає докторка психології Венді Вуд.

За її словами, людям простіше розвинути корисні звички тоді, коли вони створюють сприятливу для цього домашню атмосферу. Водночас контролювати порядок удома допоможе ставлення до прибирання як до автоматичного процесу, над яким не потрібно думати.

6 порад, які можуть стати в нагоді для того, аби навчитися легко виконувати домашні справи

Озбройтеся потрібними інструментами

Допомогти виробити звичку може наявність у спеціально відведеному місці набору з рідинами для чищення, губками, ганчірками з мікрофібри, щітками та будь-яким іншим приладдям, яке можна використовувати для прибирання.

"Наявність правильних інструментів і знання того, як ними користуватися, робить процес легшим і швидшим", – вважає експерт із прибирання та автор книги "Любов у домі. Веселий посібник з прибирання, упорядкування та любові дому, в якому перебуваєте" (House Love: A Joyful Guide to Cleaning, Organizing, and Loving the Home You’re In) Патрік Річардсон.

Складіть план дій

Біхевіористка, професорка Вортонської школи Університету Пенсільванії (США) Кеті Мілкман каже, що люди швидше досягають своїх цілей, коли мають конкретний план, а не туманний намір щось зробити.

Водночас, більш реальною для реалізації виглядає не масштабна мета, а більш дрібні її компоненти.

Тому фахівчиня з поведінки радить не прибирати весь будинок чи квартиру за один день, а зосередитися на одній кімнаті або завданні, як-от прибиранні шухляди на кухні чи в комоді

"Якщо ви робите щось, щоб досягти миттєвого успіху, ви почуватиметеся компетентним. Коли імпульс цього відчуття буде відбуватися багато разів і візьме верх, завдання будуть здаватися менш обтяжливими", – каже Венді Гронік, професорка психології з Університету Кларка у Вустері (США).

Знайдіть зв’язок між рутиними справами та прибиранням

Тут ідеться про стратегію саморегуляції "реалізаційні наміри", за якою людина визначає, коли, де, як та що буде робити для того, аби підтримувати порядок у своєму помешканні.

Дослідження показали, що такий підхід допомагає людям виконувати свої цілі, зміцнювати звички, які вони намагаються виробити.

Венді Гронік пропонує скласти для себе твердження за схемою "якщо-тоді". Наприклад, якщо зайду до кімнати і побачу речі на підлозі, то приберу їх, або якщо я закінчив працювати, то приберу свій стіл, перш ніж почати займатися іншими справами.

Так людина може пов’язати бажану дію із тим, що робить регулярно. Завдяки цьому, не доведеться витрачати додатковий час для виконання додаткового завдання.

Вендрі Гронік стверджує, що коли одна дія стає підказкою для іншої, це підвищує шанси на те, що прибирання стане автоматичним.

Створіть часові обмеження завдань

Визначивши обсяг роботи, варто вирішити, скільки часу слід витратити на її виконання. Патрік Річардсон радить виділяти невеликі проміжки часу для прибирання. Якщо ви хочете провести капітальний ремонт шафи, можна приділяти цьому щоденно по 10 хвилин.

Також можна перед приходом гостей спробувати навести лад у вітальні за допомогою 10-хвилинного прибирання.

Патрік Річардсон рекомендує встановлювати таймер і протягом визначеного часу намагатися зробити якомога більше дрібних завдань.

Зробіть процес приємнішим

Допомогти зробити прибирання звичкою може задоволення, яке людина отримує під час цього. Позитивні емоції можна отримати завдяки прослуховуванню улюбленого подкасту, музики, телешоу або дзвінка близьким під час прибирання.

Крім того, ви можете побалувати себе ласощами чи смачним напоєм під час роботи.

Патрік Річардсон також радить налаштовуватися на комфорт під час прибирання – одягнути смішні шкарпетки чи зручний одяг. Не завадить і засіб для миття, який має приємний запах.

"Я вважаю, що мити посуд – це як піти в спа. Тепло, парко і приємно пахне", – каже він.

Звертайте увагу на переваги, які отримуєте

Венді Вуд наголошує на важливості виділити час для того, щоб оцінити результати своїх зусиль. Зокрема, можна відмітити, наскільки легше стало знаходити речі після наведення ладу.

Також слід спробувати звернути увагу на свої почуття, каже докторка психології. Наприклад зауважте, наскільки розслабленіше почуваєтеся, коли позбавляєте себе зорового стресу від великої кількості речей, які лежать безладно.

Такий підхід до оцінки прибирання допоможе виробити позитивне підкріплення своїх дій, що сприятиме виробленню звичок.

