Перевтома, стрес та не тільки: 12 причин посмикування ока

Іноді кажуть, що "від стресу починає сіпатись око". Хоча точні причини стану не завжди відомі, є кілька найчастіших факторів, які його викликають.

Зазвичай ми навіть не замислюємось над тим, як працюють наші м’язи.

Але іноді вони можуть раптово посмикуватися. Такі мимовільні скорочення найчастіше відчуваються в стегнах, литках, руках та на повіках. Іноді кажуть, що "від стресу починає сіпатись око".

Хоча точні причини стану не завжди відомі, є кілька найчастіших факторів, які його викликають.

"УП. Життя" використала джерела WebMD та Cleveland Clinic, щоб розповісти про 12 причин посмикування м’язів ока.

Чого виникає посмикування м’язів

Стан, коли сіпається око називається міокімією. Посмикування можуть бути як ледве помітними, так і заважати.

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Хоча це неприємно, посмикування безпечні й здебільшого проходить самостійно.

Якщо посмикування повік триває більше кількох днів, це може свідчити про офтальмологічні проблеми (сухість очей або глаукому).

Іноді це сигнал про порушення м’язової активності обличчя – якщо посмикування короткочасні, проте виникають протягом тривалого періоду.

У рідкісних випадках такий симптом може вказувати на серйозні неврологічні розлади, як-от синдром Туретта.

Стан, коли сіпається око називається міокімією. AllaSerebrina/Depositphotos

Проте до найчастіших причин посмикування м’язів належать:

Дефіцит електролітів

Для нормальної роботи м’язів потрібні мінерали (калій і магній). Коли їх не вистачає, тіло може сигналізувати про це судомами або спазмами.

Причиною втрати електролітів (мінералів) можуть бути інтенсивні фізичні навантаження, рясне потовиділення, деякі ліки та навіть блювання чи діарея.

Недостатня кількість рідини в організмі робить м’язи більш вразливими до смикань та спазмів.

Разом із водою ми втрачаємо й електроліти – особливо під час хвороби чи сильного потовиділення, а їхній дефіцит є частою причиною мимовільних посмикувань м’язів.

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Стрес часто є причиною головного болю чи безсоння, але він також може викликати посмикування та біль у м’язах.

Занадто багато кофеїну

Кава добре бадьорить, але її надлишок може спричинити м’язові посмикування.

Недосип та перевтома

Якщо ви хронічно втомлені або недосипаєте, організм може реагувати посмикуваннями чи судомами м’язів. При цьому ви також можете відчувати загальну слабкість та біль у м’язах.

Стрес часто є причиною головного болю чи безсоння, але він також може викликати посмикування та біль у м’язах. Lopolo/Depositphotos

Нестача фізичної активності

Якщо м’язи спазмують після тренування чи навіть звичайної прогулянки – можливо, вам потрібно більше рухатися.

Нетреновані м’язи швидше втомлюються та посмикуються.

Побічні ефекти ліків

Деякі препарати, особливо сечогінні (діуретики), можуть знижувати рівень калію в організмі, що викликає спазми. Також до м’язових посмикувань можуть призводити певні антидепресанти та деякі ліки при епілепсії.

Захворювання нирок

Проблеми з нирками часто не мають ранніх симптомів. Але коли їхня функція значно знижується, з’являються м’язові судоми та інші ознаки. Якщо у вас є діабет, гіпертонія чи інші проблеми з нирками – варто звернутися до лікаря при появі посмикування м’язів.

Боковий аміотрофічний склероз

Смикання м’язів у руках або ногах може бути раннім симптомом цієї хвороби.

Боковий аміотрофічний склероз виникає, коли нерви, які керують м’язами, перестають передавати сигнали. Спочатку це викликає неправильні скорочення м’язів, а згодом – повну втрату зв’язку між нервами та м’язами.

Затиснення спинномозкового нерва

Коли нерви виходять зі спинного мозку, вони проходять між хребцями. Якщо диск зміщується або пошкоджується, він може затиснути нерв. У такому випадку порушується робота м’язів, які цей нерв контролює.

Нейропатія

Коли нервові клітини пошкоджуються, їхній зв’язок із мозком порушується. Смикання і спазми можуть бути першими ознаками нейропатії – поширеного стану, що впливає на нерви, які керують м’язами. Вона може бути спадковою, але частіше виникає внаслідок травм, інфекцій, діабету, алкоголізму чи дії ліків.

Синдром Ісаака

Це рідкісне захворювання, при якому нерви безперервно подають сигнали до м’язів, хоча мозок цього не вимагає. Це викликає постійні посмикування та судоми м’язів. Іноді людям зі синдромом Ісаака здається, ніби щось "повзає" під шкірою. При цьому симптоми можуть зберігатися навіть уві сні.

Зверніться до лікаря, якщо при посмикуванні ока:

спазми не проходять протягом декількох тижнів;

уражена ділянка відчувається слабкою або скутою;

під час кожного спазму повіка повністю закривається;

ви відчуваєте труднощі з відкриванням ока;

спазми виникають також в інших ділянках обличчя або тіла;

око почервоніло, набрякло або має виділення;

повіки залишаються опущені між періодами посмикувань.