Лікування раку золотом, БАДами та наномашинами. Останні напрацювання вчених

Рак – причина практично кожної 6-ї смерті у світі. В Україні від нього щодня помирає 164 людини.

Загалом в країні більше мільйона онкохворих пацієнтів. 136 225 українців захворіли лише минулого року.

До Всесвітнього дня боротьби з раком "Українська правда. Життя" зібрала напрацювання вчених впродовж останніх двох років. Вони пояснюють, чому не варто зловживати цукром та як кава і золотоможуть допомогти у лікуванні онкології.

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ХТО І ЧОМУ РИЗИКУЄ ЗАХВОРІТИ НА РАК. ОСТАННІ ДАНІ

1. Жінки, які працюють в нічну зміну, більше ризикують захворіти на деякі найпоширеніші типи раку: шкіри та онкозахворювань шлунково-кишкового тракту.

Ризик онкозахворювань шкіри збільшувався на 41%, раку молочної залози – на 32%, хвороб шлунково-кишкового тракту – на 18%.

2. Захворюваність на рак товстого кишечника та прямої кишки зросла серед покоління міленіалів, а знижуватися почала у поколінь віком 55 і старше.

Дослідження показало, що кількість випадків колоректального раку з 1980 по 2013 роки зростала на 1-2% щороку у людей 20-30 років.

Фахівці констатутють, що захворюваність на колоректальний рак (товстого кишечника та прямої кишки) зросла серед покоління міленіалів. Фото benschonewille/Depositphotos

3. Діти, які погано харчуються і живуть у бідності. Такого висновку дійшли лікарі з Дослідницького інституту раку у Великобританії.

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Діти з родин, які мали бідні умови проживання і побуту, де батько мав нестатусну роботу, мали вищий ризик захворіти на рак кишківника.

4. Через масове поширення китайських БАДів і "трав'яних зборів", до складу яких входить рослина кірказон, лікарі часто фіксують у пацієнтів відмову нирок та онкологічні хвороби.

У китайських трав'яних зборах може бути висушена ліана кірказон.

Нове дослідження онкологів з Сінгапуру і Тайваню показало, що в трав'яних зборах і в інших лікарських формах тайванського і континентального виробництва рослини роду Aristolochia (до яких належить і кірказон) трапляються досі.

ЯК ПОПЕРЕДИТИ РАК. ОСТАННІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Зменшити вживання цукру. Він провокує "пробудження" ракових клітин.

Нове дослідження підтверджує взаємозв'язок між цукром і онкогенною активністю в ракових клітинах.

2. Дотримуватись здорової ваги тіла. Ожиріння пов'язане з принаймні 13-тьма видами раку.

До такого висновку дійшли спеціалісти робочої групи Міжнародного агентства з вивчення раку, яке входить до Всесвітньої організації охорони здоров'я.

3. Чистити зуби. Чищення зубів може врятувати від раку, показав експеримент науковців.

У пацієнтів з бактерією P. Gingivalis ризик захворіти раком підшлункової був на 59% вищим, ніж у тих, у кого її не було.

У людей з бактерією A. actinomycetemcomitans ризик зростав аж на 119%.

Обидві бактерії — відомі збудники запальної хвороби ясен чи пародонтозу.

4. Смакувати кавою. Люди, які випивають 3-4 склянки кави на день, зменшують ризик появи раку на 18%.

Ті, хто вживає 3-4 горнятка кави щодня, менше ризикують отримати рак шкіри, печінки та простати.

5. Не пити занадто гарячі напої радять у департаменті здоров'я ООН, базуючись на 1 тисячі наукових досліджень.

Є дані, що швидше температура понад 65 градусів за Цельсієм може спричинити рак стравоходу.

5. Відмовитись від алкоголю. Американська спілка клінічної онкології (ASCO) уперше офіційно заявила, що навіть помірне вживання алкоголю може спричинювати рак.

Жінки, які час від часу п'ють алкоголь все одно ризикують "заробити" рак грудей та стравоходу. Навіть 1 алконапій на день підвищує ймовірність появи раку грудей.

Ті, хто часто заглядає у чарку, можуть захворіти на рак ротової порожнини, горла, печінки та мати пухлину у товстому кишківнику та прямій кишці.

Алкоголь може призвести до раку ротової порожнини, горла, гортані, печінки, кишечника і травного тракту та грудей.

6. Співати в хорі. Хоровий спів зміцнює імунну систему і допомагає побороти рак, показує дослідження Імперського коледжу, Університетського коледжу та Королівського музичного коледжу Лондона.

7. Зберігати спокій. Науковці з університету міста Монаш в Австралії протестували розповсюдження онкології на мишах і переконалися, що стрес перетворює тіло на "швидкісну магістраль" для раку, тож він охоплює організм у 6 разів швидше.

ЯК ВИЯВЛЯТИ ТА ЛІКУВАТИ РАК. НАД ЧИМ ПРАЦЮЮТЬ ВЧЕНІ

1 Наномашини, що пробурюють ракові клітини Вчені розробили наномашини, які можуть проникати в ракові клітини, вбиваючи їх за 60 секунд. Крихітні молекули крутяться від 2 до 3 млн разів за секунду, пробурюючи шлях у ракову клітину, миттєво її вбиваючи. Дослідники продовжують експерименти. Якщо тестування на тваринах пройдуть успішно, попереду – клінічні випробування на людях. 2 Вилікувати рак золотом Біологи із Шотландії винайшли метод лікування раку за допомогою золота. Дослідники Університету Единбурга розробили інноваційний тип хіміотерапії, здатної знешкоджувати клітини тільки тоді, коли вони містять наночастинки золота. Випробування показали, що наночастинки золота знищували ракові клітини активніше за звичну хіміотерапію, не зачіпаючи здорові клітини. На тваринах і людях нанометод ще не тестували. 3 Бюстгальтер для раннього виявлення онкології 18-річний студент створив сенсорний бюстгальтер, здатний виявляти рак грудей. Інноваційний бюстгальтер EVA призначений для жінок з генетичною схильністю до раку. Винахід може допомогти виявити хворобу на ранній стадії. За це хлопець отримав виграв міжнародний конкурс винахідників Global Student Entrepreneur Awards. 4 Побороти рак допомагають персоналізовані вакцини Вчені вірять, що додавання персоналізованої вакцини від раку може суттєво покращити ефективність ліків, що стимулюють імунну систему. У двох випробуваннях 12 з 19 пацієнтів з раком шкіри уникнули рецидивів впродовж двох років після отримання різних вакцин, які розробили команди з Німеччини та США. Найбільший у світі виробників ліків від раку Roche уже зробив ставку на технологію BioNTech, підписавши угоду на 310 млн доларів. 5 Діагностика онкології за аналізом крові Науковці випробовують метод діагностики, який за аналізом крові виявляє 8 форм онкозахворювань. Новий тест CancerSEEK уміє показувати наявність раку на ранніх стадіях. Він важливий ще й тому, що 5 із 8 видів раку не мають методів діагностування на ранніх стадіях. 6 Знайти рак ще до появи симптомів Науковці знайшли спосіб діагностувати рак до появи видимих симптомів. Професор Гарет Дженкінс, який керував дослідженням, розповів, що цей тест можна порівнювати із "детектором диму", оскільки він ідентифікує захворювання, визначаючи його прояви – клітини крові, які проходять мутацію. Із застосуванням стандартного лабораторного оснащення результати тесту можна буде дізнатися уже протягом кількох годин. Дослідники працювали над розробкою цього методу протягом останніх 4 років. 7 Альтернативна медицина не може вилікувати рак Хіропрактика, акупунктура, гомеопатія та інші альтернативні форми медицини не можуть лікувати рак. Дослідники Єльського університету проаналізували 34 мільйони записів пацієнтів, хворих на рак, щоб заявити: нетрадиційна медицина не лікує від онкохвороб. Наприклад, жінки з раком грудей, що обирали нетрадиційну медицину, помирали впродовж 5 років уп'ятеро частіше. Люди з колоректальним раком – у 4 рази частіше, а з онкохворобою легень – удвічі.

Що робити, коли близька людина захворіла на рак або уже померла, радять експерти:

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Титульне фото: lightsource/Depositphotos