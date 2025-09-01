Популярні препарати для зниження ваги вдвічі зменшують ризик смерті від серцевих хвороб – вчені

Препарати для лікування ожиріння та діабету 2-го типу семаглутид і тірзепатид, які продаються під торговельними назвами Ozempic, Wegovy та Mounjaro, можуть вдвічі знизити ризик тяжкого перебігу захворювання або передчасної смерті пацієнтів із серцевими захворюваннями.

Про це йдеться у дослідженні, результати якого представлені на щорічному конгресі Європейського товариства кардіологів у Мадриді та опубліковані в журналі JAMA, пишуть The Guardian і The Independent.

У світі понад 60 мільйонів людей страждають на серцеву недостатність. У попередніх дослідженнях вчені вже з’ясували, що препарати для зниження ваги можуть полегшувати симптоми цієї недуги. Однак їхній вплив на тяжкий перебіг захворювань або передчасну смертність у великих популяціях досі не вивчали.

Науковці з Mass General Brigham (некомерційної мережі лікарів і шпиталів у Бостоні, США) проаналізували медичні дані понад 90 тисяч пацієнтів з ожирінням, діабетом 2-го типу та серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду (HFpEF) – найпоширенішою формою цього стану.

Результати їхнього дослідження засвідчили, що в пацієнтів, які приймали семаглутид (Ozempic і Wegovy), ймовірність госпіталізації чи передчасної смерті на 42% нижча, ніж у людей з групи плацебо. Водночас для тірзепатиду (Mounjaro) такий ризик знижувався на 58%.

"Попри серйозний тягар захворюваності та смертності від HFpEF, сучасні варіанти лікування обмежені. Наші результати показують, що в майбутньому препарати, спрямовані на GLP-1, можуть стати важливим варіантом терапії для таких пацієнтів", – пояснив автор дослідження, доктор Нільс Крюгер.

Нагадаємо, препарати для схуднення імітують дію гормону глюкагоноподібного пептиду (GLP-1), який створює відчуття ситості, і спершу були розроблені для лікування діабету.

В останні роки з’явилися докази того, що антагоністи GLP-1 можуть бути корисними і при інших захворюваннях. Так, науковці виявили, що вони сприяють зниженню ризику гострої та хронічної хвороби нирок, інфекцій, розладів, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин, порушень згортання крові та деменції (зокрема хвороби Альцгеймера).

Також Ozempic та Wegovy полегшують біль при остеоартриті (захворюванні хрящової тканини суглобів) та можуть знизити ризик розвитку 10 видів раку. Зафіксували і їхній позитивний впливав на психіку.

Крім того, науковці з'ясували, що популярні ліки типу Ozempic та Wegovy можуть не лише зменшувати апетит, а й знижувати потяг до алкоголю.

Водночас вчені виявили і побічні ефекти від цих ліків. Так, наприклад, люди, які використовують препарати від ожиріння та діабету Ozempic і Wegovy, можуть мати вищий ризик розвитку ішемічної нейропатії зорового нерва – захворювання очей, через яке можна осліпнути.

Також у Великій Британії сотні людей повідомили про проблеми із підшлунковою залозою через ін’єкції препаратів для лікування діабету та ожиріння, зокрема Ozempic і Mounjaro. У деяких випадках вони призвели до смерті

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз та отримати лікування, обов'язково зверніться до лікаря!